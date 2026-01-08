राजस्थान के SMS अस्पताल की सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग में छठी मंजिल से कूदा मरीज, इलाज के दौरान तोड़ा दम

संक्षेप: राजस्थान की सबसे बड़ी सरकारी चिकित्सा संस्थान सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में गुरुवार को एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। अस्पताल की सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग (SSB) की छठी मंजिल से एक मरीज ने कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली।

राजस्थान की सबसे बड़ी सरकारी चिकित्सा संस्थान सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में गुरुवार को एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। अस्पताल की सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग (SSB) की छठी मंजिल से एक मरीज ने कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में उसे तुरंत ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

मृतक की पहचान हंसराज जाट (लगभग 35 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह SMS अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग में इलाज के लिए आया था। सूत्रों के अनुसार, हंसराज का कुछ समय पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और वह नियमित फॉलोअप जांच के लिए अस्पताल पहुंचा था।

डॉक्टर से मिलने का इंतजार कर रहा था मरीज

जानकारी के मुताबिक, हंसराज जाट सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉक्टर से परामर्श के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसी दौरान अचानक वह वहां लगी रैलिंग के पास गया और बिना किसी को कुछ कहे नीचे कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वह नीचे गिर चुका था।

पोर्च में गिरा, मचा हड़कंप

मरीज बिल्डिंग से कूदकर नीचे बने पोर्च में आकर गिरा। घटना के समय पोर्च क्षेत्र में अधिक भीड़ नहीं थी, जिससे अन्य लोगों को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि, गिरने की तेज आवाज सुनकर मौके पर मौजूद अस्पताल कर्मी, सुरक्षा गार्ड और अन्य लोग तुरंत वहां पहुंचे। गंभीर रूप से घायल मरीज को तत्काल पास स्थित ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी हालत अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल में फैली सनसनी

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और मरीजों के परिजनों में दहशत देखी गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने क्षेत्र को घेर लिया और लोगों की आवाजाही को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया।

पुलिस को दी गई सूचना

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। पुलिस ने अस्पताल स्टाफ और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है।

मानसिक तनाव की आशंका

सूत्रों का कहना है कि हंसराज जाट लंबे समय से किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी उसे नियमित इलाज और जांच की जरूरत थी। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि वह किसी मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद SMS अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल जैसी जगह, जहां गंभीर रोगों से पीड़ित मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहां ऊंची मंजिलों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और निगरानी की आवश्यकता होती है। यह भी जांच का विषय है कि छठी मंजिल पर रैलिंग या सुरक्षा उपाय कितने प्रभावी थे और क्या किसी तरह की लापरवाही हुई।

प्रशासन का पक्ष

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि घटना बेहद दुखद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, मरीजों की मानसिक स्थिति पर ध्यान देने और काउंसलिंग जैसी सुविधाओं को और मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा।