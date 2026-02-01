Hindustan Hindi News
SMS हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉ. बी.एल. यादव का कार्डियक अरेस्ट से महाराष्ट्र में निधन, मेडिकल जगत में शोक की लहर

SMS हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉ. बी.एल. यादव का कार्डियक अरेस्ट से महाराष्ट्र में निधन, मेडिकल जगत में शोक की लहर

संक्षेप:

सवाई मानसिंह (एसएमएस) हॉस्पिटल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर जनरल सर्जन व प्रोफेसर डॉ. बी.एल. यादव का रविवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनके अचानक निधन की खबर से राजस्थान समेत देशभर के मेडिकल जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

Feb 01, 2026 04:15 pm IST
सवाई मानसिंह (एसएमएस) हॉस्पिटल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर जनरल सर्जन व प्रोफेसर डॉ. बी.एल. यादव का रविवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनके अचानक निधन की खबर से राजस्थान समेत देशभर के मेडिकल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। डॉ. यादव पिछले साल ही एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे और वे जनरल सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर थे।

जानकारी के अनुसार, डॉ. बी.एल. यादव महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में आयोजित सर्जनों की एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए शनिवार को जयपुर से रवाना हुए थे। रविवार को कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द उठा। इसके बाद उनके सहयोगी चिकित्सकों ने तुरंत उन्हें गोंदिया के एक नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया।

अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने डॉ. यादव को सीपीआर समेत अन्य आवश्यक चिकित्सा उपचार दिया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों ने उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया है। उनके निधन की सूचना मिलते ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित कई वरिष्ठ डॉक्टर उनके जयपुर स्थित निजी आवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया।

डॉ. बी.एल. यादव का चिकित्सा क्षेत्र में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे एक कुशल सर्जन होने के साथ-साथ बेहतरीन शिक्षक और प्रशासक के रूप में भी जाने जाते थे। मरीजों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और समर्पण की मिसाल अक्सर दी जाती रही है। उनके नेतृत्व में जनरल सर्जरी विभाग ने कई जटिल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

महज तीन दिन पहले ही डॉ. यादव ने अपनी टीम के साथ एसएमएस हॉस्पिटल में एक महिला का जटिल ऑपरेशन किया था। इस सर्जरी के दौरान महिला के पेट से करीब 10 किलो वजनी गांठ निकाली गई थी। यह ऑपरेशन मेडिकल रूप से काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन डॉ. यादव की अगुवाई में टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन के बाद महिला को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

डॉ. बी.एल. यादव न केवल अस्पताल बल्कि पेशेवर संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। वे एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया (ASI) के राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष थे। करीब छह महीने पहले हुए चुनाव में उनके सामने किसी अन्य सर्जन ने नामांकन नहीं भरा था, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया था। इससे पहले वे तीन वर्षों तक ASI के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रह चुके थे।

उनके असामयिक निधन से चिकित्सा शिक्षा, सर्जरी और प्रशासनिक क्षेत्र को अपूरणीय क्षति पहुंची है। एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज की ओर से शोक व्यक्त करते हुए कहा गया है कि डॉ. यादव का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके सहयोगी, शिष्य और मरीज उन्हें एक समर्पित डॉक्टर और सच्चे इंसान के रूप में याद कर रहे हैं।

