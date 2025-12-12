आख़िर कौन डकार गया सरकारी पार्किंग के करोड़ों रुपए? SMS हॉस्पिटल पार्किंग घोटाले में पूर्व अधीक्षक को नोटिस

संक्षेप: जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में बिना टेंडर के पार्किंग संचालन और उसमें करोड़ों के रेवेन्यू घोटाले का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जांच के लिए गठित कमेटी ने पूर्व अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी को नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है।

जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में बिना टेंडर के पार्किंग संचालन और उसमें करोड़ों के रेवेन्यू घोटाले का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जांच के लिए गठित कमेटी ने पूर्व अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी को नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। साथ ही तत्कालीन मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज (MOIC), नर्सिंग स्टाफ और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी बयान के लिए तलब किया गया है।

जांच कमेटी के चेयरमैन डॉ. दीपक माथुर ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि पूर्व अधीक्षक को यह बताना होगा कि किस आधार पर बिना टेंडर के पार्किंग संचालन की अनुमति दी गई और कैसे एक व्यक्ति विशेष को महीनों तक हॉस्पिटल परिसर की मेन बिल्डिंग, धन्वंतरी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर की पार्किंग का अनौपचारिक तौर पर संचालन सौंप दिया गया।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. भाटी के कार्यकाल में करीब एक साल तक SMS हॉस्पिटल की पार्किंग बिना किसी आधिकारिक टेंडर प्रक्रिया के चलाई गई। नियमों के विपरीत पार्किंग एक निजी व्यक्ति को सौंप दी गई, जबकि इसका संचालन हॉस्पिटल प्रशासन को ही करना था।

हैरानी की बात यह है कि इस गैरकानूनी पार्किंग को चलाने के लिए नर्सिंग अधिकारियों और सुरक्षा गार्डों तक की ड्यूटी लगा दी गई, जबकि यह जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन या ठेकेदार पर होनी चाहिए थी।

सबसे बड़ा खुलासा यह है कि पार्किंग से होने वाली वसूली हॉस्पिटल के खाते में जमा नहीं होकर सीधे संचालक के निजी बैंक खाते में जा रही थी।

पार्किंग पर्ची के बदले लिया जाने वाला शुल्क गूगल-पे, फोन-पे और पेटीएम के जरिए सीधे उसकी व्यक्तिगत UPI आईडी पर लिया जा रहा था।

MOIC ने अवैध वसूली, नियमों के उल्लंघन और अवैध वाहनों की पार्किंग की शिकायत एक रिपोर्ट के जरिए वर्तमान अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी को सौंपी थी। इसके बाद खुलासे का अंदेशा होते ही पार्किंग संभालने वाला व्यक्ति बिना सूचना दिए पार्किंग से गायब हो गया।

सूत्रों के अनुसार वर्ष 2024 में SMS हॉस्पिटल की पार्किंग का टेंडर हुआ था, जिससे अस्पताल को 70 से 80 लाख रुपये की आय हुई थी।

लेकिन इस साल जनवरी से नवंबर तक जब पार्किंग प्रशासनिक स्तर पर चलाई जा रही थी, तब केवल 50 लाख रुपये ही RMRS खाते में जमा हुए।

इससे संकेत मिल रहे हैं कि कम से कम 20 से 30 लाख रुपये का अंतर सामने आया है, जो सीधे तौर पर वित्तीय गड़बड़ी की ओर इशारा करता है।

कमेटी अब इस बात की जांच करेगी कि—

• बिना टेंडर पार्किंग संचालन की अनुमति किसने दी?

• किसके निर्देश पर नर्सिंग अधिकारियों और सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी लगाई गई?

• पार्किंग से होने वाली वसूली निजी खाते में क्यों और कैसे ली गई?

• नवंबर तक के रेवेन्यू में बड़ा अंतर क्यों है?

• भागने वाला व्यक्ति कौन था और किसकी शह पर काम कर रहा था?