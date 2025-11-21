Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरsms hospital parking scam probe committee revenue recovery
SMS अस्पताल पार्किंग घोटाला जांच के घेरे में,4 सदस्यीय कमेटी गठित, निजी स्कैनर हटेंगे, सरकारी राजस्व की होगी रिकवरी!

संक्षेप:

Fri, 21 Nov 2025 12:54 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था में पिछले एक वर्ष से चल रहे करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की परतें अब खुलनी तय मानी जा रही हैं। लंबे समय से उठ रहे सवालों और सीएम पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायत के बाद आखिरकार अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है। अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बुधवार को पार्किंग संचालन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया। आदेश जारी होते ही मामला औपचारिक जांच के दायरे में प्रवेश कर चुका है।

अधीक्षक के अनुसार गठित समिति में डॉ. मोहनीश ग्रोवर, डॉ. अनिल दुबे, डॉ. प्रवीण जोशी और सहायक लेखाधिकारी चंद्रप्रकाश शर्मा शामिल होंगे। यह कमेटी एसएमएस अस्पताल की मैन बिल्डिंग, ट्रोमा सेंटर और धन्वंतरी ब्लॉक की भूमिगत पार्किंग के संचालन में पिछले एक साल में हुई अनियमितताओं, अवैध वसूली और सरकारी राजस्व को हुए संभावित नुकसान की विस्तृत जांच करेगी।

जांच की शुरुआत का सबसे अहम बिंदु वह निरीक्षण है, जिसमें नए एमओआईसी ने पाया था कि पार्किंग क्षेत्र में बिना अनुमति एक निजी व्यक्ति के स्कैनर से शुल्क वसूला जा रहा था। इससे सरकारी खाते में जमा होने वाली रकम सीधे निजी हाथों में जा रही थी। यह खुलासा उस शिकायत की पुष्टि करता है, जिसमें पार्किंग कॉन्ट्रेक्ट के नाम पर अवैध वसूली और अनियमित बिलिंग का आरोप लगाया गया था।

इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निजी स्कैनरों को हटाने और आरएमआरएस खाते से लिंक सरकारी स्कैनर लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे आगे की वसूली सीधे सरकारी राजस्व में दर्ज होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि बड़ी अवधि से प्राइवेट स्कैनर के जरिए की गई अनधिकृत वसूली एक सुनियोजित पैटर्न की तरफ संकेत करती है, जिसकी तह तक जाने में ऑडिट रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गठित कमेटी जल्द ही अपना विस्तृत निरीक्षण शुरू करेगी। जांच के दायरे में सभी बिलिंग रिकॉर्ड्स, पार्किंग स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर, रेट चार्ट, पुराने और वर्तमान स्कैनर ट्रांजैक्शन, ऑडिट रिपोर्ट और पार्किंग टेंडर से संबंधित दस्तावेज शामिल होंगे। अनुमान है कि जांच रिपोर्ट सामने आने पर करीब एक वर्ष का पूरा सरकारी नुकसान रिकवर किया जा सकता है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट के आधार पर पूर्व अधीक्षक और उस अवधि के पार्किंग एमओआईसी सहित कई जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। यह भी माना जा रहा है कि मामले में यदि वित्तीय हानि की पुष्टि होती है तो रिकवरी के साथ विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले पर सख्त रुख अपनाए जाने को सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लंबे समय से दबा यह प्रकरण न केवल अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा था, बल्कि मरीजों और परिजनों से वसूले जा रहे शुल्क की विश्वसनीयता पर भी धब्बा था। अब जांच प्रक्रिया शुरू होने से उम्मीद बंधी है कि पार्किंग सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और राजस्व हानि जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
