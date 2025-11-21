SMS अस्पताल पार्किंग घोटाला जांच के घेरे में,4 सदस्यीय कमेटी गठित, निजी स्कैनर हटेंगे, सरकारी राजस्व की होगी रिकवरी!

संक्षेप: सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था में पिछले एक वर्ष से चल रहे करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की परतें अब खुलनी तय मानी जा रही हैं।

सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था में पिछले एक वर्ष से चल रहे करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की परतें अब खुलनी तय मानी जा रही हैं। लंबे समय से उठ रहे सवालों और सीएम पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायत के बाद आखिरकार अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है। अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बुधवार को पार्किंग संचालन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया। आदेश जारी होते ही मामला औपचारिक जांच के दायरे में प्रवेश कर चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधीक्षक के अनुसार गठित समिति में डॉ. मोहनीश ग्रोवर, डॉ. अनिल दुबे, डॉ. प्रवीण जोशी और सहायक लेखाधिकारी चंद्रप्रकाश शर्मा शामिल होंगे। यह कमेटी एसएमएस अस्पताल की मैन बिल्डिंग, ट्रोमा सेंटर और धन्वंतरी ब्लॉक की भूमिगत पार्किंग के संचालन में पिछले एक साल में हुई अनियमितताओं, अवैध वसूली और सरकारी राजस्व को हुए संभावित नुकसान की विस्तृत जांच करेगी।

जांच की शुरुआत का सबसे अहम बिंदु वह निरीक्षण है, जिसमें नए एमओआईसी ने पाया था कि पार्किंग क्षेत्र में बिना अनुमति एक निजी व्यक्ति के स्कैनर से शुल्क वसूला जा रहा था। इससे सरकारी खाते में जमा होने वाली रकम सीधे निजी हाथों में जा रही थी। यह खुलासा उस शिकायत की पुष्टि करता है, जिसमें पार्किंग कॉन्ट्रेक्ट के नाम पर अवैध वसूली और अनियमित बिलिंग का आरोप लगाया गया था।

इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निजी स्कैनरों को हटाने और आरएमआरएस खाते से लिंक सरकारी स्कैनर लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे आगे की वसूली सीधे सरकारी राजस्व में दर्ज होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि बड़ी अवधि से प्राइवेट स्कैनर के जरिए की गई अनधिकृत वसूली एक सुनियोजित पैटर्न की तरफ संकेत करती है, जिसकी तह तक जाने में ऑडिट रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गठित कमेटी जल्द ही अपना विस्तृत निरीक्षण शुरू करेगी। जांच के दायरे में सभी बिलिंग रिकॉर्ड्स, पार्किंग स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर, रेट चार्ट, पुराने और वर्तमान स्कैनर ट्रांजैक्शन, ऑडिट रिपोर्ट और पार्किंग टेंडर से संबंधित दस्तावेज शामिल होंगे। अनुमान है कि जांच रिपोर्ट सामने आने पर करीब एक वर्ष का पूरा सरकारी नुकसान रिकवर किया जा सकता है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट के आधार पर पूर्व अधीक्षक और उस अवधि के पार्किंग एमओआईसी सहित कई जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। यह भी माना जा रहा है कि मामले में यदि वित्तीय हानि की पुष्टि होती है तो रिकवरी के साथ विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है।