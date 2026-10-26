SMS हॉस्पिटल में अब बिना सूचना नहीं पहुंचा सकेंगे गंभीर मरीज; रेफर करने वाले डॉक्टर पर भी होगी कार्रवाई

नई व्यवस्था के तहत मरीज को रेफर करते समय उसकी बीमारी, वर्तमान स्थिति, पहले की गई जांच, दी गई दवाओं और उपचार से जुड़ी जानकारी निर्धारित परफॉर्मा में भरकर भेजनी होगी।

SMS हॉस्पिटल में गंभीर मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, बेड और आईसीयू जैसी सुविधाओं का तत्काल प्रबंधन करना पड़ता है।

जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में अब गंभीर मरीजों को रेफर करने के नियम बदलने की तैयारी है। जनाना, महिला चिकित्सालय, कांवटिया और गणगौरी अस्पताल से किसी गंभीर मरीज या प्रसूता को सीधे SMS हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भेजना अब इतना आसान नहीं होगा। मरीज को रेफर करने से पहले SMS इमरजेंसी को सूचना देनी होगी। इतना ही नहीं, मरीज की पूरी हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट और अब तक दिए गए इलाज का ब्योरा भी साथ भेजना होगा। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित यूनिट हेड और रेफर करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस संबंध में नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद गंभीर मरीजों के पहुंचने से पहले SMS इमरजेंसी को अलर्ट करना है, ताकि वहां डॉक्टरों, जरूरी उपकरणों और आईसीयू जैसी सुविधाओं की व्यवस्था समय रहते की जा सके।

तीन गंभीर मरीज पहुंचे, लेकिन SMS इमरजेंसी को पहले से खबर तक नहीं थी SMS हॉस्पिटल की इमरजेंसी में बिना पूर्व सूचना गंभीर मरीज पहुंचने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इमरजेंसी स्टाफ के अनुसार, पिछले दिनों जनाना हॉस्पिटल से तीन मरीजों को बिना सूचना दिए SMS इमरजेंसी भेज दिया गया। स्टाफ का दावा है कि मरीजों के पहुंचने से पहले उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

तीनों मरीजों की हालत गंभीर होने के कारण तत्काल इलाज की व्यवस्था करनी पड़ी। जरूरत पड़ने पर आईसीयू में भर्ती करने की व्यवस्था भी करनी थी। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी स्टाफ के सामने अचानक संसाधन जुटाने और मरीजों को संभालने की चुनौती खड़ी हो जाती है।

यही वजह है कि अब रेफरल की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन चाहता है कि गंभीर मरीज के SMS पहुंचने से पहले वहां की टीम को उसकी स्थिति की जानकारी मिल जाए, ताकि इलाज शुरू करने में अनावश्यक देरी न हो।

बिना सूचना रेफर किया तो यूनिट हेड और डॉक्टर पर गिरेगी गाज SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी और SMS हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए नई SOP बनाने का निर्णय किया है। प्रस्तावित व्यवस्था में बिना पूर्व सूचना मरीज रेफर करने पर संबंधित यूनिट हेड और रेफर करने वाले डॉक्टर की जिम्मेदारी तय करने तथा कार्रवाई का प्रावधान रखा जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत मरीज को रेफर करते समय उसकी बीमारी, वर्तमान स्थिति, पहले की गई जांच, दी गई दवाओं और उपचार से जुड़ी जानकारी निर्धारित परफॉर्मा में भरकर भेजनी होगी। इससे SMS इमरजेंसी के डॉक्टरों को मरीज की स्थिति समझने और आगे के इलाज की तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पहले जांच और इलाज, फिर SMS के लिए रेफरल नई SOP में केवल सूचना देने की शर्त ही नहीं, बल्कि अटैच अस्पतालों में मरीजों के शुरुआती इलाज पर भी जोर दिया जाएगा। जनाना, महिला चिकित्सालय, कांवटिया और गणगौरी अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को बिना पर्याप्त जांच और उपचार के SMS हॉस्पिटल रेफर नहीं किया जा सकेगा।

संबंधित अस्पताल के डॉक्टरों को मरीज की जरूरी जांचें करने और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार उपचार शुरू करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि मरीज की स्थिति ऐसी है कि उसे उच्च स्तरीय उपचार की जरूरत है और उसे SMS हॉस्पिटल भेजना आवश्यक है, तो जांच रिपोर्ट और उपचार का पूरा विवरण तैयार करना होगा।

इसके बाद ही मरीज को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रेफर किया जाएगा। इससे SMS पहुंचने पर डॉक्टरों को दोबारा शुरुआती जानकारी जुटाने में लगने वाला समय बच सकता है।