अंडकोष में 5 साल से थी 153 MM की गांठ, SMS के डॉक्टरों ने निकाली; गिनीज रिकॉर्ड की तैयारी

दौसा निवासी जंगली राम मीणा (62) पिछले पांच साल से अंडकोष में गांठ की समस्या से जूझ रहे थे। समय के साथ गांठ का आकार इतना बढ़ गया कि ऑपरेशन करना भी चुनौती बन गया।

SMS हॉस्पिटल में जांच के दौरान मरीज के अंडकोष में एपिडिडिमल सिस्ट का पता चला। इसका आकार करीब 153×140×80 मिलीमीटर था।

जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक ऐसा ऑपरेशन किया है, जिसकी चर्चा अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गई है। जनरल सर्जरी विभाग की टीम ने 62 वर्षीय मरीज के अंडकोष से करीब 153×140×80 मिलीमीटर की विशाल गांठ निकाल दी। मरीज पिछले पांच साल से इस गांठ से परेशान था। हालत ऐसी थी कि कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। आखिरकार SMS हॉस्पिटल की टीम ने चुनौती स्वीकार की और 7 अक्टूबर को सर्जरी कर गांठ निकाल दी। अब इस ऑपरेशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए आवेदन भेजा गया है।

पांच साल से परेशान था मरीज, कई अस्पतालों ने खड़े किए हाथ दौसा निवासी जंगली राम मीणा (62) पिछले पांच साल से अंडकोष में गांठ की समस्या से जूझ रहे थे। समय के साथ गांठ का आकार इतना बढ़ गया कि ऑपरेशन करना भी चुनौती बन गया। मरीज ने कई अस्पतालों में इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन गांठ का आकार बड़ा होने के कारण डॉक्टरों ने सर्जरी करने से मना कर दिया।

इसके बाद मरीज SMS हॉस्पिटल की ओपीडी में पहुंचा। यहां जनरल सर्जरी विभाग की टीम ने उसकी जांच की और ऑपरेशन का फैसला लिया। डॉक्टरों के मुताबिक, गांठ का आकार असामान्य रूप से बड़ा था, इसलिए सर्जरी से पहले मरीज की तमाम जरूरी जांचें कराई गईं।

जांच में सामने आया गांठ का चौंकाने वाला आकार SMS हॉस्पिटल में जांच के दौरान मरीज के अंडकोष में एपिडिडिमल सिस्ट का पता चला। इसका आकार करीब 153×140×80 मिलीमीटर था। एपिडिडिमल सिस्ट अंडकोष के पीछे स्थित एपिडिडिमिस नामक संरचना के पास बनने वाली तरल पदार्थ से भरी गांठ होती है।

गांठ के इतने बड़े आकार को देखते हुए डॉक्टरों के सामने इसे सुरक्षित तरीके से निकालने की चुनौती थी। इसके बाद जनरल सर्जरी विभाग की टीम ने 7 अक्टूबर को ऑपरेशन किया और गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया।

डॉक्टरों का दावा- देश में पहली बार इतनी बड़ी गांठ निकाली जनरल सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नरेंद्र शर्मा के मुताबिक, अंडकोष से इतनी बड़ी एपिडिडिमल सिस्ट निकालने का देश में यह पहला मामला है। उनका कहना है कि इससे पहले भारत में इतनी बड़ी साइज की गांठ निकालने का मामला सामने नहीं आया है।

सर्जरी विभाग की अध्यक्ष डॉ. ऋचा जैन ने भी इस मामले की जानकारी दी। डॉक्टरों की टीम का मानना है कि गांठ के आकार और ऑपरेशन की विशेषता को देखते हुए यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी ऑपरेशन के बाद अब SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर इस मामले को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉ. नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 153×140×80 मिलीमीटर की गांठ निकालने के इस ऑपरेशन का विवरण रिकॉर्ड में शामिल कराने के लिए भेजा गया है।

हालांकि, ऑपरेशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक मान्यता मिलने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम आवेदन के जरिए इस उपलब्धि को दर्ज कराने की प्रक्रिया में जुटी है।

एक सप्ताह निगरानी में रहा मरीज, अब पूरी तरह स्वस्थ डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद मरीज को करीब एक सप्ताह तक अस्पताल में निगरानी में रखा। उसकी हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई। इसके बाद मरीज को दो बार नियमित जांच के लिए बुलाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है।