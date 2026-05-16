तू कोई VIP है क्या? सुबह आएंगे डॉक्टर! SMS में दर्द से कराहते पिता की मौत; बेटा इलाज के लिए गिड़गिड़ाता रहा
जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (एसएमएस) में घटी यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक परिवार के टूटते भरोसे और एक बुजुर्ग की असहनीय पीड़ा की कहानी है।
जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (एसएमएस) में घटी यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक परिवार के टूटते भरोसे और एक बुजुर्ग की असहनीय पीड़ा की कहानी है।
खैरथल-तिजारा निवासी 69 वर्षीय किशनलाल को जब आधी रात पैरों में असहनीय दर्द उठा, तो उनका बेटा उन्हें जीवन बचाने की उम्मीद के साथ जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा। उसे भरोसा था कि यहां डॉक्टर हैं, इलाज है, और उसके पिता को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसके जीवन की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक रात बन जाएगी।
जांच में बीमारी गंभीर
अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद किशनलाल को सीटीवीएस वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके पैरों की नसें ब्लॉक हैं—एक ऐसी स्थिति जिसमें तुरंत विशेषज्ञ इलाज जरूरी होता है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद पूरी रात उन्हें सिर्फ इंतजार ही मिला। न कोई सीनियर डॉक्टर आया, न कोई ठोस इलाज शुरू हुआ।
सुबह आएंगे सीनियर
बेटा बार-बार हाथ जोड़कर रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से गुहार लगाता रहा“किसी सीनियर डॉक्टर को बुला लीजिए।” मगर हर बार उसे एक ही जवाब मिला “सुबह सीनियर डॉक्टर आएंगे, तब देखेंगे।” यह वाक्य उस रात एक परिवार के लिए उम्मीद नहीं, बल्कि निराशा का प्रतीक बन गया।
कराहते रहे पिता, असहाय देखता रहा बेटा
वार्ड में पूरी रात किशनलाल दर्द से तड़पते रहे। उनका बेटा उनके पास खड़ा हर सांस के साथ टूटता रहा। वह कुछ कर नहीं पा रहा था, सिर्फ अपने पिता की पीड़ा देख रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसे लग रहा था कि शायद अब कोई डॉक्टर आएगा… लेकिन सुबह होने से पहले ही सब खत्म हो गया।
बेटे के सामने टूटा संसार
रातभर दर्द सहने के बाद आखिरकार सुबह होते-होते किशनलाल ने अपने बेटे के सामने दम तोड़ दिया। जिस बेटे ने उन्हें बचाने की उम्मीद में अस्पताल लाया था, उसी की आंखों के सामने पिता की सांसें थम गईं। वह पल सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि एक बेटे के विश्वास के टूटने का भी था।
गुस्से में बदला दर्द
पिता की मौत के बाद जब परिजनों का दर्द गुस्से में बदला और उन्होंने लापरवाही का विरोध किया, तो हालात बिगड़ गए। अफरा-तफरी में एक परिजन ने पास रखी फल काटने की छुरी उठा ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा उस दर्द का नतीजा नहीं था, जो पूरी रात उन्हें सहना पड़ा?
थाने पहुंचा दिया परिवार
परिजनों का आरोप है कि रातभर इलाज के लिए गिड़गिड़ाने वाले परिवार को ही पुलिस थाने ले जाया गया। वहां उनसे माफीनामा लिखवाकर मामला शांत कराया गया। दूसरी तरफ, जिन पर इलाज में लापरवाही का आरोप था, उनसे कोई जवाब तक नहीं मांगा गया।
घंटों बेड पर पड़ा रहा शव
इस घटना का सबसे मार्मिक और झकझोर देने वाला पहलू तब सामने आया, जब किशनलाल का शव घंटों तक वार्ड के बेड पर ही पड़ा रहा। अस्पताल स्टाफ ने उसे मोर्चरी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। आखिरकार पड़ोस के मरीज और परिचितों ने आगे आकर मानवता दिखाई और शव को मोर्चरी तक पहुंचाया।
सवालों के घेरे में सिस्टम
यह घटना एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर रात के समय सीनियर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, तो गंभीर मरीजों की जिम्मेदारी किसके भरोसे थी? और सबसे बड़ा सवाल—अगर समय पर इलाज मिल जाता, तो क्या किशनलाल आज जिंदा होते?
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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