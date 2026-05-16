तू कोई VIP है क्या? सुबह आएंगे डॉक्टर! SMS में दर्द से कराहते पिता की मौत; बेटा इलाज के लिए गिड़गिड़ाता रहा

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (एसएमएस) में घटी यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक परिवार के टूटते भरोसे और एक बुजुर्ग की असहनीय पीड़ा की कहानी है।

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (एसएमएस) में घटी यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक परिवार के टूटते भरोसे और एक बुजुर्ग की असहनीय पीड़ा की कहानी है।

खैरथल-तिजारा निवासी 69 वर्षीय किशनलाल को जब आधी रात पैरों में असहनीय दर्द उठा, तो उनका बेटा उन्हें जीवन बचाने की उम्मीद के साथ जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा। उसे भरोसा था कि यहां डॉक्टर हैं, इलाज है, और उसके पिता को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसके जीवन की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक रात बन जाएगी।

जांच में बीमारी गंभीर अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद किशनलाल को सीटीवीएस वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके पैरों की नसें ब्लॉक हैं—एक ऐसी स्थिति जिसमें तुरंत विशेषज्ञ इलाज जरूरी होता है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद पूरी रात उन्हें सिर्फ इंतजार ही मिला। न कोई सीनियर डॉक्टर आया, न कोई ठोस इलाज शुरू हुआ।

सुबह आएंगे सीनियर बेटा बार-बार हाथ जोड़कर रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से गुहार लगाता रहा“किसी सीनियर डॉक्टर को बुला लीजिए।” मगर हर बार उसे एक ही जवाब मिला “सुबह सीनियर डॉक्टर आएंगे, तब देखेंगे।” यह वाक्य उस रात एक परिवार के लिए उम्मीद नहीं, बल्कि निराशा का प्रतीक बन गया।

कराहते रहे पिता, असहाय देखता रहा बेटा वार्ड में पूरी रात किशनलाल दर्द से तड़पते रहे। उनका बेटा उनके पास खड़ा हर सांस के साथ टूटता रहा। वह कुछ कर नहीं पा रहा था, सिर्फ अपने पिता की पीड़ा देख रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसे लग रहा था कि शायद अब कोई डॉक्टर आएगा… लेकिन सुबह होने से पहले ही सब खत्म हो गया।

बेटे के सामने टूटा संसार रातभर दर्द सहने के बाद आखिरकार सुबह होते-होते किशनलाल ने अपने बेटे के सामने दम तोड़ दिया। जिस बेटे ने उन्हें बचाने की उम्मीद में अस्पताल लाया था, उसी की आंखों के सामने पिता की सांसें थम गईं। वह पल सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि एक बेटे के विश्वास के टूटने का भी था।

गुस्से में बदला दर्द पिता की मौत के बाद जब परिजनों का दर्द गुस्से में बदला और उन्होंने लापरवाही का विरोध किया, तो हालात बिगड़ गए। अफरा-तफरी में एक परिजन ने पास रखी फल काटने की छुरी उठा ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा उस दर्द का नतीजा नहीं था, जो पूरी रात उन्हें सहना पड़ा?

थाने पहुंचा दिया परिवार परिजनों का आरोप है कि रातभर इलाज के लिए गिड़गिड़ाने वाले परिवार को ही पुलिस थाने ले जाया गया। वहां उनसे माफीनामा लिखवाकर मामला शांत कराया गया। दूसरी तरफ, जिन पर इलाज में लापरवाही का आरोप था, उनसे कोई जवाब तक नहीं मांगा गया।

घंटों बेड पर पड़ा रहा शव इस घटना का सबसे मार्मिक और झकझोर देने वाला पहलू तब सामने आया, जब किशनलाल का शव घंटों तक वार्ड के बेड पर ही पड़ा रहा। अस्पताल स्टाफ ने उसे मोर्चरी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। आखिरकार पड़ोस के मरीज और परिचितों ने आगे आकर मानवता दिखाई और शव को मोर्चरी तक पहुंचाया।