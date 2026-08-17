राजस्थान में SMS के IPD टावर की 24वीं मंजिल पर उतरेगी एयर एंबुलेंस, मिलेगा हाईटेक इलाज
24वीं मंजिल पर करीब 2 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में छत डाली जा चुकी है। हेलीपैड का डिजाइन पहले ही DGCA से अप्रूव कराया जा चुका है, जबकि थर्ड पार्टी के रूप में IIT दिल्ली ने इसका प्रूफ चेक किया है।
राजस्थान के एसएमएस अस्पताल में इलाज की तस्वीर बदलने वाली एक बड़ी सुविधा अब आकार लेने लगी है। अस्पताल परिसर में बन रहे IPD टावर की 24वीं मंजिल पर हेलीपैड लगभग तैयार हो चुका है। यानी आने वाले समय में गंभीर मरीज को लेकर एयर एंबुलेंस सीधे अस्पताल की छत पर उतर सकेगी। करीब 3 हजार किलो वजन वाली एयर एंबुलेंस के टेकऑफ और लैंडिंग को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर बनने वाला यह हेलीपैड देश के सबसे ऊंचे हेलीपैड में शामिल हो सकता है।
इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बेहद गंभीर मरीजों को मिलने की उम्मीद है। अभी एयर एंबुलेंस से मरीज लाने के बाद उसे अस्पताल तक पहुंचाने में जमीन पर समय लगता है। IPD टावर शुरू होने के बाद मरीज को सीधे टावर की 24वीं मंजिल तक लाया जा सकेगा। इससे गोल्डन ऑवर में इलाज शुरू करने की राह आसान होगी।
2 हजार वर्ग मीटर में तैयार हुआ हेलीपैड
24वीं मंजिल पर करीब 2 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में छत डाली जा चुकी है। हेलीपैड का डिजाइन पहले ही DGCA से अप्रूव कराया जा चुका है, जबकि थर्ड पार्टी के रूप में IIT दिल्ली ने इसका प्रूफ चेक किया है।
हेलीपैड करीब 59.87 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा है। इसके निर्माण में M-30 RCC तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हेलिकॉप्टर के उतरने और उड़ान भरने के दौरान सतह पर सामान्य से कहीं ज्यादा भार और कंपन पैदा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी RCC तकनीक अपनाई गई है, जो भारी भार और कंपन को सहन कर सके।
नीचे बनेगा 10 हजार लीटर तक का वाटर टैंक
हेलीपैड का बेस तैयार होने के बाद अब यहां सुरक्षा से जुड़े उपकरण और एविएशन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। हेलीपैड के ठीक नीचे यानी 23वीं मंजिल पर 7 से 10 हजार लीटर क्षमता का डेडिकेटेड वाटर टैंक बनाया जाएगा।
मारु एविएशन के कंसल्टेंट कैप्टन संजय चक्रवर्ती के अनुसार, हेलीपैड पर एविएशन फायर सेफ्टी के सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। खराब मौसम और कम रोशनी जैसी परिस्थितियों में भी पायलट को सुरक्षित लैंडिंग में मदद मिले, इसके लिए कई आधुनिक सिस्टम लगाए जाएंगे।
कोहरा हो या आंधी, पायलट को दिखेगा हेलीपैड
हेलीपैड पर डे लाइट सिस्टम लगाया जाएगा। कम रोशनी, कोहरे या आंधी के दौरान इसकी मदद से लैंडिंग क्षेत्र को पर्याप्त रोशनी मिल सकेगी।
इसके अलावा आसपास की ऊंची इमारतों और मोबाइल टावर जैसी संरचनाओं पर एविएशन लैंप लगाए जाएंगे। ये लाल रंग की चमकती लाइटें पायलट को दूर से ही संभावित बाधाओं की जानकारी देंगी।
ऑटोमेटिक विंड डायरेक्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा। यह सिस्टम हवा की दिशा बताएगा, जिससे पायलट को सुरक्षित दिशा से लैंडिंग और टेकऑफ करने में मदद मिलेगी। वहीं एयर बैंड ट्रांसमिशन के जरिए पायलट और ग्राउंड कंट्रोल या हेलीपैड इंचार्ज के बीच रेडियो कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा।
मरीज को हेलिकॉप्टर से उतरते ही मिलेगा इलाज का रास्ता
24वीं मंजिल पर मरीजों के लिए अलग लिफ्ट नहीं होगी। एयर एंबुलेंस से उतरने के बाद मरीज को रैंप के जरिए 23वीं मंजिल पर लाया जाएगा। यहां से लिफ्ट के जरिए मरीज को वार्ड, OT या ICU तक पहुंचाया जाएगा।
यानी मरीज के हेलिकॉप्टर से उतरने के बाद उसे अस्पताल की अलग-अलग सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था IPD टावर के भीतर ही तैयार की जाएगी।
60 मिनट में जांच से इलाज तक का लक्ष्य
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी के अनुसार, IPD टावर में वर्ल्ड क्लास ICU के साथ आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां मोबाइल CT स्कैन मशीनों की सुविधा भी प्रस्तावित है। इसके साथ बेड साइड डायग्नोसिस सिस्टम विकसित किया जाएगा, ताकि गंभीर मरीज के भर्ती होने के बाद शुरुआती करीब 60 मिनट में जरूरी जांचें तेजी से पूरी की जा सकें।
खासकर ट्रांसप्लांट मरीजों के मामले में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में एयर एंबुलेंस से सीधे टावर तक पहुंच और तुरंत जांच-इलाज की सुविधा पूरी व्यवस्था को तेज कर सकती है।
हर महीने 25-30 करोड़ के मेंटीनेंस का अनुमान
IPD टावर शुरू होने के बाद इसके संचालन और मेंटीनेंस पर हर महीने करीब 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में टावर को लंबे समय तक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है। इलाज कराने वाले मरीजों से कुछ खर्च लिया जाए या नहीं, इस पर भी आगे फैसला हो सकता है। फैसेलिटी मैनेजमेंट को लेकर भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
हेलीपैड के बाद शुरू होगी अप्रूवल की अगली दौड़
हेलीपैड का निर्माण पूरा होने के बाद एविएशन अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। विभाग केंद्र और राज्य के अलग-अलग विभागों के साथ समन्वय कर जरूरी अनुमतियां लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
जरूरत पड़ने पर एयर एंबुलेंस की उपलब्धता के लिए किसी निजी कंपनी से करार भी किया जा सकता है। IPD टावर का पूरा काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर तय समय पर यह परियोजना पूरी होती है, तो जयपुर में गंभीर मरीजों के इलाज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आपात व्यवस्था को एक नई रफ्तार मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।