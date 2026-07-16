4 घंटे की मशक्त के बाद SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने कट चुका पुरुष जननांग फिर से जोड़ा

डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल कटे हुए अंग को जोड़ना नहीं थी, बल्कि उसकी कार्यक्षमता को भी सुरक्षित रखना था। ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त मूत्रमार्ग, स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा जैसी बेहद संवेदनशील संरचनाओं की सूक्ष्म और चरणबद्ध मरम्मत की गई।

धारदार हथियार से हुए एक जानलेवा हमले ने 29 वर्षीय युवक की जिंदगी पलभर में बदल दी। हमले में उसका पुरुष जननांग लगभग पूरी तरह कट गया। यह ऐसी गंभीर स्थिति थी, जिसमें कुछ घंटों की देरी हमेशा के लिए शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन और सामाजिक सम्मान छीन सकती थी। लेकिन जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभाग ने समय के खिलाफ चली चार घंटे की दौड़ जीत ली और एक बेहद जटिल ऑपरेशन को सफल बनाकर युवक को नया जीवन दे दिया।

विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर एसएमएस अस्पताल ने इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन की जानकारी साझा की। अस्पताल के अनुसार, घटना के करीब चार घंटे के भीतर घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर लाया गया। मरीज की हालत बेहद गंभीर थी। जैसे ही मामला प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग तक पहुंचा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तुरंत सक्रिय हो गई और उसी रात आपातकालीन पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा शुरू कर दी गई।

यह ऑपरेशन प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार जैन के मार्गदर्शन में यूनिट हेड डॉ. संगीता ठाकुरानी की टीम ने किया। ऑपरेशन में सहायक आचार्य डॉ. मुकुल धाभाई ने अहम भूमिका निभाई, जबकि डॉ. नवप्रीत और डॉ. ईशिता गौर ने सहायक सर्जन के रूप में पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया।

डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल कटे हुए अंग को जोड़ना नहीं थी, बल्कि उसकी कार्यक्षमता को भी सुरक्षित रखना था। ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त मूत्रमार्ग, स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा जैसी बेहद संवेदनशील संरचनाओं की सूक्ष्म और चरणबद्ध मरम्मत की गई। कई घंटे चले इस जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज को लगातार निगरानी में रखा गया।

करीब 40 दिनों तक चले इलाज और विशेषज्ञ देखभाल के बाद परिणाम उम्मीद से बेहतर रहे। अस्पताल के अनुसार युवक अब पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से मूत्र त्याग करने में सक्षम हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर अस्पताल पहुंचना इस सफलता की सबसे बड़ी वजह रहा।

‘प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदरता नहीं, जिंदगी बचाने की विशेषज्ञता’ विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार जैन ने कहा कि आम लोगों में यह धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाने या कॉस्मेटिक उपचार तक सीमित है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक हादसे, अंग कटने की घटनाएं, गंभीर जलन, कैंसर के बाद शरीर के हिस्सों का पुनर्निर्माण और जन्मजात विकृतियों जैसे मामलों में प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन मरीजों का केवल शरीर ही नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास और सम्मान भी वापस लौटाते हैं।

उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल में आधुनिक तकनीक और अनुभवी टीम की मदद से लगातार ऐसे जटिल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिनसे मरीजों की जीवन गुणवत्ता बेहतर हो रही है।

‘ऐसे मामलों में हर मिनट कीमती होता है’ यूनिट हेड डॉ. संगीता ठाकुरानी ने बताया कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि घायल युवक को चोट लगने के कुछ ही घंटों के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया गया। यदि इलाज में अधिक देरी होती तो अंग को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता था।

उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी गंभीर कटाव, अंग विच्छेदन या जटिल चोट की स्थिति में समय बर्बाद न करें। मरीज को तुरंत ऐसे अस्पताल ले जाएं, जहां प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो। कई मामलों में समय पर किया गया उपचार उस अंग को बचा सकता है, जिसे सामान्य तौर पर हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया जाता है।

विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर खास संदेश विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के मौके पर एसएमएस अस्पताल ने लोगों से प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बनी गलतफहमियां दूर करने की अपील की। अस्पताल का कहना है कि यह चिकित्सा शाखा केवल कॉस्मेटिक सर्जरी तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं, गंभीर ट्रॉमा, अंग विच्छेदन, जलने की चोटों, कैंसर के बाद पुनर्निर्माण और जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे हजारों मरीजों को नया जीवन, कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और सम्मान लौटाने का काम कर रही है।