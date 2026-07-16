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4 घंटे की मशक्त के बाद SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने कट चुका पुरुष जननांग फिर से जोड़ा

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल कटे हुए अंग को जोड़ना नहीं थी, बल्कि उसकी कार्यक्षमता को भी सुरक्षित रखना था। ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त मूत्रमार्ग, स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा जैसी बेहद संवेदनशील संरचनाओं की सूक्ष्म और चरणबद्ध मरम्मत की गई।

4 घंटे की मशक्त के बाद SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने कट चुका पुरुष जननांग फिर से जोड़ा

धारदार हथियार से हुए एक जानलेवा हमले ने 29 वर्षीय युवक की जिंदगी पलभर में बदल दी। हमले में उसका पुरुष जननांग लगभग पूरी तरह कट गया। यह ऐसी गंभीर स्थिति थी, जिसमें कुछ घंटों की देरी हमेशा के लिए शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन और सामाजिक सम्मान छीन सकती थी। लेकिन जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभाग ने समय के खिलाफ चली चार घंटे की दौड़ जीत ली और एक बेहद जटिल ऑपरेशन को सफल बनाकर युवक को नया जीवन दे दिया।

विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर एसएमएस अस्पताल ने इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन की जानकारी साझा की। अस्पताल के अनुसार, घटना के करीब चार घंटे के भीतर घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर लाया गया। मरीज की हालत बेहद गंभीर थी। जैसे ही मामला प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग तक पहुंचा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तुरंत सक्रिय हो गई और उसी रात आपातकालीन पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा शुरू कर दी गई।

यह ऑपरेशन प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार जैन के मार्गदर्शन में यूनिट हेड डॉ. संगीता ठाकुरानी की टीम ने किया। ऑपरेशन में सहायक आचार्य डॉ. मुकुल धाभाई ने अहम भूमिका निभाई, जबकि डॉ. नवप्रीत और डॉ. ईशिता गौर ने सहायक सर्जन के रूप में पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया।

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डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल कटे हुए अंग को जोड़ना नहीं थी, बल्कि उसकी कार्यक्षमता को भी सुरक्षित रखना था। ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त मूत्रमार्ग, स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा जैसी बेहद संवेदनशील संरचनाओं की सूक्ष्म और चरणबद्ध मरम्मत की गई। कई घंटे चले इस जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज को लगातार निगरानी में रखा गया।

करीब 40 दिनों तक चले इलाज और विशेषज्ञ देखभाल के बाद परिणाम उम्मीद से बेहतर रहे। अस्पताल के अनुसार युवक अब पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से मूत्र त्याग करने में सक्षम हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर अस्पताल पहुंचना इस सफलता की सबसे बड़ी वजह रहा।

‘प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदरता नहीं, जिंदगी बचाने की विशेषज्ञता’

विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार जैन ने कहा कि आम लोगों में यह धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाने या कॉस्मेटिक उपचार तक सीमित है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक हादसे, अंग कटने की घटनाएं, गंभीर जलन, कैंसर के बाद शरीर के हिस्सों का पुनर्निर्माण और जन्मजात विकृतियों जैसे मामलों में प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन मरीजों का केवल शरीर ही नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास और सम्मान भी वापस लौटाते हैं।

उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल में आधुनिक तकनीक और अनुभवी टीम की मदद से लगातार ऐसे जटिल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिनसे मरीजों की जीवन गुणवत्ता बेहतर हो रही है।

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‘ऐसे मामलों में हर मिनट कीमती होता है’

यूनिट हेड डॉ. संगीता ठाकुरानी ने बताया कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि घायल युवक को चोट लगने के कुछ ही घंटों के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया गया। यदि इलाज में अधिक देरी होती तो अंग को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता था।

उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी गंभीर कटाव, अंग विच्छेदन या जटिल चोट की स्थिति में समय बर्बाद न करें। मरीज को तुरंत ऐसे अस्पताल ले जाएं, जहां प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो। कई मामलों में समय पर किया गया उपचार उस अंग को बचा सकता है, जिसे सामान्य तौर पर हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया जाता है।

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विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर खास संदेश

विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के मौके पर एसएमएस अस्पताल ने लोगों से प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बनी गलतफहमियां दूर करने की अपील की। अस्पताल का कहना है कि यह चिकित्सा शाखा केवल कॉस्मेटिक सर्जरी तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं, गंभीर ट्रॉमा, अंग विच्छेदन, जलने की चोटों, कैंसर के बाद पुनर्निर्माण और जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे हजारों मरीजों को नया जीवन, कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और सम्मान लौटाने का काम कर रही है।

एसएमएस अस्पताल की यह सफलता इस बात का मजबूत उदाहरण है कि गंभीर ट्रॉमा के मामलों में समय पर इलाज, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और आधुनिक पुनर्निर्माण तकनीक मिल जाए तो असंभव लगने वाली चुनौती भी सफल इलाज में बदल सकती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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