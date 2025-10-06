वार्ड को बना दिया कबाड़घर, बुझाने का सिस्टम फेल;पढ़िए SMS ट्रॉमा सेंटर में आग तमतमाने के कारण

जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में रविवार देर रात लगी आग ने 8 मरीजों की जान ले ली। मौतें सिर्फ आग से नहीं हुईं, बल्कि उस लापरवाही से हुईं जिसने आग को राक्षस बना दिया।

जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में रविवार देर रात लगी आग ने 8 मरीजों की जान ले ली। मौतें सिर्फ आग से नहीं हुईं, बल्कि उस लापरवाही से हुईं जिसने आग को राक्षस बना दिया। यह आग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में लगी थी, जहां जिंदगी बचाने वाली मशीनें खुद मौत का कारण बन गईं। जांच में सामने आया है कि हादसा महज एक तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि तीन बड़ी लापरवाहियों की परिणति थी।

1. स्मॉक डिटेक्टर ने धोखा दिया

सबसे पहले तो अलार्म सिस्टम ने भरोसा तोड़ा। स्टोर रूम में लगे स्मॉक डिटेक्टर ने धुआं पकड़ने में देर कर दी। सूत्रों का कहना है कि आग लगने के बाद भी अलार्म समय पर एक्टिवेट नहीं हुआ। जब तक अलार्म बजा, तब तक आग ने आईसीयू के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था।

धुआं धीरे-धीरे मरीजों के कमरे तक पहुंच गया, और जिन मशीनों पर वे जिंदा थे, वही मशीनें अब जहर बन चुकी थीं। कुछ अधिकारियों का दावा है कि अलार्म समय पर बजा था, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने आग को तब देखा जब धुआं कमरों तक पहुंच गया था। यह विरोधाभास ही बताता है कि सिस्टम और स्टाफ दोनों ही सतर्क नहीं थे।

2. वार्ड को बना दिया स्टोर रूम -कबाड़ ने आग को दानव बना दिया

जिस कमरे में आग लगी, वह आईसीयू का हिस्सा था। यहां बेड लगाने की योजना थी, लेकिन बाद में स्टाफ ने इसे स्टोर रूम बना दिया। जहां मरीजों को रखा जाना था, वहां दवाइयों के बॉक्स, गत्ते, कागजात और अन्य कबाड़ भर दिया गया।

यह कबाड़ आग के लिए ऑक्सीजन बन गया। आग बढ़ती गई, और कुछ ही मिनटों में उसने पूरा आईसीयू निगल लिया।

यानी, जो जगह मरीजों की जिंदगी के लिए बनाई गई थी, वहीं लापरवाही का ढेर उनकी मौत का कारण बन गया।

3. किसी को चलाना नहीं आता था फायर फाइटिंग सिस्टम

अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम तो था, लेकिन पुरानी तकनीक का। यह ऑटोमैटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था। यहां मेनुअल सिस्टम लगा था — जिसे चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। लेकिन उस रात न कोई प्रशिक्षित व्यक्ति था, न किसी को पता था कि सिस्टम चालू कैसे किया जाए।

नतीजा यह हुआ कि आग लगने के बाद मिनटों तक पानी नहीं चला।

जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक आईसीयू के अंदर दम घुटने से कई मरीजों की जान जा चुकी थी।

गार्ड ने खुद कबूल किया — “हमें नहीं पता था फायर सिस्टम कैसे चलाते हैं।”

न्यूरोसर्जरी आईसीयू में 11 बेड की क्षमता थी, और सभी भरे हुए थे। आग लगने के बाद 5 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 8 मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी।

ये वे मरीज थे जो पहले से गंभीर थे, लेकिन उन्हें अस्पताल की लापरवाही ने दूसरी मौत दी — “धुएं में घुटकर मर जाने” की।

एसएमएस जैसे राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम न सिर्फ पुराना है, बल्कि निष्क्रिय भी साबित हुआ।

नियमानुसार हर आईसीयू में ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर, स्मॉक डिटेक्टर, और ट्रेंड फायर स्टाफ होना चाहिए। लेकिन ट्रॉमा सेंटर के इस हादसे ने यह साफ कर दिया कि फाइलों में मौजूद ये प्रावधान जमीन पर धूल फांक रहे हैं।

यह हादसा सिर्फ एक आग नहीं थी — यह उस सिस्टम की विफलता थी, जो सुरक्षा देने का दावा करता है।