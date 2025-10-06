35 मिनट में 125 मरीज निकाले,SMS में हादसे के बाद टोंक रोड पर लगे मरीजों के बेड

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार सुबह जयपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर, अजमेर, श्रीगंगानगर और टोंक में झमाझम बारिश हुई। कई जगहों पर सुबह का मौसम पूरी तरह भीग गया।

रविवार की रात जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर किसी फिल्मी डरावने दृश्य से कम नहीं था। घड़ी ने रात के 11 बजकर 45 मिनट बताए ही थे कि दूसरी मंज़िल के आईसीयू के पीछे बने छोटे से स्टोर रूम से एक चिंगारी निकली — और देखते ही देखते वह चिंगारी लपटों में बदल गई। मशीनों पर सांस ले रहे लोग अचानक मौत की आगोश में थे। एक चिंगारी, जिसने 8 ज़िंदगियाँ निगल लीं और 125 मरीजों को सड़कों पर ला खड़ा किया।

प्रत्यक्षदर्शी प्रकाश की आँखों में उस रात का मंजर अब भी तैरता है। “मैं अपनी बेटी कनक के साथ आईसीयू के पास था। अचानक धुआं उठा, अटेंडेंट्स ने नर्सिंग स्टाफ को बताया, पर उन्होंने कहा — ‘कुछ नहीं, मशीन से धुआं आ रहा होगा।’ पाँच मिनट भी नहीं हुए कि आग भड़क गई। अलार्म बजा नहीं, बस चीखें गूंज उठीं।”

धुएं ने कुछ ही मिनटों में वार्ड को अपने शिकंजे में ले लिया। ऑक्सीजन सिलेंडरों के बीच फैली आग ने मानो मौत का जाल बुन दिया। प्रकाश किसी तरह कनक को उठाकर सीढ़ियों से नीचे भागे। नीचे सड़क पर अफरा-तफरी थी। मरीजों के बेड, ऑक्सीजन सिलिंडर, और रिश्तेदारों की चिल्लाहट — सब एक साथ घुल गए थे उस दमघोंटू हवा में।

दूसरी तरफ, भरतलाल नाम के एक अन्य मरीज के परिजन ने बताया, “धुएं ने सब कुछ ढक लिया था। स्टाफ और लोगों ने मिलकर मरीजों को नीचे उतारना शुरू किया। किसी ने खिड़की तोड़ी, कोई मरीजों को स्ट्रेचर पर, तो कोई अपनी गोद में उठाकर भागा। 35 मिनट में 125 मरीज नीचे आ गए, लेकिन उन 35 मिनटों में ज़िंदगी और मौत एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी थीं।”

लेकिन सबसे बड़ा सवाल — जब आग लगी, तो फायर टेंडर अंदर क्यों नहीं पहुंच पाया? जवाब हैरान करने वाला है। ट्रॉमा सेंटर का गेट इतना छोटा था कि दमकल की गाड़ी अंदर घुस ही नहीं पाई। आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड बाहर खड़ी रही, जबकि अंदर लोग दम तोड़ते रहे। सवा घंटे बाद स्नार्कल लैडर बुलाई गई और तब जाकर दूसरी मंज़िल तक पहुंच बनाई गई। तब तक 8 ज़िंदगियाँ राख हो चुकी थीं।

आग की खबर फैलते ही इलाके की बिजली बंद करा दी गई। टोंक रोड पर चारों तरफ सायरन की आवाज़ें, एम्बुलेंस की लाइटें और भागते हुए परिजन — सब मिलकर एक भयावह तस्वीर बना रहे थे। किसी की मां लापता थी, किसी के पिता धुएं में कहीं गुम थे। कई परिजन अपने मरीजों को ढूंढते-ढूंढते बेसुध हो गए।

आग पर काबू पाने में 35 मिनट लगे, लेकिन नुकसान उससे कहीं गहरा था। जो अस्पताल लोगों की ज़िंदगी बचाने का गढ़ होना चाहिए था, वही उनकी आख़िरी मंज़िल बन गया।

हादसे के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बयान दिया — “आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, सभी मरीजों को अन्य यूनिट्स में शिफ्ट कर दिया गया है।” पर सवाल ये है कि अगर अटेंडेंट्स की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, अगर अलार्म और फायर सेफ्टी सिस्टम काम कर रहे होते, तो क्या ये 8 ज़िंदगियाँ बच नहीं सकती थीं?