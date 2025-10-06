मुझे फायर सिस्टम चलाना नहीं आता,SMS ट्रॉमा सेंटर के गार्ड ने बताई खुदकी बेबसी
रविवार देर रात SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में लगी आग ने 8 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। इलाज के लिए आए मरीज अब अपने घर नहीं लौट पाए।
रविवार देर रात SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में लगी आग ने 8 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। इलाज के लिए आए मरीज अब अपने घर नहीं लौट पाए। हादसे की भयावहता सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन परिवारों के आंसुओं में झलकती है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को आखिरी बार झुलसते धुएं के बीच देखा।
परिजन अब अस्पताल के बाहर न्याय की गुहार लगाते हैं। सीकर के पिंटू गुर्जर के परिजन रोते हुए कहते हैं, “हमारा बच्चा अस्पताल में था, डॉक्टर कह रहे थे कुछ दिन में छुट्टी मिल जाएगी… और अचानक उसे आग ने ले लिया। अब हमें यह भी नहीं पता कि उसका शव कहाँ है।” उनका दर्द इस बात में भी छुपा है कि उनकी आँखों के सामने बचाया जा सकता था, लेकिन कोई भी जिम्मेदार कदम नहीं उठा।
सुरक्षा गार्ड राम अवतार शर्मा ने बताया कि उन्हें फायर फाइटिंग सिस्टम चलाना नहीं आता और वे केवल 230 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। “हमने कुछ मरीजों को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन खुद भी डर के मारे कांप रहे थे।” उनके शब्दों में अस्पताल की लापरवाही और कर्मचारियों की अपर्याप्त तैयारी का सच सामने आता है।
भरतपुर की रुक्मणि के भाई दिलीप सिंह का दर्द और भी गहरा है। उन्होंने बताया कि उनकी बहन को बचाने के लिए उनका बेटा शेरू ICU में गया, लेकिन धुएं से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। “अगर प्रशासन समय पर सक्रिय होता, हमारे प्रियजन आज जिंदा होते,” दिलीप कहते हैं।
हादसे के बाद एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग कहाँ से शुरू हुई और कितने लोग उस समय ICU में मौजूद थे। यह भी देखा जा रहा है कि क्या फायर फाइटिंग सिस्टम सही से काम कर रहा था और क्या समय पर उचित कदम उठाकर लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
इस दर्दनाक हादसे पर विपक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अस्पताल के उपकरण, केबल, स्विच और बेड्स की नियमित जांच अनिवार्य है। उन्होंने इसे महज दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और “हत्या” बताया।
परिजन अब सिर्फ न्याय चाहते हैं। उनका गुस्सा और आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि मानव जीवन की कीमत नापने की कोई मशीन नहीं है। अस्पताल में सुरक्षा की कमी और जिम्मेदारी से भागने वाले लोग जीवन के महत्व को भूल गए।
यह हादसा याद दिलाता है कि इलाज के लिए आए हर मरीज की जिंदगी कीमती है। उपकरण और सिस्टम केवल तभी काम आते हैं जब उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। परिजन की आवाज़ एक चेतावनी है—अगर हम आज सुरक्षा और जिम्मेदारी को नजरअंदाज करेंगे, तो अगली बार फिर कोई परिवार अपने प्रियजन को खोने का दर्द सहन करेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।