जयपुर
राजस्थान के SMS अस्पताल में शाम को OPD शुरू ; जानिए पूरी डिटेल्स

संक्षेप:

जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (एसएमएस) में अब शाम को भी ओपीडी शुरू कर दी है। यह ओपीडी फिलहाल केवल जनरल मेडिसिन विभाग तक सीमित रहेगी

Thu, 4 Dec 2025 PM
जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (एसएमएस) में अब शाम को भी ओपीडी शुरू कर दी है। यह ओपीडी फिलहाल केवल जनरल मेडिसिन विभाग तक सीमित रहेगी,शाम 6 बजे से 9 बजे तक, जबकि अन्य विभागों और सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कारण दोपहर 3 बजे के बाद इमरजेंसी में मरीजों की बढ़ती भीड़ है, जो रात तक जारी रहती है।

एसएमएस की पुरानी इमरजेंसी में ओपीडी समय समाप्त होने के बाद मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। शाम 6 से रात 12 बजे तक यहां मरीजों की भीड़ चरम पर रहती है। हाल ही में प्रमुख शासन सचिव ने रात साढ़े 8 बजे अचानक इमरजेंसी का दौरा किया और हालात देखकर हैरानी जताई। उन्होंने गंभीर और सामान्य मरीजों के लिए अलग व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

इस निर्देश के बाद जनरल मेडिसिन विभाग के एचओडी ने बुधवार को बैठक बुलाई और शाम को 2 घंटे की ओपीडी चलाने पर चर्चा की। बैठक के बाद आदेश भी जारी का दिया गया है।

इमरजेंसी में भीड़ बढ़ने का प्रमुख कारण सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) की इमरजेंसी का पूरी तरह काम नहीं करना है। यहां आने वाले सामान्य या गंभीर मरीजों को स्टाफ पुरानी इमरजेंसी में भेज देता है। इसके चलते नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसे सुपर स्पेशियलिटी विभागों के मरीज भी मजबूरन पुरानी इमरजेंसी में आ जाते हैं और जनरल मेडिसिन वार्ड में भर्ती होते हैं, जबकि सुपर स्पेशियलिटी वार्ड में उन्हें जगह नहीं मिल पाती।

साथ ही, कई निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर मरीजों को घर पर देखने के बाद इमरजेंसी के जरिए वार्ड में भर्ती करवाते हैं। इस कारण शाम 6 से रात 11 बजे तक भर्ती मरीजों की संख्या अधिक रहती है, जिससे पुरानी इमरजेंसी के डॉक्टरों पर दबाव बढ़ता है।

न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी से जुड़े गंभीर मरीजों को भी इमरजेंसी में आने पर जनरल मेडिसिन के वार्ड में भर्ती किया जाता है। मरीज तो भर्ती हो जाते हैं, लेकिन उनके परिजन सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टर से रेफरेंस लेने के लिए अस्पताल की अलग-अलग बिल्डिंगों में भटकते रहते हैं। फाइल लेकर परिजनों को लगातार धक्के खाने पड़ते हैं।

हालांकि, डेढ़-दो साल पहले एसएमएस प्रशासन ने दोपहर 3 से 5 बजे तक धन्वंतरी ब्लॉक में रेफरेंस व्यवस्था शुरू की थी। साथ ही ऑनलाइन रेफरेंस सिस्टम भी लॉन्च किया गया। लेकिन दोनों ही प्रयास मरीजों और परिजनों के लिए प्रभावी नहीं साबित हुए।

मामले को लेकर SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉ मृणाल जोशी का कहना है की मुझे इस मामले की ज़्यादा जानकारी नहीं है,ज़्यादा जानकारी प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी दे सकते हैं।

