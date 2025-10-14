सुना क्या! SMS वाले डॉ साहब के यहाँ 1 करोड़ का सोना मिला है; ACB की पूछताछ में भ्रष्टाचारी डॉ मनीष अग्रवाल कर रहा गुमराह

जयपुर के SMS हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शहर की नींद उड़ा दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD और SMS मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल, डॉ. मनीष अग्रवाल के बैंक लॉकर से करीब 1 करोड़ रुपए के बराबर 900 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की।

जयपुर के SMS हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शहर की नींद उड़ा दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD और SMS मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल, डॉ. मनीष अग्रवाल के बैंक लॉकर से करीब 1 करोड़ रुपए के बराबर 900 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की। हां, आपने सही पढ़ा- इतना सोना देखकर किसी की आंखें चौंधिया जाएँ।

यह मामला 9 अक्टूबर की शाम का है। ACB की टीम ने गोपालपुरा स्थित उनके घर पर छापा मारा, जहां वह मरीजों को देखते हुए एक लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। रंगे हाथों पकड़ने के बाद मामला और भी दिलचस्प हो गया। रिश्वत की रकम बचाने के लिए डॉक्टर ने हेड कॉन्स्टेबल को ले-देकर मामला सुलझाने की कोशिश तक की।

पूछताछ में सामने आया कि डॉ. मनीष खुद को SMS के बड़े प्रशासनिक अधिकारी का काफी क्लोज बताकर बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाले लोग जलते हुए उनके खिलाफ एसीबी में रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एसीबी को शक है कि डॉक्टर गुमराह कर रहे हैं और उनके पास और भी कई बैंक लॉकर हो सकते हैं।

दरअसल, यह पहला मामला नहीं है। ACB पहले भी कई बार अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायतें सुन चुकी है। 9 अक्टूबर की कार्रवाई के दौरान डॉक्टर के कर्मचारी जगत ने रिश्वत की रकम घर के पास एक खाली प्लॉट में फेंकने की कोशिश की, लेकिन ACB ने रकम बरामद कर ली और कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया।

डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि SMS हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ हर दिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं और आरोप है कि कुछ डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों की जगह रिश्वत लेने में लगे हुए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से आम जनता में एक संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या डॉ. मनीष के पास और भी खजाने हैं? ACB की टीम अभी भी उनके अन्य ठिकानों पर जांच कर रही है।

इस पूरे मामले ने जनता का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि कैसे किसी अस्पताल के डॉक्टर पर इतना बड़ा घूसखोरी का आरोप लग सकता है और उसे लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई।

इस बीच, ACB की टीम यह भी पता लगाने में लगी है कि रिश्वत लेने के पीछे कौन-कौन शामिल था और कितनी रकम असल में डॉ. मनीष के बैंक अकाउंट्स में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर सामने आएगी।

SMS हॉस्पिटल के अधीक्षक,प्रिंसिपल अन्य अधिकारियों ने इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन शहर के लोगों के लिए यह खबर एक चौंकाने वाला खुलासा साबित हुई है।