अच्छी रकम लगाओ यार जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे; पढ़िए SMS के रिश्वतखोर न्यूरो हेड डॉ मनीष अग्रवाल के पूरे कारनामे

जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड डॉ. मनीष अग्रवाल की शानो-शौकत अब सलाखों के पीछे जांच के घेरे में है। गुरुवार रात एसीबी ने इस “पर्सनैलिटी डॉक्टर” को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 10 Oct 2025 12:16 PM
जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड डॉ. मनीष अग्रवाल की शानो-शौकत अब सलाखों के पीछे जांच के घेरे में है। गुरुवार रात एसीबी ने इस “पर्सनैलिटी डॉक्टर” को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। घर पर कार्रवाई के दौरान टीम को मेडल, सर्टिफिकेट और ट्रॉफियों की भरमार मिली — पर असली ‘कमाई’ तो रिश्वत से हो रही थी!

डॉ. मनीष सिर्फ न्यूरो सर्जरी हेड नहीं, बल्कि अस्पताल के कई प्रशासनिक पदों पर तैनात था। वही तय करता था कि किसका बिल पास होगा, कौन-सी दवा खरीदी जाएगी और कौन-सा सप्लायर “सही” है। अस्पताल के गलियारों में कहा जाता था — “अगर फाइल को उड़ान देनी है, तो मनीष से साइन जरूरी है।”

कहानी की शुरुआत हुई एक ब्रेन कॉइल सप्लाई करने वाली कंपनी से। कंपनी के 12.50 लाख रुपए के बिल पास करने के बदले डॉ. मनीष ने खुले शब्दों में कहा— “साइन ऐसे ही थोड़े होते हैं, शाम को घर मिलो और अच्छी रकम लगाओ, जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे।”

कंपनी ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जब डॉक्टर ने रकम बढ़ाने का दबाव बनाया, तो प्रतिनिधि ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवा दी।

एसीबी ने बड़ी चालाकी से जाल बिछाया। एक कॉन्स्टेबल को मरीज बनाकर डॉक्टर के घर में चल रहे क्लिनिक में बैठा दिया गया। तय समय पर कंपनी प्रतिनिधि ने घूस दी, और जैसे ही रकम डॉक्टर के पास पहुंची — टीम ने दबोच लिया।

लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब डॉक्टर का गुर्गा जगत सिंह घूस की रकम उठाकर भागने लगा। एसीबी ने पीछा किया तो उसने पड़ोसी प्लॉट में नोट फेंक दिए! दोनों को गिरफ्तार किया गया।

डॉ. मनीष SMS में तीन पदों पर था — एडिशनल प्रिंसिपल, न्यूरो सर्जरी हेड और लोकल परचेज कमेटी का सदस्य। यानी, अस्पताल की हर खरीद पर उसका दखल था।

दवाओं से लेकर उपकरणों तक, हर बिल की फाइल उसके साइन के बिना आगे नहीं बढ़ती थी। यही वजह है कि अस्पताल में सफाई, सुरक्षा और मेडिकल इक्विपमेंट्स तक में “कट सिस्टम” चलता था — 5 से 10% कमीशन फिक्स।

डॉ. मनीष न सिर्फ डॉक्टर, बल्कि जयपुर हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष और राजस्थान हैंडबॉल संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है। यानी, खेल से लेकर स्वास्थ्य तक हर दायरे में उसका प्रभाव फैला हुआ था।

जानकार बताते हैं कि अस्पताल में हर महीने लगभग तीन करोड़ रुपए के बिल पास होते हैं। इनमें से हर फाइल से “मनीष कट” निकाला जाता था। जो कंपनी 7% कमीशन पर राजी नहीं होती, उसकी फाइल महीनों तक दबा दी जाती।

ब्रेन कॉइल, जो मरीजों के जीवन से जुड़ी होती है, वही मनीष के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गई थी।

एसीबी अब यह जांच रही है कि क्या रिश्वतखोरी की रकम सिर्फ डॉक्टर की जेब में जाती थी, या इसमें अन्य अधिकारी भी हिस्सेदार थे। कई कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है।

जिस डॉक्टर के घर की दीवारें मेडल और कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट्स से भरी थीं, अब वही एसीबी के शिकंजे में है। लोग कह रहे हैं — “डॉ. मनीष ने खुद ही अपनी पर्सनैलिटी की कीमत तय कर दी, पर इस बार रकम नहीं, जेल का ठिकाना मिला।”

SMS अस्पताल में यह कार्रवाई केवल एक डॉक्टर की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की पोल खोलती है जहां “सेवा” की जगह “सेवा शुल्क” का चलन बन चुका था।

अब सवाल ये है — इलाज बचा भी है या सब ‘कट’ में कट गया?

sms hospital jaipur

