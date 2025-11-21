SMS हॉस्पिटल में 7 साल (2017–2024) से छिपा करोड़ों का घोटाला; अग्निकांड जांच ने खोली भ्रष्टाचार की परतें

संक्षेप: जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के लाइफ लाइन ड्रग स्टोर में 2019 में हुए भीषण अग्निकांड की जांच अब करोड़ों रुपए के एक संगठित भ्रष्टाचार नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही है।

जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के लाइफ लाइन ड्रग स्टोर में 2019 में हुए भीषण अग्निकांड की जांच अब करोड़ों रुपए के एक संगठित भ्रष्टाचार नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में सामने आया है कि वर्ष 2012 से 2019 के बीच अस्पताल से जुड़े अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर में हेराफेरी, पेनल्टी नहीं लगाने और सिस्टमेटिक अपेक्षाओं की अनदेखी कर निजी दवा कंपनियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। वहीं, राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।

एसीबी ने गुरुवार को पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप में दो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ कि लाइफ लाइन ड्रग स्टोर में दवाओं की सप्लाई और भुगतान का पूरा सिस्टम एक “चेन सिस्टम” की तरह वर्षों तक चलता रहा, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से निजी फर्मों को नाजायज फायदा मिलता रहा।

एसीबी के अनुसार, 9 मई 2019 को एसएमएस अस्पताल के लाइफ लाइन ड्रग स्टोर में आग लगी थी। इस आग में लाखों की दवाइयाँ जलकर खाक हो गईं। जब इस घटना से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर 2024 में केस दर्ज किया गया, तब कई गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों की परतें खुलनी शुरू हुईं।

जांच में सामने आया कि 1995 में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के तहत बनाए गए इस ड्रग स्टोर का उद्देश्य मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना था। वहीं 2013 तक यह स्टोर ठेकेदारों द्वारा संचालित होता था, पर इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने खुद संचालन संभाला। इसी अवधि में घोटाला गहराता गया।

एसीबी ने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि दवा सप्लाई के नियम के मुताबिक सप्लायर को वर्क ऑर्डर मिलने के 8 दिन में दवाई पहुंचानी होती है। देरी होने पर 2.5% से 10% तक LD (Liquidated Damages) पेनल्टी लगनी थी। लेकिन 2011 से 2019 तक कुल 5.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी बनती थी, जिसे अधिकारियों ने जानबूझकर वसूल नहीं किया।

घोटाले की शिकायत होने के बाद अस्पताल ने 3.63 करोड़ रुपए की वसूली तो कर ली, लेकिन अब भी 1.43 करोड़ रुपए 20 अलग-अलग दवा कंपनियों से वसूलना बाकी है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सॉफ्टवेयर में LD पेनल्टी की एंट्री जानबूझकर नहीं की गई। इससे दवा कंपनियों को तो फायदा मिला, लेकिन सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा।

एसीबी ने प्रारंभिक जांच में पाया कि 2011 से 2019 के बीच लाइफ लाइन ड्रग स्टोर में तैनात 6 मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, 4 वित्तीय सलाहकार, 4 सहायक लेखाधिकारी, 4 क्लर्क और 5 फार्मासिस्ट इस पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका में पाए गए।

एसीबी का कहना है कि दवाओं की खरीद खुली निविदा प्रक्रिया से होती थी, लेकिन इसमें मनमर्जी से बदलाव कर निजी फर्मों को लाभ पहुंचाया गया। दस्तावेज बताते हैं कि कम दर पर दवा उपलब्ध कराने वाले सप्लायर को वर्क ऑर्डर जारी होना चाहिए था, लेकिन कई बार उच्च दर वाले सप्लायरों को तरजीह दी गई।

इस पूरी प्रक्रिया में फार्मासिस्ट, क्लर्क से लेकर उच्चस्तरीय अधिकारी तक शामिल रहे। इन सबने मिलकर एक ऐसा अनौपचारिक चेन सिस्टम तैयार किया, जिसके जरिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार वर्षों तक चलता रहा।

जांच कमेटी की रिपोर्ट और एसीबी की शुरुआती जांच मेल खाने के बाद अब अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसीबी जल्द ही सभी संदिग्धों के बैंक खातों, लेनदेन, फर्मों से संभावित संपर्क और अनियमितताओं से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी।

इस खुलासे ने चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर 7 साल तक भ्रष्टाचार चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। कैसे लाखों की पेनल्टी सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं हुई और क्यों इन सभी प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग नहीं की गई?