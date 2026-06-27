जोधपुर का रहने वाला है सिया का बॉयफ्रेंड चेतन,मेहरानगढ़ घूमने आई थी सिया

पलासनी गांव के लोगों के मुताबिक दिसंबर 2025 में चेतन अपनी गर्लफ्रेंड सिया को लेकर जोधपुर आया था। दोनों शहर के एक फाइव स्टार होटल में ठहरे और दो दिन साथ बिताए। इस दौरान उन्होंने मेहरानगढ़ किला भी देखा। गांव के एक दोस्त ने बताया कि उसने दोनों को साथ देखा था

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कहानी के नए किरदार और नए राज सामने आ रहे हैं। अब इस हाई-प्रोफाइल केस का कनेक्शन राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। हत्या की आरोपी सिया गोयल का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र के पलासनी गांव का रहने वाला निकला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रिश्ते को दोनों ने दुनिया से छिपाकर रखा, उसी रिश्ते की परछाइयां अब हत्या की गुत्थी में सबसे अहम कड़ी बनती जा रही हैं।

जोधपुर में चोरी-छिपे बिताए थे दो दिन पलासनी गांव के लोगों के मुताबिक दिसंबर 2025 में चेतन अपनी गर्लफ्रेंड सिया को लेकर जोधपुर आया था। दोनों शहर के एक फाइव स्टार होटल में ठहरे और दो दिन साथ बिताए। इस दौरान उन्होंने मेहरानगढ़ किला भी देखा। गांव के एक दोस्त ने बताया कि उसने दोनों को साथ देखा था और गांव चलने की बात कही थी, लेकिन चेतन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा था कि अगर सिया गांव पहुंच गई तो घरवालों को उनके रिश्ते का पता चल जाएगा।

मारवाड़ की विरासत थी सिया की पहली पसंद दोस्तों के मुताबिक चेतन ने उस समय बताया था कि सिया को मारवाड़ी संस्कृति, जोधपुर की हेरिटेज और उदयपुर की खूबसूरती बेहद पसंद है। यही वजह थी कि वह उसे राजस्थान घुमाने लाया था। दिलचस्प बात यह भी है कि चेतन सोशल मीडिया से हमेशा दूरी बनाकर रखता था। उसने कभी भी सिया के साथ अपनी कोई तस्वीर या वीडियो सार्वजनिक नहीं किया।

डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना… लेकिन किसी और के साथ जांच में सामने आई जानकारी ने कहानी को और रहस्यमय बना दिया है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड से करीब एक महीने पहले चेतन और सिया उदयपुर भी पहुंचे थे। दोनों फ्लाइट से आए और उसी दिन वापस पुणे लौट गए। वहां सिया ने चेतन को वही लग्जरी होटल दिखाया, जहां उसकी शादी अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से होने वाली थी। जिस होटल में सात फेरों का सपना सजाया जा रहा था, वहीं किसी और के साथ बिताए गए पल अब पुलिस जांच का हिस्सा बन चुके हैं।

पड़ोसी ऑफिस से शुरू हुई थी दोनों की कहानी चेतन के पिता का पुणे में ड्राई फ्रूट्स और किराना का कारोबार है। उनकी दुकान के ठीक सामने सिया के पिता का प्रॉपर्टी बिजनेस का ऑफिस है। चेतन और सिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सिया अक्सर पिता के ऑफिस आती-जाती थी और इसी दौरान दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली, फिर यह रिश्ता प्यार तक पहुंच गया। लेकिन इस रिश्ते की भनक परिवारों तक कभी नहीं पहुंची।

चार बहनों का इकलौता भाई, अब हत्या के आरोप में गिरफ्तार 23 वर्षीय चेतन चार बहनों का इकलौता भाई है। कोविड के दौरान पिता के कारोबार को नुकसान होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार के बिजनेस में हाथ बंटाने लगा। उसका परिवार कई वर्षों से पुणे में रह रहा है, जबकि पैतृक घर आज भी जोधपुर के पलासनी गांव में है।

ताऊ बोले- अगर दोषी है तो सजा जरूर मिले गांव में रहने वाले चेतन के ताऊ गुणेशराम ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया से मिली। उनका कहना है कि चेतन हमेशा सीधा-सादा लड़का रहा है और गांव में कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। उन्होंने कहा कि अगर जांच में वह दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। परिवार इस पूरे घटनाक्रम से गहरे सदमे में है।

पड़ोसी अब भी नहीं कर पा रहे यकीन चेतन के पड़ोस में रहने वाली मोनिका सीरवी कहती हैं कि उन्होंने चेतन को बचपन से देखा है। उनके मुताबिक वह शांत स्वभाव का लड़का था और किसी के साथ झगड़ा तक नहीं करता था। गांव वालों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उसी चेतन पर अब हत्या जैसे संगीन आरोप लगे हैं।