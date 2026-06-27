जोधपुर का रहने वाला है सिया का बॉयफ्रेंड चेतन,मेहरानगढ़ घूमने आई थी सिया
पलासनी गांव के लोगों के मुताबिक दिसंबर 2025 में चेतन अपनी गर्लफ्रेंड सिया को लेकर जोधपुर आया था। दोनों शहर के एक फाइव स्टार होटल में ठहरे और दो दिन साथ बिताए। इस दौरान उन्होंने मेहरानगढ़ किला भी देखा। गांव के एक दोस्त ने बताया कि उसने दोनों को साथ देखा था
पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कहानी के नए किरदार और नए राज सामने आ रहे हैं। अब इस हाई-प्रोफाइल केस का कनेक्शन राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। हत्या की आरोपी सिया गोयल का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र के पलासनी गांव का रहने वाला निकला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रिश्ते को दोनों ने दुनिया से छिपाकर रखा, उसी रिश्ते की परछाइयां अब हत्या की गुत्थी में सबसे अहम कड़ी बनती जा रही हैं।
जोधपुर में चोरी-छिपे बिताए थे दो दिन
पलासनी गांव के लोगों के मुताबिक दिसंबर 2025 में चेतन अपनी गर्लफ्रेंड सिया को लेकर जोधपुर आया था। दोनों शहर के एक फाइव स्टार होटल में ठहरे और दो दिन साथ बिताए। इस दौरान उन्होंने मेहरानगढ़ किला भी देखा। गांव के एक दोस्त ने बताया कि उसने दोनों को साथ देखा था और गांव चलने की बात कही थी, लेकिन चेतन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा था कि अगर सिया गांव पहुंच गई तो घरवालों को उनके रिश्ते का पता चल जाएगा।
मारवाड़ की विरासत थी सिया की पहली पसंद
दोस्तों के मुताबिक चेतन ने उस समय बताया था कि सिया को मारवाड़ी संस्कृति, जोधपुर की हेरिटेज और उदयपुर की खूबसूरती बेहद पसंद है। यही वजह थी कि वह उसे राजस्थान घुमाने लाया था। दिलचस्प बात यह भी है कि चेतन सोशल मीडिया से हमेशा दूरी बनाकर रखता था। उसने कभी भी सिया के साथ अपनी कोई तस्वीर या वीडियो सार्वजनिक नहीं किया।
डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना… लेकिन किसी और के साथ
जांच में सामने आई जानकारी ने कहानी को और रहस्यमय बना दिया है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड से करीब एक महीने पहले चेतन और सिया उदयपुर भी पहुंचे थे। दोनों फ्लाइट से आए और उसी दिन वापस पुणे लौट गए। वहां सिया ने चेतन को वही लग्जरी होटल दिखाया, जहां उसकी शादी अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से होने वाली थी। जिस होटल में सात फेरों का सपना सजाया जा रहा था, वहीं किसी और के साथ बिताए गए पल अब पुलिस जांच का हिस्सा बन चुके हैं।
पड़ोसी ऑफिस से शुरू हुई थी दोनों की कहानी
चेतन के पिता का पुणे में ड्राई फ्रूट्स और किराना का कारोबार है। उनकी दुकान के ठीक सामने सिया के पिता का प्रॉपर्टी बिजनेस का ऑफिस है। चेतन और सिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सिया अक्सर पिता के ऑफिस आती-जाती थी और इसी दौरान दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली, फिर यह रिश्ता प्यार तक पहुंच गया। लेकिन इस रिश्ते की भनक परिवारों तक कभी नहीं पहुंची।
चार बहनों का इकलौता भाई, अब हत्या के आरोप में गिरफ्तार
23 वर्षीय चेतन चार बहनों का इकलौता भाई है। कोविड के दौरान पिता के कारोबार को नुकसान होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार के बिजनेस में हाथ बंटाने लगा। उसका परिवार कई वर्षों से पुणे में रह रहा है, जबकि पैतृक घर आज भी जोधपुर के पलासनी गांव में है।
ताऊ बोले- अगर दोषी है तो सजा जरूर मिले
गांव में रहने वाले चेतन के ताऊ गुणेशराम ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया से मिली। उनका कहना है कि चेतन हमेशा सीधा-सादा लड़का रहा है और गांव में कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। उन्होंने कहा कि अगर जांच में वह दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। परिवार इस पूरे घटनाक्रम से गहरे सदमे में है।
पड़ोसी अब भी नहीं कर पा रहे यकीन
चेतन के पड़ोस में रहने वाली मोनिका सीरवी कहती हैं कि उन्होंने चेतन को बचपन से देखा है। उनके मुताबिक वह शांत स्वभाव का लड़का था और किसी के साथ झगड़ा तक नहीं करता था। गांव वालों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उसी चेतन पर अब हत्या जैसे संगीन आरोप लगे हैं।
मौत जिसने बदल दी पूरी कहानी
18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ घूमने गई थी। इसी दौरान केतन खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई सिया और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन की ओर घूम गई। अब दोनों पुलिस हिरासत में हैं और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह महज हादसा था या प्यार, धोखे और साजिश की ऐसी कहानी, जिसका अंत एक मौत के साथ लिखा गया। पूरे मामले की हर नई परत पुराने सवालों को और गहरा करती जा रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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