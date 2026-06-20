सिसकते अस्पताल और बेलगाम अपराधी, सरकार के इकबाल पर बोले टीकाराम जूली

जोधपुर में हुई सरेआम हत्या ने साबित कर दिया है कि अपराधी अब पुलिस और कानून से बेखौफ हो चुके हैं। टीकाराम जूली का कहना है कि जब दिनदहाड़े गोलियां चलती हैं, तो वे केवल किसी एक व्यक्ति के सीने को नहीं छलनी करतीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा की भावना को ध्वस्त कर देती हैं।

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की बिगड़ती स्थिति को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश में व्याप्त प्रशासनिक अराजकता, चरमराती चिकित्सा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के ध्वस्त होने पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है।

क्या हम एक व्यवस्थाहीन तबेले में जी रहे हैं जोधपुर की सड़कों पर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट और अस्पतालों में दम तोड़ती माताओं की सिसकियां, आज राजस्थान के उस भयावह सच को बयां कर रही हैं जिसे शायद सत्ता के गलियारों में अनसुना किया जा रहा है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उस टूटते हुए भरोसे की कहानी है जो एक आम आदमी का अपनी सरकार पर होता है। आज प्रदेश में कानून का राज है या अराजकता का, यह सवाल हर उस नागरिक के मन में कौंध रहा है जो घर से बाहर निकलते हुए खुद को असुरक्षित महसूस करता है।

खत्म होता कानून का राज जोधपुर में हुई सरेआम हत्या ने साबित कर दिया है कि अपराधी अब पुलिस और कानून से बेखौफ हो चुके हैं। टीकाराम जूली का कहना है कि जब दिनदहाड़े गोलियां चलती हैं, तो वे केवल किसी एक व्यक्ति के सीने को नहीं छलनी करतीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा की भावना को ध्वस्त कर देती हैं। एक आम इंसान के लिए घर से निकलना अब किसी जंग पर जाने जैसा हो गया है, जहां उसे नहीं पता कि वह शाम को वापस अपने परिवार के पास सही-सलामत पहुंच पाएगा या नहीं। इस प्रशासनिक शून्यता ने अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि सरकार का इकबाल अब केवल फाइलों तक सिमट कर रह गया है।

चिकित्सा तंत्र की नाकामी: माताओं की मौत का सिलसिला सबसे अधिक पीड़ादायक तस्वीर अस्पतालों के उन कमरों से आ रही है, जहां जीवन को जन्म देने वाली माताओं की सांसे सिस्टम की लापरवाही के कारण थम रही हैं। कोटा से लेकर बीकानेर तक, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की नाकामी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। एक प्रसूता की मौत महज एक मृत्यु का आंकड़ा नहीं है, यह एक बच्चे के भविष्य का उजड़ना है और एक पति का सहारा छिन जाना है। जब अस्पतालों में ही जीवन सुरक्षित न हो, तो आम आदमी उम्मीद की किरण आखिर तलाश करे तो कहां करे।

आंतरिक कलह: अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग सरकार के भीतर की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वहां अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग चल रहा है। एक तरफ राज्य का नेतृत्व है जो अपनी ही प्रशासनिक मशीनरी पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा, तो दूसरी तरफ सत्ता के ही बड़े चेहरे अपनी ही एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। जब मंत्री खुद एसीबी की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हैं और अपनी ही सुरक्षा या प्रतिष्ठा को लेकर डरे हुए नजर आते हैं, तो एक आम आदमी का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। इसे सत्ता नहीं, इसे तबेला ही कहा जा सकता है, जहां हर कोई अपनी धुन में मस्त है और जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

अकाउंटेबिलिटी का अभाव: कुंभकर्णी नींद में सरकार टीकाराम जूली का यह आक्रोश महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि प्रदेश की उस दर्द भरी दास्तान का सार है जो आज हर गली और मोहल्ले में सुनाई दे रही है। अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही शब्द इस सरकार की डिक्शनरी से जैसे गायब हो चुके हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी उन प्रसूताओं के परिवारों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है, जो न्याय और स्पष्टीकरण की उम्मीद में अपने आंसू पोंछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कड़े शब्दों में पूछा कि क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी अधिकारी या मंत्री इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है?