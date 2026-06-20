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सिसकते अस्पताल और बेलगाम अपराधी, सरकार के इकबाल पर बोले टीकाराम जूली

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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जोधपुर में हुई सरेआम हत्या ने साबित कर दिया है कि अपराधी अब पुलिस और कानून से बेखौफ हो चुके हैं। टीकाराम जूली का कहना है कि जब दिनदहाड़े गोलियां चलती हैं, तो वे केवल किसी एक व्यक्ति के सीने को नहीं छलनी करतीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा की भावना को ध्वस्त कर देती हैं।

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की बिगड़ती स्थिति को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश में व्याप्त प्रशासनिक अराजकता, चरमराती चिकित्सा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के ध्वस्त होने पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है।

क्या हम एक व्यवस्थाहीन तबेले में जी रहे हैं

जोधपुर की सड़कों पर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट और अस्पतालों में दम तोड़ती माताओं की सिसकियां, आज राजस्थान के उस भयावह सच को बयां कर रही हैं जिसे शायद सत्ता के गलियारों में अनसुना किया जा रहा है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उस टूटते हुए भरोसे की कहानी है जो एक आम आदमी का अपनी सरकार पर होता है। आज प्रदेश में कानून का राज है या अराजकता का, यह सवाल हर उस नागरिक के मन में कौंध रहा है जो घर से बाहर निकलते हुए खुद को असुरक्षित महसूस करता है।

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खत्म होता कानून का राज

जोधपुर में हुई सरेआम हत्या ने साबित कर दिया है कि अपराधी अब पुलिस और कानून से बेखौफ हो चुके हैं। टीकाराम जूली का कहना है कि जब दिनदहाड़े गोलियां चलती हैं, तो वे केवल किसी एक व्यक्ति के सीने को नहीं छलनी करतीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा की भावना को ध्वस्त कर देती हैं। एक आम इंसान के लिए घर से निकलना अब किसी जंग पर जाने जैसा हो गया है, जहां उसे नहीं पता कि वह शाम को वापस अपने परिवार के पास सही-सलामत पहुंच पाएगा या नहीं। इस प्रशासनिक शून्यता ने अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि सरकार का इकबाल अब केवल फाइलों तक सिमट कर रह गया है।

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चिकित्सा तंत्र की नाकामी: माताओं की मौत का सिलसिला

सबसे अधिक पीड़ादायक तस्वीर अस्पतालों के उन कमरों से आ रही है, जहां जीवन को जन्म देने वाली माताओं की सांसे सिस्टम की लापरवाही के कारण थम रही हैं। कोटा से लेकर बीकानेर तक, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की नाकामी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। एक प्रसूता की मौत महज एक मृत्यु का आंकड़ा नहीं है, यह एक बच्चे के भविष्य का उजड़ना है और एक पति का सहारा छिन जाना है। जब अस्पतालों में ही जीवन सुरक्षित न हो, तो आम आदमी उम्मीद की किरण आखिर तलाश करे तो कहां करे।

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आंतरिक कलह: अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग

सरकार के भीतर की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वहां अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग चल रहा है। एक तरफ राज्य का नेतृत्व है जो अपनी ही प्रशासनिक मशीनरी पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा, तो दूसरी तरफ सत्ता के ही बड़े चेहरे अपनी ही एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। जब मंत्री खुद एसीबी की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हैं और अपनी ही सुरक्षा या प्रतिष्ठा को लेकर डरे हुए नजर आते हैं, तो एक आम आदमी का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। इसे सत्ता नहीं, इसे तबेला ही कहा जा सकता है, जहां हर कोई अपनी धुन में मस्त है और जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

अकाउंटेबिलिटी का अभाव: कुंभकर्णी नींद में सरकार

टीकाराम जूली का यह आक्रोश महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि प्रदेश की उस दर्द भरी दास्तान का सार है जो आज हर गली और मोहल्ले में सुनाई दे रही है। अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही शब्द इस सरकार की डिक्शनरी से जैसे गायब हो चुके हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी उन प्रसूताओं के परिवारों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है, जो न्याय और स्पष्टीकरण की उम्मीद में अपने आंसू पोंछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कड़े शब्दों में पूछा कि क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी अधिकारी या मंत्री इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है?

सुधार का आह्वान: नींद से जागने का समय

यह वक्त केवल आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि आत्ममंथन का है। प्रशासनिक अराजकता के इस दौर में अगर सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी, तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता का व्यवस्था से मोहभंग होना निश्चित है। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं का चरमराना किसी भी सभ्य समाज की नींव को कमजोर करता है। जूली ने मांग की है कि अगर राजस्थान को फिर से सुरक्षित और खुशहाल बनाना है, तो सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त इस शून्यता को खत्म करना होगा और सबसे बढ़कर, उस आम आदमी के दर्द को समझना होगा जो आज सड़क से लेकर अस्पताल तक बेबस खड़ा है। अब वक्त आ गया है कि सत्ता के गलियारों में गूंजती इस अव्यवस्था को बंद कर जनहित में ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि एक तबेला जैसी सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं बचती।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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