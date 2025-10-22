Hindustan Hindi News
भाई लोग हटो रास्ता खाली करो,इतना कहने पर सिरोही में कांस्टेबल पर चाकू से हमला; CCTV में कैद वारदात

Wed, 22 Oct 2025 04:19 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सिरोही
सिरोही जिले के आबू रोड कस्बे में दीपावली की चहल-पहल के बीच एक भयावह घटना हुई। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चार युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना बस स्टैंड के पास हुई और पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई।

पुलिस के मुताबिक, कांस्टेबल ओमप्रकाश सड़क के बीच खड़े चार युवकों से उन्हें हटने को कह रहे थे। शुरुआत में लड़कों ने बदसलूकी और धमकी दी, लेकिन जैसे ही कांस्टेबल ने चेतावनी दी, उनमें से एक ने दौड़कर चाकू से हमला कर दिया। हमले में कांस्टेबल को मामूली चोटें आईं, लेकिन वह गंभीर स्थिति से बच गए।

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सभी आरोपी आबू रोड के डेयरी गांव के निवासी हैं। पुलिस अब उनसे गहन पूछताछ कर रही है और मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह घटना सड़क पर खड़े होने और पुलिसकर्मी की ड्यूटी को चुनौती देने की वजह से हुई। उन्होंने कहा, “कानून और पुलिस की ड्यूटी का मजाक बनाने वालों के लिए संदेश साफ है—सख्त कार्रवाई होगी।”

CCTV फुटेज से यह साफ दिखा कि हमलावरों की हिम्मत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के सामने भी नहीं झुकी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक दौड़कर चाकू से वार करता है और कांस्टेबल केवल अपने कौशल और सतर्कता के बल पर हमला झेल पाते हैं।

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए चारों युवक पहले भी स्थानीय मामलों में शामिल रहे हैं और अब उनके पिछले रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। वहीं, आबू रोड की जनता ने इस घटना को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पुलिस की तुरंत कार्रवाई की तारीफ की और कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है।

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि सड़क पर खड़े होकर किसी भी अधिकारी की ड्यूटी में बाधा डालना केवल नासमझी ही नहीं, बल्कि सख्त कानूनी परिणाम भी ला सकता है। कांस्टेबल ओमप्रकाश की सतर्कता और साहस ने बड़ी दुर्घटना को टाल दिया।

सिरोही पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता में शामिल न हों। पुलिसकर्मी कानून बनाए रखने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना नागरिकों की जिम्मेदारी भी है।

इस घटना ने आबू रोड में कानून और व्यवस्था की मजबूती का संदेश दिया है। दीपावली के हर्षोल्लास के बीच यह घटना साबित करती है कि पुलिसकर्मी न केवल कानून का पालन करवाने वाले हैं, बल्कि सड़क और नागरिकों की सुरक्षा के हीरो भी हैं।

सिरोही पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेताया कि कानून को चुनौती देना महंगा पड़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

