sirohi aburoad earthquake news राजस्थान: सिरोही-आबूरोड क्षेत्र में भूकंप जैसे झटके, लोगों में हलचल, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरsirohi aburoad earthquake news

राजस्थान: सिरोही-आबूरोड क्षेत्र में भूकंप जैसे झटके, लोगों में हलचल

सिरोही जिले के रेवदर, माउंट आबू, आबूरोड तलहटी और आसपास के इलाकों में शनिवार रात करीब 9:03 बजे भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। गिरवर, आकराभट्टा, मानपुर सहित कई स्थानों से लोगों ने झटकों की पुष्टि की है, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सिरोहीSat, 9 Aug 2025 10:08 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान: सिरोही-आबूरोड क्षेत्र में भूकंप जैसे झटके, लोगों में हलचल

सिरोही जिले के रेवदर, माउंट आबू, आबूरोड तलहटी और आसपास के इलाकों में शनिवार रात करीब 9:03 बजे भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। गिरवर, आकराभट्टा, मानपुर सहित कई स्थानों से लोगों ने झटकों की पुष्टि की है, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग एक-दूसरे से संपर्क करने लगे और जानकारी लेने के लिए फोन करने लगे। वहीं, सोशल मीडिया पर भी भूकंप को लेकर चर्चा तेज हो गई। हालांकि, फिलहाल भूकंप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और प्रशासन की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

माउंट आबू एसडीएम डॉ. अंशु प्रिया ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:03 बजे भूकंप का हल्का झटका महसूस हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और राहत कार्य के लिए सभी टीमें अलर्ट कर दी हैं। डॉ. अंशु प्रिया ने बताया कि फिलहाल किसी भी प्रकार की हानि की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप की तीव्रता और उसका केंद्र जानने के लिए जांच जारी है।

यह झटका मुख्य रूप से माउंट आबू और आबूरोड के आसपास के इलाकों में महसूस किया गया, हालांकि, अन्य क्षेत्रों से भी झटकों की रिपोर्ट आई है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है।

भूकंप के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए थे और कई लोग डरे-सहमे नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग एक-दूसरे से अपनी जानकारी साझा कर रहे थे और इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थीं।

भूकंप के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है और प्रभावित क्षेत्रों में जल्द राहत कार्य शुरू करने की बात कही है। इस बीच, जिले के कुछ स्थानों पर लोग अब भी असमंजस में हैं, क्योंकि भूकंप की सटीक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

भूकंप जैसे झटके से हर कोई डरा हुआ था, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार के बड़े नुकसान या नुकसान की सूचना नहीं आई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

भूकंप के कारण दहशत का माहौल था, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार का नुकसान या जानमाल की हानि नहीं हुई है। अब प्रशासन की टीम हर पहलू पर नजर बनाए हुए है और जांच-पड़ताल जारी है।

Rajasthan earthquake in india Rajasthan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।