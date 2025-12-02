SIR से सब दुखी नहीं, राजस्थान में तो DJ पर नाचते दिखे BLO, SDM भी झूमे

संक्षेप: जयपुर के चौमूं उपखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का काम सफलतापूर्वक पूरा होने पर बीएलओ और अन्य अधिकारियों के लिए एक अनोखी उत्सव की झलक सामने आई है।

जयपुर के चौमूं उपखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का काम सफलतापूर्वक पूरा होने पर बीएलओ और अन्य अधिकारियों के लिए एक अनोखी उत्सव की झलक सामने आई है। चौमूं के एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ और तहसीलदार विजय पाल ने बीएलओ के साथ डीजे पर जमकर डांस किया और उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर कुछ बीएलओ को सम्मानित भी किया गया।

SIR कार्य में देशभर में बीएलओ कई बार अत्यधिक दबाव और तनाव में रहते हैं। बीते 22 दिनों में 26 बीएलओ की मौत की खबरें सामने आई हैं, जबकि राजस्थान में SIR के दौरान चार बीएलओ की मौत हुई है। इसी बीच जयपुर के चौमूं में यह सफलता पार्टी बीएलओ और अधिकारियों के बीच उत्साह और टीमवर्क का प्रतीक बनी।

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ और तहसीलदार विजय पाल बीएलओ के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। यूजर्स ने इसे काफी सराहा और लिखा कि “बीएलओ भी इंसान हैं, जब सराहना मिलती है तो काम में उत्साह आता है।”

चौमूं क्षेत्र में कुल मतदाता 2,57,463 हैं। इस मिशन में 232 बीएलओ, 125 सहायक बीएलओ और 24 सुपरवाइजर शामिल थे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर समय से पहले पुनरीक्षण कार्य पूरा किया। इस उपलब्धि को देखते हुए SDM राठौड़ ने बीएलओ को बधाई दी और उत्सव का आयोजन किया।

कार्यक्रम में डांस और डिनर के अलावा कुछ बीएलओ को अवॉर्ड भी दिए गए। यह सम्मान उनके मेहनत और समय पर कार्य पूरा करने के प्रयास को मान्यता देने के लिए रखा गया। SDM और तहसीलदार का यह कदम अधिकारियों के बीच भाईचारे और कार्यप्रणाली के प्रति सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले देशभर में कई बीएलओ की खुदकुशी की घटनाओं ने SIR कार्य की कठिनाइयों को उजागर किया था। जयपुर के बिंदायका क्षेत्र में धर्मपुरा निवासी 48 वर्षीय मुकेश कुमार जांगिड़ ने करीब 15 दिन पहले अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी। उनके परिवार ने बताया था कि उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था। इस तरह की घटनाओं ने SIR कार्य के दबाव और तनाव को रेखांकित किया है।

इन कठिनाइयों के बीच चौमूं का यह उत्सव सकारात्मक उदाहरण बन गया है। यह दिखाता है कि समय पर सराहना और सम्मान देने से बीएलओ और अन्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने कार्य में और अधिक समर्पित हो जाते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भावना ने SIR कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में अहम भूमिका निभाई।