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सिलिगुड़ी में राजस्थान CM का शक्ति प्रदर्शन, बोले- बंगाल में परिवर्तन तय

Apr 18, 2026 11:49 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता साफ नजर आने लगी है। शुक्रवार को सिलीगुड़ी की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब के बीच उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। 

सिलिगुड़ी में राजस्थान CM का शक्ति प्रदर्शन, बोले- बंगाल में परिवर्तन तय

पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता साफ नजर आने लगी है। शुक्रवार को सिलीगुड़ी की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब के बीच उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के समर्थन में आयोजित इस भव्य रोड शो ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इसे भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जिसने बंगाल की राजनीति में नया संदेश देने का काम किया है।

सिलीगुड़ी की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब

सुबह दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वे सीधे सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही उनका काफिला शहर की सड़कों पर निकला, पूरे इलाके में फूलों की बारिश और नारों की गूंज सुनाई देने लगी। ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष के बीच मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा।

ममता सरकार पर सीधा हमला

रोड शो के दौरान और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी की भीड़ इस बात का संकेत है कि राज्य में बदलाव की लहर चल रही है। उनके मुताबिक, जनता अब तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और सरकार बदलने का मन बना चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी।

भाजपा के लिए ‘शक्ति प्रदर्शन’ का संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सिलीगुड़ी में हुआ यह रोड शो केवल एक चुनावी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भाजपा के लिए शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच साबित हुआ। जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। साथ ही यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भाजपा अब बंगाल में मजबूती से अपनी पकड़ बना रही है।

मारवाड़ी समाज से साधा सीधा संवाद

रोड शो के बाद मुख्यमंत्री ने टी ट्रेडर्स एसोसिएशन परिसर में मारवाड़ी समाज के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, निवेश और बंगाल की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि यह संवाद भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा है, क्योंकि बंगाल में प्रवासी राजस्थानी समुदाय का व्यापारिक प्रभाव काफी बड़ा है। मुख्यमंत्री ने इस समुदाय को विकास के एजेंडे से जोड़ते हुए समर्थन जुटाने की कोशिश की।

प्रवासी राजस्थानियों को साधने की रणनीति

विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह कदम राजनीतिक रूप से अहम है। मारवाड़ी और प्रवासी राजस्थानी समाज को साधना भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में इस संवाद को चुनावी ‘मास्टरस्ट्रोक’ के तौर पर भी देखा जा रहा है।

कोलकाता दौरे से और तेज होगी सियासी हलचल

सिलीगुड़ी के बाद मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव कोलकाता है, जहां वे कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार रात भवानीपुर में ‘चाय पर चर्चा’ के जरिए वे आम लोगों से संवाद करेंगे। यह इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यहां कार्यक्रम करना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शनिवार सुबह कालीघाट मंदिर और शाम को दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही दोपहर में ‘कला मंदिर’ में आयोजित प्रवासी सम्मेलन में वे बड़ी संख्या में मौजूद राजस्थानियों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम इस पूरे दौरे का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है।

बंगाल चुनाव में बढ़ी सियासी सरगर्मी

कुल मिलाकर, सिलीगुड़ी में हुए इस रोड शो और आगामी कार्यक्रमों ने बंगाल के चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता से भाजपा ने राज्य में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का संकेत दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के कार्यक्रम चुनावी नतीजों पर कितना असर डालते हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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