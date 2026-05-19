राजस्थान के सीकर में दो बाइकों की भिड़ंत, 4 युवकों की मौत

सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। सालासर रोड पर सनवाली गांव के पास करीब 6 बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। सालासर रोड पर सनवाली गांव के पास करीब 6 बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर उनके पार्ट्स दूर-दूर तक बिखर गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े।

टक्कर इतनी जबरदस्त कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक तेज रफ्तार में थीं और आमने-सामने की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि सवार युवकों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। टक्कर के साथ ही चारों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पलों में सड़क खून से लाल हो गई और चारों युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझते नजर आए।

स्थानीय लोगों ने दिखाई मानवता हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने बिना देर किए घायलों को संभाला और निजी वाहनों की मदद से उन्हें लक्ष्मणगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया। लोगों की तत्परता के बावजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों युवकों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में यह खबर सुनते ही माहौल गमगीन हो गया और परिजनों में कोहराम मच गया।

शुरू की जांच हादसे की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई राजकुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त बाइकों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शवों को मॉर्च्यूरी में रखवाया। साथ ही मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस जांच में जुट गई है।

दोनों बाइकों पर सवार थे दो-दो युवक जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त दोनों बाइकों पर दो-दो युवक सवार थे। एक बाइक पर ढोलास निवासी राजेश नैण (30) और बासनी (भूमा) निवासी महेंद्र सिंह (28) सवार थे। वहीं दूसरी बाइक पर स्वरूपसर निवासी महेश (35) और बैरास निवासी नंदलाल (35) बैठे हुए थे। चारों युवक अपने-अपने काम से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़ इस हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। स्वरूपसर निवासी महेश एक निजी स्कूल की गाड़ी चलाता था और तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। वहीं महेंद्र सिंह विदेश में नौकरी करता था और कुछ समय पहले ही उसकी मां की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब महेंद्र के निधन से परिवार गहरे सदमे में है।

मासूम बेटे का जन्मदिन बना आखिरी खुशी ढोलास निवासी राजेश नैण तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था और उसका दो साल का एक बेटा है। परिवार ने पिछले हफ्ते ही बेटे का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया था, लेकिन अब उसी घर में मातम पसरा हुआ है। नंदलाल के परिवार में भी इस खबर के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर आंख नम है।