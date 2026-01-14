जयपुर–बीकानेर हाईवे पर भीषण हादसा, 5 की मौत

संक्षेप: सीकर जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा जयपुर–बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फतेहपुर के हरसवा गांव के पास शाम करीब 4 बजे हुआ

सीकर जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा जयपुर–बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फतेहपुर के हरसवा गांव के पास शाम करीब 4 बजे हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और अर्टिगा कार की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। कार में सवार लोग वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और ओवरटेक को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय तक यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में सुचारु कराया।