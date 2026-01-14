Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरsikar road accident jaipur bikaner highway five dead
जयपुर–बीकानेर हाईवे पर भीषण हादसा, 5 की मौत

जयपुर–बीकानेर हाईवे पर भीषण हादसा, 5 की मौत

संक्षेप:

सीकर जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा जयपुर–बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फतेहपुर के हरसवा गांव के पास शाम करीब 4 बजे हुआ

Jan 14, 2026 05:09 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीकर जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा जयपुर–बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फतेहपुर के हरसवा गांव के पास शाम करीब 4 बजे हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और अर्टिगा कार की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। कार में सवार लोग वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और ओवरटेक को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय तक यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में सुचारु कराया।

खबर अपडेट की जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Accident Death अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।