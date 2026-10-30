खाते में आ गए 10 हजार करोड़, फिर भी कंगाल हो गया 10 हजार सैलरी वाला

राजस्थान के सीकर में एक युवक के बैंक खाते में ऐसी रकम का लियन लग गया, जिसे देखकर बड़े-बड़े रईसों के भी होश उड़ जाएं।

समीर ने ऐप में अपना पिन डाला और खाते में जमा रकम देखने की कोशिश की। लेकिन स्क्रीन पर बैलेंस शून्य दिखाई दिया।

राजस्थान के सीकर में मेडिकल स्टोर पर नौकरी करने वाले 22 साल के समीर खान के बैंक खाते में अचानक 10,000 करोड़ रुपये का लियन लग गया। खाते में पहले से जमा 55 हजार रुपये भी अटक गए। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए बैलेंस चेक किया तो माजरा देखकर उड़ गए होश।

राजस्थान के सीकर में एक युवक के बैंक खाते में ऐसी रकम का लियन लग गया, जिसे देखकर बड़े-बड़े रईसों के भी होश उड़ जाएं। हर महीने 10 हजार रुपये की तनख्वाह पाने वाले इस युवक के खाते में 10 हजार करोड़ रुपये का लियन दर्ज हो गया। लेकिन करोड़ों रुपये आने की खुशी मनाने के बजाय युवक अपने ही 55 हजार रुपये के लिए परेशान हो गया। बैंक खाते में मौजूद उसकी मेहनत की कमाई भी अचानक उसके हाथ से निकल गई। आखिर बैंक खाते में इतनी बड़ी रकम का लियन कैसे लग गया? मामला सामने आने के बाद बैंक ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया और सुधार कर दिया।

मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए खोला था बैंक अकाउंट सीकर निवासी 22 वर्षीय समीर खान एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है। वह सीकर में सालासर बस स्टैंड के पास स्थित निर्मल मेडिकल पॉइंट पर नौकरी करता है। उसकी मासिक सैलरी महज 10 हजार रुपये है। बुधवार को समीर को अपने मोबाइल नंबर पर प्रीपेड रिचार्ज कराना था। इसके लिए उसने अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करने के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला।

समीर ने ऐप में अपना पिन डाला और खाते में जमा रकम देखने की कोशिश की। लेकिन स्क्रीन पर बैलेंस शून्य दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर खाते में जमा उसके पैसे कहां चले गए। इसके बाद उसने बैंक खाते की जानकारी खंगाली तो एक ऐसी गड़बड़ी सामने आई, जिसने उसे हैरान कर दिया।

खाते पर 10 हजार करोड़ रुपये का लियन, अपने पैसे भी अटके समीर के बैंक खाते पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का लियन लगा हुआ था। बैंकिंग में लियन का मतलब किसी रकम पर रोक लगना है, जिसके चलते संबंधित राशि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मामले में गड़बड़ी का असर समीर की अपनी जमा पूंजी पर भी पड़ा।

समीर के खाते में पहले करीब 55 हजार रुपये जमा थे। ये पैसे उसकी मेहनत की कमाई थे, लेकिन अचानक लगे लियन के कारण वह अपनी रकम तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एक तरफ खाते में 10 हजार करोड़ रुपये जैसी भारी-भरकम रकम का लियन दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ जरूरत के वक्त उसके अपने पैसे भी अटक गए।

मालिक को बताया तो वह भी रह गया हैरान अचानक सामने आई इस गड़बड़ी के बाद समीर ने मेडिकल स्टोर के मालिक धीरज शर्मा को इसकी जानकारी दी। समीर की बात सुनकर धीरज भी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि महज 10 हजार रुपये महीने की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी के बैंक खाते पर इतनी बड़ी रकम का लियन कैसे लग सकता है।

इसके बाद समीर और धीरज शर्मा सीकर साइबर पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और मदद मांगी। हालांकि, पुलिस ने उन्हें संबंधित बैंक से संपर्क कर समस्या का समाधान कराने की सलाह दी।

बैंक ने बताया तकनीकी गड़बड़ी, फिर ठीक हुआ मामला पुलिस से सलाह मिलने के बाद समीर ने बैंक से संपर्क किया। वहां उसे बताया गया कि खाते में यह समस्या तकनीकी गड़बड़ी के कारण आई थी। बैंक ने गड़बड़ी को ठीक किया, जिसके बाद समीर के खाते में उसकी सही बैलेंस राशि बहाल हो गई।

समीर खान ने बताया कि उसके खाते में पहले करीब 55 हजार रुपये थे। जब उसने बैलेंस चेक किया तो 10 हजार करोड़ रुपये का लियन लगा हुआ दिखाई दिया। वह अपने ही पैसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और बैंक में शिकायत की। आखिरकार समस्या का समाधान हो गया।

जनवरी से कर रहा नौकरी, 10 हजार रुपये है सैलरी मेडिकल स्टोर संचालक धीरज शर्मा ने बताया कि समीर जनवरी से उनके यहां काम कर रहा है और उसे हर महीने 10 हजार रुपये वेतन मिलता है। जब समीर ने खाते पर 10 हजार करोड़ रुपये का लियन लगने की बात बताई तो वह भी चौंक गए।