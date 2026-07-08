सीकर की लड़की ने खुद ही पहले मोबाइल ऑन कराया, फिर महंत की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई

नेछवा थाना पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं थी, बल्कि महंत और उनके परिवार को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है।

राजस्थान के सीकर जिले में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। जिस वीडियो में एक युवती मंदिर के महंत पर कपड़े फाड़ने और बदसलूकी का आरोप लगाती नजर आ रही थी, उसी मामले में पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि यह पूरा घटनाक्रम जमीन विवाद से जुड़ा था और महंत व उनके परिवार को गंभीर कानूनी मामले में फंसाने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी। मामले की जांच अभी जारी है और घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना चर्चा का विषय सीकर के नेछवा थाना क्षेत्र का यह वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार साझा किया जा रहा था। वीडियो में एक युवती जोर-जोर से चिल्लाते हुए एक बुजुर्ग महंत पर आरोप लगाती दिखाई देती है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया।

पुलिस का दावा, झूठे आरोप लगाकर फंसाने की थी तैयारी नेछवा थाना पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं थी, बल्कि महंत और उनके परिवार को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है, जबकि उसके पिता, भाई और अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

जानकीनाथ मंदिर की जमीन बना विवाद की वजह थाना अधिकारी कैलाशचंद यादव के अनुसार पूरा विवाद जानकीनाथ मंदिर की उस बेशकीमती जमीन को लेकर है, जो गांव के नए बाईपास के पास स्थित है। मंदिर के महंत रामप्रनाचार्य इस जमीन की देखरेख करते हैं और नियमित रूप से वहां जाते रहे हैं। इसी जमीन पर दूसरे पक्ष ने भी अपना दावा कर रखा है। बताया जा रहा है कि विवाद अदालत तक पहुंच चुका है और संबंधित पक्ष को कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है।

4 जुलाई की सुबह अचानक बदल गया माहौल महंत रामप्रनाचार्य ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 4 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे वह अपने बेटे गोविंद के साथ जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दोनों खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इसी दौरान एक युवती अपने पिता और भाई के साथ वहां पहुंची। जमीन पर अपना दावा जताने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई।

महंत और परिवार पर हमला, बेटे का हाथ टूटा शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पहले महंत को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उनके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे बेटे गोविंद पर भी हमला किया गया, जिससे उसका हाथ टूट गया। घायल गोविंद को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया। इसी दौरान महंत का भतीजा प्रकाश भी बचाने पहुंचा तो उस पर कथित रूप से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर अपराध मानते हुए मामला दर्ज किया।

वीडियो में रिकॉर्डिंग शुरू करवाने का भी दावा पुलिस जांच में सबसे अहम कड़ी वही वीडियो बना, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जांच अधिकारियों का दावा है कि वीडियो में दिखाई देता है कि युवती पहले एक युवक को मोबाइल देकर रिकॉर्डिंग शुरू करवाती है। इसके बाद वह महंत के पास पहुंचकर शोर मचाते हुए उन पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाने लगती है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद यह संदेह मजबूत हुआ कि महंत को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई थी।

तकनीकी जांच के बाद हुई गिरफ्तारी पुलिस का कहना है कि वीडियो, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी युवती को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कथित साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे और इसकी योजना कब से बनाई जा रही थी।