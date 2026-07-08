सीकर की लड़की ने खुद ही पहले मोबाइल ऑन कराया, फिर महंत की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई
नेछवा थाना पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं थी, बल्कि महंत और उनके परिवार को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है।
राजस्थान के सीकर जिले में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। जिस वीडियो में एक युवती मंदिर के महंत पर कपड़े फाड़ने और बदसलूकी का आरोप लगाती नजर आ रही थी, उसी मामले में पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि यह पूरा घटनाक्रम जमीन विवाद से जुड़ा था और महंत व उनके परिवार को गंभीर कानूनी मामले में फंसाने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी। मामले की जांच अभी जारी है और घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना चर्चा का विषय
सीकर के नेछवा थाना क्षेत्र का यह वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार साझा किया जा रहा था। वीडियो में एक युवती जोर-जोर से चिल्लाते हुए एक बुजुर्ग महंत पर आरोप लगाती दिखाई देती है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया।
पुलिस का दावा, झूठे आरोप लगाकर फंसाने की थी तैयारी
नेछवा थाना पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं थी, बल्कि महंत और उनके परिवार को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है, जबकि उसके पिता, भाई और अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।
जानकीनाथ मंदिर की जमीन बना विवाद की वजह
थाना अधिकारी कैलाशचंद यादव के अनुसार पूरा विवाद जानकीनाथ मंदिर की उस बेशकीमती जमीन को लेकर है, जो गांव के नए बाईपास के पास स्थित है। मंदिर के महंत रामप्रनाचार्य इस जमीन की देखरेख करते हैं और नियमित रूप से वहां जाते रहे हैं। इसी जमीन पर दूसरे पक्ष ने भी अपना दावा कर रखा है। बताया जा रहा है कि विवाद अदालत तक पहुंच चुका है और संबंधित पक्ष को कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है।
4 जुलाई की सुबह अचानक बदल गया माहौल
महंत रामप्रनाचार्य ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 4 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे वह अपने बेटे गोविंद के साथ जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दोनों खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इसी दौरान एक युवती अपने पिता और भाई के साथ वहां पहुंची। जमीन पर अपना दावा जताने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई।
महंत और परिवार पर हमला, बेटे का हाथ टूटा
शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पहले महंत को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उनके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे बेटे गोविंद पर भी हमला किया गया, जिससे उसका हाथ टूट गया। घायल गोविंद को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया। इसी दौरान महंत का भतीजा प्रकाश भी बचाने पहुंचा तो उस पर कथित रूप से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर अपराध मानते हुए मामला दर्ज किया।
वीडियो में रिकॉर्डिंग शुरू करवाने का भी दावा
पुलिस जांच में सबसे अहम कड़ी वही वीडियो बना, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जांच अधिकारियों का दावा है कि वीडियो में दिखाई देता है कि युवती पहले एक युवक को मोबाइल देकर रिकॉर्डिंग शुरू करवाती है। इसके बाद वह महंत के पास पहुंचकर शोर मचाते हुए उन पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाने लगती है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद यह संदेह मजबूत हुआ कि महंत को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई थी।
तकनीकी जांच के बाद हुई गिरफ्तारी
पुलिस का कहना है कि वीडियो, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी युवती को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कथित साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे और इसकी योजना कब से बनाई जा रही थी।
अन्य आरोपियों की तलाश जारी
नेछवा थाना पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। वहीं इस मामले ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और उनके पीछे की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल वीडियो पर निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक जांच और तथ्यों का इंतजार करें।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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