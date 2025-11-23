सीकर में हवा जहरीली, 22 लोग अस्पताल में भर्ती: पास की भट्टी में कपड़े जलाने से फैला धुआं! प्रशासन अलर्ट पर

संक्षेप: सीकर शहर में अचानक बढ़े वायु प्रदूषण ने स्थानीय निवासियों और बच्चों की सेहत पर सीधा असर डाला।

सीकर शहर में अचानक बढ़े वायु प्रदूषण ने स्थानीय निवासियों और बच्चों की सेहत पर सीधा असर डाला। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और चक्कर आने जैसी शिकायतों के बाद 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं। मामले ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन तक को तुरंत हरकत में ला दिया है।

अस्पताल पहुंचे बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। एडीएम रतन लाल ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और सभी मरीजों को जरूरी प्राथमिक उपचार दिया गया है। हालांकि, घटना ने शहर में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

एडीएम रतन लाल ने कहा— “यहां लाए गए बच्चे लगभग ठीक हैं। हम पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम मौके पर भेज दी गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पास की एक भट्टी में कपड़े जलाए जा रहे थे, जिससे भारी धुआं फैल गया। इसी के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई।”

सूत्रों के अनुसार, जिस इलाके में समस्या पैदा हुई, वहां सुबह से ही हवा में धुंध और तीखी गंध महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में बच्चों को खांसी, सीने में जकड़न और सांस रुकने जैसी शिकायतें होने लगीं। स्थानीय लोग तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। स्थिति गंभीर होती देख प्रशासन ने मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया और अतिरिक्त डॉक्टर्स की तैनाती की गई।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) की टीम मौके पर पहुंचकर सैंपल ले रही है। अधिकारियों का कहना है कि भट्टी में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक कपड़े और मल्टी-फाइबर सामग्री जलाए जाने से जहरीला धुआं उठा, जिसका सीधा असर बच्चों पर पड़ा। ऐसे कपड़े जलने से हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और माइक्रो-पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। यही मिश्रित धुआं सांस की नली को तुरंत प्रभावित करता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को।

स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कई छोटी भट्टियां और फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनमें अक्सर नियमों का पालन नहीं किया जाता। कई बार रात के समय कचरा या कपड़े जलाए जाने की शिकायतें भी मिल चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से समस्या बढ़ती जा रही है।

प्रशासन अब भट्टी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स की जांच के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। सीकर जिला प्रशासन ने अपील की है कि जब तक हवा में सुधार नहीं आता, लोग गैर-जरूरी बाहर निकलने से बचें और मास्क का उपयोग करें।