SI भर्ती रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चयनित अभ्यर्थी; लगाई याचिका

राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। भर्ती रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की है।

राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। भर्ती रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की है। याचिका में चयनित अभ्यर्थियों ने भर्ती को बरकरार रखने की मांग करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में यदि कुछ अभ्यर्थियों ने नकल या पेपर लीक के जरिए अनुचित तरीके अपनाए हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा पास की है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि वैध रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा में बनाए रखा जाए।

मई में हो सकती है सुनवाई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले, भर्ती में चयन से वंचित अभ्यर्थियों की ओर से कैविएट दायर की जा चुकी है। एडवोकेट हरेंद्र नील द्वारा कैविएट दाखिल किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। इससे यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था भर्ती रद्द करने का फैसला गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 4 अप्रैल को SI भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की अपीलों पर सुनवाई करते हुए भर्ती रद्द करने का निर्णय दिया था। इसके साथ ही खंडपीठ ने सिंगल बेंच द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित संज्ञान को भी निरस्त कर दिया था।

पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप इस पूरे मामले की जड़ में भर्ती प्रक्रिया में सामने आई कथित अनियमितताएं हैं। सिंगल बेंच ने 28 अगस्त 2025 को पेपर लीक, धांधली और व्यापक गड़बड़ियों के आधार पर भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए डिविजन बेंच में अपील की गई थी, जहां 19 जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और बाद में 4 अप्रैल को निर्णय सुनाया गया।

चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की है। ऐसे में उन्हें केवल कुछ लोगों की गलतियों की वजह से नौकरी से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। उनका तर्क है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है।