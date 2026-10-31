राजस्थान: IAS शिखर अग्रवाल के बाद पत्नी IPS प्रशाखा माथुर भी APO
राजस्थान सरकार ने 29 अक्टूबर की रात IAS शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटाकर एपीओ कर दिया था। उन पर पद का कथित दुरुपयोग करते हुए एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं।
राजस्थान में एक ही निजी कंपनी से विला खरीदने के मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के बाद अब उनकी IPS पत्नी डॉ. प्रशाखा माथुर पर भी कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार ने प्रशाखा माथुर को एपीओ कर दिया है। वे एडीजी, प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर के पद पर तैनात थीं। कार्मिक विभाग ने शनिवार को उन्हें एपीओ करने के आदेश जारी किए।
इस मामले में एक दिन पहले ही सरकार ने शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को जांच के आदेश दिए थे। एसीबी ने प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर ली है। अब उनकी पत्नी को भी पद से हटाए जाने के बाद विला खरीद मामले में उनकी भूमिका की जांच की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि एसीबी जांच के दौरान प्रशाखा माथुर से भी पूछताछ कर सकती है।
शिखर अग्रवाल के बाद पत्नी पर भी कार्रवाई
राजस्थान सरकार ने 29 अक्टूबर की रात IAS शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटाकर एपीओ कर दिया था। उन पर पद का कथित दुरुपयोग करते हुए एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। अब उनकी पत्नी डॉ. प्रशाखा माथुर को भी एडीजी के पद से हटाकर एपीओ कर दिया गया है। वे 24 अक्टूबर 2025 से इस पद पर कार्यरत थीं।
जांच का मुख्य बिंदु एक ही कंपनी से शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों के नाम पर विला की खरीद है। आरोप है कि सरकारी पद पर रहते हुए निजी कंपनी के साथ कथित मिलीभगत कर उसे फायदा पहुंचाया गया।
पत्नी के नाम पर भी खरीदे गए विला
जानकारी के अनुसार, IPS प्रशाखा माथुर के नाम पर भी उसी कंपनी से विला खरीदे गए, जिससे शिखर अग्रवाल ने संपत्तियां खरीदी थीं। अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट के विला में उनकी भी हिस्सेदारी बताई जा रही है। इनमें कुछ संपत्तियों का उल्लेख उनके सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न (IPR) में है, जबकि अलवर में की गई खरीद का जिक्र आईपीआर में नहीं होने की बात सामने आई है।
ऐसे में जांच के दौरान संपत्तियों की खरीद, भुगतान के स्रोत और प्रॉपर्टी रिटर्न में उनके खुलासे की भी पड़ताल हो सकती है। हालांकि, प्रशाखा माथुर के खिलाफ एसीबी की ओर से जांच या पूछताछ को लेकर अभी कोई अंतिम कार्रवाई सामने नहीं आई है।
पति-पत्नी और परिजनों के नाम पर खरीदे विला
सामने आई जानकारी के मुताबिक, उदयपुर के बुझड़ा रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। इनकी कीमत करीब 15-15 लाख रुपए बताई गई है।
वहीं, अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 8 विला 16.5-16.5 लाख रुपए में खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा दोनों बेटों के नाम पर 4 विला करीब 15-15 लाख रुपए और सास-ससुर के नाम पर 4 विला करीब 16.5-16.5 लाख रुपए में खरीदे जाने की बात सामने आई है।
इन संपत्तियों की खरीद कीमत बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम होने का आरोप है। एसीबी अब संपत्तियों के वास्तविक मूल्य, खरीद के लिए इस्तेमाल की गई रकम और आय के ज्ञात स्रोतों के बीच अंतर की जांच कर सकती है।
जिस दिन कंपनी को पैकेज मिला, उसी दिन 20 विला की रजिस्ट्री
मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया है। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग की ओर से निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को 27 मार्च को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया गया था। इसी दिन शिखर अग्रवाल की ओर से 20 विला की रजिस्ट्री करवाने की बात सामने आई है।
प्रथम दृष्टया जांच में आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पदस्थापन के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ कथित आपराधिक मिलीभगत कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया। इससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही खुद और परिजनों के नाम पर आय से अधिक संपत्तियां अर्जित करने के आरोपों की भी विस्तृत जांच जरूरी मानी गई है।
1995 बैच की IPS अधिकारी हैं प्रशाखा माथुर
डॉ. प्रशाखा माथुर अजमेर की रहने वाली हैं। उन्होंने MBBS करने के बाद सिविल सर्विसेज जॉइन की थी। वे 1995 बैच की IPS अधिकारी हैं। अपने करियर में जोधपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा और पाली की एसपी रह चुकी हैं। केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर रहते हुए 2009 से 2014 तक आईबी में एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भी सेवाएं दे चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।