राजस्थान: IAS शिखर अग्रवाल के बाद पत्नी IPS प्रशाखा माथुर भी APO

राजस्थान सरकार ने 29 अक्टूबर की रात IAS शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटाकर एपीओ कर दिया था। उन पर पद का कथित दुरुपयोग करते हुए एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं।

इस मामले में एक दिन पहले ही सरकार ने शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को जांच के आदेश दिए थे।

राजस्थान में एक ही निजी कंपनी से विला खरीदने के मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के बाद अब उनकी IPS पत्नी डॉ. प्रशाखा माथुर पर भी कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार ने प्रशाखा माथुर को एपीओ कर दिया है। वे एडीजी, प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर के पद पर तैनात थीं। कार्मिक विभाग ने शनिवार को उन्हें एपीओ करने के आदेश जारी किए।

इस मामले में एक दिन पहले ही सरकार ने शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को जांच के आदेश दिए थे। एसीबी ने प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर ली है। अब उनकी पत्नी को भी पद से हटाए जाने के बाद विला खरीद मामले में उनकी भूमिका की जांच की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि एसीबी जांच के दौरान प्रशाखा माथुर से भी पूछताछ कर सकती है।

शिखर अग्रवाल के बाद पत्नी पर भी कार्रवाई राजस्थान सरकार ने 29 अक्टूबर की रात IAS शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटाकर एपीओ कर दिया था। उन पर पद का कथित दुरुपयोग करते हुए एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। अब उनकी पत्नी डॉ. प्रशाखा माथुर को भी एडीजी के पद से हटाकर एपीओ कर दिया गया है। वे 24 अक्टूबर 2025 से इस पद पर कार्यरत थीं।

जांच का मुख्य बिंदु एक ही कंपनी से शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों के नाम पर विला की खरीद है। आरोप है कि सरकारी पद पर रहते हुए निजी कंपनी के साथ कथित मिलीभगत कर उसे फायदा पहुंचाया गया।

पत्नी के नाम पर भी खरीदे गए विला जानकारी के अनुसार, IPS प्रशाखा माथुर के नाम पर भी उसी कंपनी से विला खरीदे गए, जिससे शिखर अग्रवाल ने संपत्तियां खरीदी थीं। अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट के विला में उनकी भी हिस्सेदारी बताई जा रही है। इनमें कुछ संपत्तियों का उल्लेख उनके सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न (IPR) में है, जबकि अलवर में की गई खरीद का जिक्र आईपीआर में नहीं होने की बात सामने आई है।

ऐसे में जांच के दौरान संपत्तियों की खरीद, भुगतान के स्रोत और प्रॉपर्टी रिटर्न में उनके खुलासे की भी पड़ताल हो सकती है। हालांकि, प्रशाखा माथुर के खिलाफ एसीबी की ओर से जांच या पूछताछ को लेकर अभी कोई अंतिम कार्रवाई सामने नहीं आई है।

पति-पत्नी और परिजनों के नाम पर खरीदे विला सामने आई जानकारी के मुताबिक, उदयपुर के बुझड़ा रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। इनकी कीमत करीब 15-15 लाख रुपए बताई गई है।

वहीं, अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 8 विला 16.5-16.5 लाख रुपए में खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा दोनों बेटों के नाम पर 4 विला करीब 15-15 लाख रुपए और सास-ससुर के नाम पर 4 विला करीब 16.5-16.5 लाख रुपए में खरीदे जाने की बात सामने आई है।

इन संपत्तियों की खरीद कीमत बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम होने का आरोप है। एसीबी अब संपत्तियों के वास्तविक मूल्य, खरीद के लिए इस्तेमाल की गई रकम और आय के ज्ञात स्रोतों के बीच अंतर की जांच कर सकती है।

जिस दिन कंपनी को पैकेज मिला, उसी दिन 20 विला की रजिस्ट्री मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया है। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग की ओर से निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को 27 मार्च को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया गया था। इसी दिन शिखर अग्रवाल की ओर से 20 विला की रजिस्ट्री करवाने की बात सामने आई है।

प्रथम दृष्टया जांच में आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पदस्थापन के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ कथित आपराधिक मिलीभगत कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया। इससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही खुद और परिजनों के नाम पर आय से अधिक संपत्तियां अर्जित करने के आरोपों की भी विस्तृत जांच जरूरी मानी गई है।