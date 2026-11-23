इस पूरे मामले की शुरुआत 40 विला और कॉटेज की खरीद के खुलासे से हुई थी। 27 अक्टूबर को सामने आया था कि आईएएस शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और सास-ससुर ने करीब ढाई साल के भीतर एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदे थे।

शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ एसीबी की जांच को चुनौती देते हुए 17 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है।

64 विला खरीद मामले में एसीबी की जांच और कार्रवाई का सामना कर रहे एपीओ चल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही एसीबी जांच पर रोक लगाने, गिरफ्तारी से राहत देने और किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। हालांकि, याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

खास बात यह है कि शिखर अग्रवाल की याचिका से पहले ही राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अग्रवाल को कोई अंतरिम राहत देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुनेगा। सरकार ने कैविएट के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि मामले में उसकी बात सुने बिना कोई एकतरफा आदेश जारी नहीं हो।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ एसीबी की जांच को चुनौती देते हुए 17 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। हाईकोर्ट में अग्रवाल की ओर से जांच की वैधता और कार्रवाई को लेकर जो तर्क दिए गए थे, उन्हीं आधारों पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी राहत मांगी गई है।

हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की गई है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यहां उनकी मुख्य मांग एसीबी की जांच और संभावित कार्रवाई पर रोक लगाने की है।

40 से शुरू हुई जांच में सामने आए 64 विला इस पूरे मामले की शुरुआत 40 विला और कॉटेज की खरीद के खुलासे से हुई थी। 27 अक्टूबर को सामने आया था कि आईएएस शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और सास-ससुर ने करीब ढाई साल के भीतर एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदे थे। इसके बाद एसीबी ने मामले की प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू की।

जांच के दौरान जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई। एसीबी की जांच के अनुसार, शिखर अग्रवाल ने अपने दोनों बेटों के नाम 15 अक्टूबर को 24 विला खरीदे थे। इनकी कीमत 11-11 लाख रुपए बताई गई, जबकि कंपनी के ब्रोशर में प्रत्येक विला की कीमत 59 लाख रुपए दर्शाई गई थी। इस खुलासे के बाद शिखर अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से खरीदे गए विला की संख्या 40 से बढ़कर 64 हो गई।

एसीबी ने पीई को एफआईआर में बदला एसीबी ने 18 नवंबर को इस मामले में शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड (अनंता रिसॉर्ट्स) के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

इससे पहले एसीबी ने 40 विला-कॉटेज की खरीद के मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। जांच के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर हुई खरीद और 24 अतिरिक्त विला का खुलासा हुआ। इसके बाद प्रारंभिक जांच को एफआईआर में बदल दिया गया। खास बात यह रही कि शिखर अग्रवाल की हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले 17 नवंबर की शाम को ही एसीबी ने पीई को एफआईआर में बदलने की कार्रवाई की थी।

विदेश से लौटकर एसीबी को दिया था संपत्तियों का ब्योरा शिखर अग्रवाल ने विदेश से लौटने के बाद 16 नवंबर को एसीबी में अपना पक्ष रखते हुए प्रतिवेदन दिया था। इसमें उन्होंने खुद, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्तियों का विवरण दिया था। इस ब्योरे में दोनों बेटों के नाम पर 15 अक्टूबर को खरीदे गए 24 विला भी शामिल थे।