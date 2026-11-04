IAS शिखर अग्रवाल से ACB ने मांगे 40 विला के कागजात

एसीबी ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कंपनी की ओर से कराए गए सभी लैंड कन्वर्जन की जानकारी मांगी है। इसके अलावा जिले में कंपनी के नाम कहां-कहां जमीन और दूसरी संपत्तियां हैं

दरअसल, IAS शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटों और सास-ससुर ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे।

IAS शिखर अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से खरीदे गए 40 विला-कॉटेज का मामला अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच के दायरे में आ गया है। अलवर के अजबगढ़ और उदयपुर के बुझड़ा में हुई इन खरीदों को लेकर एसीबी ने अब संपत्ति बेचने वाली कंपनी का पूरा रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी को सिर्फ 40 विला की खरीद तक ही नहीं, बल्कि कंपनी की दूसरी संपत्तियों और जमीनों में भी दिलचस्पी है। यही वजह है कि एसीबी ने अलवर जिला प्रशासन से गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड की जमीनों का पूरा ब्योरा मांगा है।

एसीबी ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कंपनी की ओर से कराए गए सभी लैंड कन्वर्जन की जानकारी मांगी है। इसके अलावा जिले में कंपनी के नाम कहां-कहां जमीन और दूसरी संपत्तियां हैं, इसका भी रिकॉर्ड मांगा गया है। एसीबी के पत्र के बाद जिला प्रशासन ने भी तेजी दिखाई है। जिले के सभी पंजीयक कार्यालयों को जरूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से अगले दो दिन में रिपोर्ट तैयार कर एसीबी को सौंपे जाने की संभावना है।

जिस कंपनी से खरीदे 40 विला, उसी को दे दिए लीज पर दरअसल, IAS शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटों और सास-ससुर ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे। इनमें अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता स्पा एंड रिसॉर्ट के 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में बने 20 कॉटेज शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों की खरीद पर परिवार ने कुल 6 करोड़ 16.5 लाख रुपए खर्च किए।

इस खरीद में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि परिवार ने विला-कॉटेज खरीदने के बाद इन्हें उसी कंपनी को लीज पर दे दिया, जिससे ये संपत्तियां खरीदी थीं। अजबगढ़ के 20 विला 5 लाख रुपए प्रति विला सालाना और बुझड़ा के 20 कॉटेज 4 लाख रुपए प्रति कॉटेज सालाना की दर से कंपनी को लीज पर दिए गए। इस तरह दोनों जगहों की संपत्तियों से हर साल कुल 1.80 करोड़ रुपए लीज किराया मिलने का हिसाब है।

शिखर के नाम 4, पत्नी के नाम 12 विला अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता स्पा एंड रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल के नाम पर 4 विला दर्ज हैं, जबकि उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर के नाम पर 12 विला हैं। इस तरह दोनों के नाम पर अकेले अजबगढ़ में 16 विला हैं।

इनमें अधिकांश विला करीब 89 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हैं। इनमें एक कमरा, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया और बालकनी जैसी सुविधाएं हैं। शिखर अग्रवाल ने यहां पहला विला साल 2024 में खरीदा था। इसके बाद लगातार खरीदारी होती रही। कंपनी ने रिसॉर्ट में सिंगल रूम के साथ चार कमरों वाले जॉइंट विला भी बनाए हैं।

थानागाजी से शुरू हुई रजिस्ट्रियां, अब कन्वर्जन का हिसाब खंगालेगी ACB गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अजबगढ़ में साल 2020-21 के दौरान विला निर्माण का काम शुरू किया था। शुरुआत में इनकी रजिस्ट्रियां थानागाजी तहसील में हुई थीं। बाद में प्रतापगढ़ तहसील बनने के बाद रजिस्ट्री का काम वहां होने लगा। रिसॉर्ट में एक दिन ठहरने का न्यूनतम किराया करीब 8 हजार रुपए है।

बताया जा रहा है कि अधिकांश खरीदारों ने अपने विला को कॉमर्शियल इस्तेमाल और किराए पर चलाने के लिए कंपनी को ही सौंप रखा है। ऐसे में संपत्तियों की खरीद, लीज की शर्तों और जमीन के कन्वर्जन से जुड़े दस्तावेज जांच के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं।

क्या दूसरे अफसरों का भी निकलेगा नाम? एसीबी को आशंका है कि गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों में शिखर अग्रवाल के अलावा दूसरे ब्यूरोक्रेट्स और रसूखदार लोगों ने भी बेनामी निवेश कर रखा हो सकता है। हालांकि, यह अभी जांच एजेंसी की आशंका है। इसकी पुष्टि दस्तावेजों की जांच के बाद ही हो सकेगी।