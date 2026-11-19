40 नहीं, 64 विला के मालिक निकले IAS शिखर अग्रवाल; जयपुर में बेटों के नाम 24 की डील
इस नए खुलासे के बाद ACB ने IAS शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनंता कंपनी) के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है।
राजस्थान के सीनियर IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और अनंता रिसॉर्ट के बीच विला खरीद का मामला अब और बड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में सामने आया है कि अग्रवाल और उनके परिवार ने 40 नहीं, बल्कि कुल 64 विला और कॉटेज खरीदे थे। इनमें से 24 विला जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में इसी साल 15 अक्टूबर को उनके दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए। खास बात यह है कि इनकी कीमत महज 11-11 लाख रुपए बताई गई, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59-59 लाख रुपए दर्ज है।
इस नए खुलासे के बाद ACB ने IAS शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनंता कंपनी) के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया और इसके बदले परिवार के सदस्यों को कम कीमत पर प्रॉपर्टी मिली।
विदेश से लौटकर ACB को दिया था परिवार की संपत्तियों का ब्योरा
जांच में जयपुर के 24 विला की खरीद का खुलासा उस प्रतिवेदन से हुआ, जो शिखर अग्रवाल ने 16 नवंबर को ACB को दिया था। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला किया था। प्रतिवेदन में उन्होंने खुद, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी दी थी।
इसमें 15 अक्टूबर को जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 विला का भी उल्लेख था। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई। जबकि कंपनी की विवरणिका में इनकी कीमत 59 लाख रुपए प्रति विला दर्शाई गई है। ACB अब इस खरीद के पीछे की परिस्थितियों और कीमतों के अंतर की भी पड़ताल कर रही है।
पहले 40 विला की खरीद पर उठे थे सवाल
ACB की प्राथमिक जांच में पहले सामने आया था कि शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों ने करीब ढाई साल में अनंता कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदे थे।
3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। इनकी कीमत 15-15 लाख रुपए बताई गई। खरीद के उसी दिन दोनों ने विला कंपनी को परपेचुअल लीज डीड के जरिए रेवेन्यू शेयरिंग के लिए वापस सौंप दिए।
इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 और विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपए के बीच थी।
जांच में दावा किया गया कि ये कीमतें संबंधित विला की DLC दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक कम थीं। वहीं, इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को DLC दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए। ACB के अनुसार इस व्यवस्था से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचा।
लैंड कन्वर्जन से लेकर सरकारी मंजूरियों तक जांच के घेरे में
ACB की जांच सिर्फ विला की खरीद तक सीमित नहीं है। वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। उस दौरान बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में परिवर्तित किया गया था। आरोप है कि वन, खनन और सिंचाई विभाग की एनओसी के बिना ही प्रक्रिया पूरी की गई। बाद में जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी दो शर्तें भी हटा दी गईं।
इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव का मामला भी जांच में शामिल है। ACB के मुताबिक, 28 अगस्त 2023 को CTE और CTO की चेकलिस्ट में संशोधन के बाद लैंड कन्वर्जन दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी कुछ आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित रिसॉर्ट्स को मंजूरियां दी गईं।
100 करोड़ के निवेश की पात्रता पर भी सवाल
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट के लिए कंपनी ने कस्टमाइज्ड पैकेज मांगा था। ACB की जांच में आरोप है कि आवेदन के समय तक प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर ऐसी जमीन भी निवेश में दिखाई गई, जिसकी रजिस्ट्री और लैंड कन्वर्जन नहीं हुआ था।
जांच के अनुसार, पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही कंपनी अपने 135 में से 127 विला बेच चुकी थी, लेकिन यह जानकारी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई। 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन और स्वीकृति समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था।
28 अक्टूबर को APO, अब हाईकोर्ट में सुनवाई
मामले में 28 अक्टूबर की देर रात शिखर अग्रवाल को APO कर दिया गया था। ACB के डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार की अनुमति के बाद 31 अक्टूबर को प्राथमिक जांच दर्ज की गई। विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर जांच की गई और आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद FIR दर्ज की गई।
वहीं, शिखर अग्रवाल ने जांच की मंजूरी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उनका कहना है कि सरकार ने जांच की अनुमति देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। उन्होंने जांच की मंजूरी रद्द करने और FIR सहित दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।