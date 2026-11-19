इस नए खुलासे के बाद ACB ने IAS शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनंता कंपनी) के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है।

जांच में जयपुर के 24 विला की खरीद का खुलासा उस प्रतिवेदन से हुआ, जो शिखर अग्रवाल ने 16 नवंबर को ACB को दिया था।

राजस्थान के सीनियर IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और अनंता रिसॉर्ट के बीच विला खरीद का मामला अब और बड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में सामने आया है कि अग्रवाल और उनके परिवार ने 40 नहीं, बल्कि कुल 64 विला और कॉटेज खरीदे थे। इनमें से 24 विला जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में इसी साल 15 अक्टूबर को उनके दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए। खास बात यह है कि इनकी कीमत महज 11-11 लाख रुपए बताई गई, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59-59 लाख रुपए दर्ज है।

इस नए खुलासे के बाद ACB ने IAS शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनंता कंपनी) के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया और इसके बदले परिवार के सदस्यों को कम कीमत पर प्रॉपर्टी मिली।

विदेश से लौटकर ACB को दिया था परिवार की संपत्तियों का ब्योरा जांच में जयपुर के 24 विला की खरीद का खुलासा उस प्रतिवेदन से हुआ, जो शिखर अग्रवाल ने 16 नवंबर को ACB को दिया था। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला किया था। प्रतिवेदन में उन्होंने खुद, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी दी थी।

इसमें 15 अक्टूबर को जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 विला का भी उल्लेख था। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई। जबकि कंपनी की विवरणिका में इनकी कीमत 59 लाख रुपए प्रति विला दर्शाई गई है। ACB अब इस खरीद के पीछे की परिस्थितियों और कीमतों के अंतर की भी पड़ताल कर रही है।

पहले 40 विला की खरीद पर उठे थे सवाल ACB की प्राथमिक जांच में पहले सामने आया था कि शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों ने करीब ढाई साल में अनंता कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदे थे।

3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। इनकी कीमत 15-15 लाख रुपए बताई गई। खरीद के उसी दिन दोनों ने विला कंपनी को परपेचुअल लीज डीड के जरिए रेवेन्यू शेयरिंग के लिए वापस सौंप दिए।

इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 और विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपए के बीच थी।

जांच में दावा किया गया कि ये कीमतें संबंधित विला की DLC दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक कम थीं। वहीं, इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को DLC दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए। ACB के अनुसार इस व्यवस्था से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचा।

लैंड कन्वर्जन से लेकर सरकारी मंजूरियों तक जांच के घेरे में ACB की जांच सिर्फ विला की खरीद तक सीमित नहीं है। वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। उस दौरान बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में परिवर्तित किया गया था। आरोप है कि वन, खनन और सिंचाई विभाग की एनओसी के बिना ही प्रक्रिया पूरी की गई। बाद में जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी दो शर्तें भी हटा दी गईं।

इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव का मामला भी जांच में शामिल है। ACB के मुताबिक, 28 अगस्त 2023 को CTE और CTO की चेकलिस्ट में संशोधन के बाद लैंड कन्वर्जन दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी कुछ आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित रिसॉर्ट्स को मंजूरियां दी गईं।

100 करोड़ के निवेश की पात्रता पर भी सवाल राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट के लिए कंपनी ने कस्टमाइज्ड पैकेज मांगा था। ACB की जांच में आरोप है कि आवेदन के समय तक प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर ऐसी जमीन भी निवेश में दिखाई गई, जिसकी रजिस्ट्री और लैंड कन्वर्जन नहीं हुआ था।

जांच के अनुसार, पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही कंपनी अपने 135 में से 127 विला बेच चुकी थी, लेकिन यह जानकारी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई। 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन और स्वीकृति समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था।

28 अक्टूबर को APO, अब हाईकोर्ट में सुनवाई मामले में 28 अक्टूबर की देर रात शिखर अग्रवाल को APO कर दिया गया था। ACB के डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार की अनुमति के बाद 31 अक्टूबर को प्राथमिक जांच दर्ज की गई। विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर जांच की गई और आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद FIR दर्ज की गई।