राजस्थान में शेखावाटी के मंदिरों में भगवान ने पहने मास्क, बढ़ते प्रदूषण से बचाने को लगाए मास्क

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने अब आमजन के साथ-साथ आस्था के केंद्रों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। शेखावाटी अंचल—सीकर, चूरू, झुंझुनूं सहित आसपास के इलाकों में ठंड के तीखे तेवर और बढ़ते प्रदूषण का असर मंदिरों तक साफ दिखाई देने लगा है। हालात ऐसे बने कि भक्तों और पुजारियों ने अपने आराध्य देवताओं को ठंड और प्रदूषण से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र, शॉल, रजाई के साथ-साथ मास्क तक पहनाना शुरू कर दिया है।

सीकर शहर के प्राचीन श्री कल्याण धाम और राधा दामोदर मंदिर सहित कई ठाकुरजी मंदिरों में भगवान का शीतकालीन श्रृंगार किया गया। मूर्तियों को स्वेटर पहनाए गए, शॉल ओढ़ाई गई और ठंड से बचाव के लिए हीटर तक लगाए गए। पुजारियों का कहना है कि जैसे सर्दी में इंसानों को ठिठुरन महसूस होती है, वैसे ही भगवान की प्रतिमाओं की सेवा में भी मौसम का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह परंपरा आस्था और सेवा भाव की अनोखी मिसाल है, जो राजस्थान की धार्मिक संस्कृति को और भी जीवंत बनाती है।

राजस्थान के कई जिलों में बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने चिंता बढ़ा दी है। भिवाड़ी में AQI 294, चूरू में 284, श्रीगंगानगर में 271, अलवर में 231 और दौसा में 233 तक पहुंच गया। वहीं सीकर का AQI 196, कोटा 180, टोंक 186, उदयपुर 157, माउंट आबू 158 और अजमेर 143 दर्ज किया गया। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को देखते हुए कुछ मंदिरों में प्रतीकात्मक रूप से भगवान को मास्क भी पहनाए गए, ताकि भक्तों के बीच पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा का संदेश भी जाए।

सर्दी के मौसम में भगवान के भोग में भी बदलाव किया गया है। गुड़, तिल के लड्डू, बाजरे की खिचड़ी, गजक, रेवड़ी और केसर युक्त गर्म दूध का भोग लगाया जा रहा है। पुजारियों का कहना है कि यह सब शीत ऋतु में तासीर को ध्यान में रखकर किया जाता है। इससे न केवल धार्मिक परंपरा निभाई जाती है, बल्कि मौसम के अनुरूप सेवा भाव भी प्रकट होता है।

सीकर के प्राचीन राधा दामोदर मंदिर के पुजारी नंदकिशोर शर्मा बताते हैं कि शेखावाटी में ठंड बढ़ते ही भगवान की प्रतिमाओं को ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। वहीं प्राचीन श्री कल्याण जी मंदिर के पुजारी बनवारी लाल के अनुसार, “कड़ाके की ठंड शुरू होते ही भगवान को दूध और गर्म भोग लगाया जाता है। ठंड से बचाव के लिए शॉल, रजाई और हीटर की भी व्यवस्था की जाती है।”