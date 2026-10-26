शेखावाटी के उद्योगपतियों को राजस्थान बुलाएंगे CM भजनलाल; 662 हवेलियों को भी संवारने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के कई उद्योगपतियों ने अपने कारोबार दूसरे क्षेत्रों में स्थापित किए हैं। ऐसे लोगों को अपनी मातृभूमि में निवेश के लिए आगे आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के कई उद्योगपतियों ने अपने कारोबार दूसरे क्षेत्रों में स्थापित किए हैं। ऐसे लोगों को अपनी मातृभूमि में निवेश के लिए आगे आना चाहिए।

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से निकलकर देश-विदेश में कारोबार स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को अब अपनी जन्मभूमि में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए 8 दिसंबर को विशेष आयोजन करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी दिवस से पहले आयोजित किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि शेखावाटी के कारोबारी अपनी मातृभूमि में उद्योग लगाएं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदले।

मुख्यमंत्री ने रविवार को सीकर जिले के खाटूश्यामजी और चूरू जिले के सालासर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमों के दौरान यह बात कही। उन्होंने शेखावाटी के बाहर बसे उद्योगपतियों से 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' से जुड़ने की अपील की। यह राज्य सरकार की ऐसी पहल है, जिसके जरिए दूसरे राज्यों और विदेशों में स्थापित कारोबारी राजस्थान में निवेश के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं।

8 दिसंबर को जुटेंगे शेखावाटी के उद्योगपति मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के कई उद्योगपतियों ने अपने कारोबार दूसरे क्षेत्रों में स्थापित किए हैं। ऐसे लोगों को अपनी मातृभूमि में निवेश के लिए आगे आना चाहिए। सरकार चाहती है कि उनकी व्यावसायिक सफलता का लाभ उनके अपने क्षेत्र को भी मिले। इसके लिए 8 दिसंबर को विशेष आयोजन कर उन्हें आमंत्रित किया जाएगा।

इस पहल से शेखावाटी में नए उद्योगों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। स्थानीय स्तर पर निवेश आने से रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिल सकती है।

खेती से उद्योग तक बदलेगी तस्वीर, प्रोसेसिंग यूनिट पर जोर मुख्यमंत्री ने खेती और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'लोकल फॉर वोकल' मॉडल अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इसबगोल, अजवाइन, मेथी, दालों, मूंगफली, जीरा, खजूर और अनार का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट लगने से किसानों को लाभ मिल सकता है। साथ ही, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करने की संभावनाएं बनेंगी।

यमुना के पानी से शेखावाटी को राहत मिलने की उम्मीद शेखावाटी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और पानी की समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता इस क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले महीनों में शेखावाटी में पानी की कमी नहीं रहेगी।

अर्ध-शुष्क परिस्थितियों वाले इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता खेती, उद्योग और स्थानीय विकास के लिहाज से अहम मानी जाती है। ऐसे में सरकार की ओर से जल उपलब्धता को लेकर किया गया यह दावा क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

चार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से बढ़ेंगी कारोबारी संभावनाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र से गुजरने वाले चार प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे केवल आवागमन को बेहतर नहीं बनाएंगे, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं को भी खोलेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों, कारोबार और कृषि उत्पादों की आवाजाही को लाभ मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने शेखावाटी की ऐतिहासिक विरासत को लेकर भी सरकार की योजना बताई। मुख्यमंत्री के मुताबिक, क्षेत्र की 662 हवेलियों के संरक्षण का काम भी सरकार करेगी। इससे शेखावाटी की पारंपरिक पहचान और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।

युवाओं की प्रतिभा का भी किया जिक्र मुख्यमंत्री ने शेखावाटी के युवाओं की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी कोई भर्ती निकलती है, इस क्षेत्र के बेटे-बेटियां बड़ी संख्या में चयनित होते हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनावों में एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील भी की।