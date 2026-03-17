शराब छोड़ो, 80 लाख लो! राजस्थान के शिक्षा मंत्री की शर्त ने बढ़ाई हलचल

राजस्थान के कोटा जिले में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपनी ‘जन हिताय-जन सुखाय’ पदयात्रा के अंतिम दिन एक अनोखी पहल के जरिए ग्रामीणों को नशामुक्ति का संदेश दिया।

राजस्थान के कोटा जिले में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपनी ‘जन हिताय-जन सुखाय’ पदयात्रा के अंतिम दिन एक अनोखी पहल के जरिए ग्रामीणों को नशामुक्ति का संदेश दिया। ग्राम पंचायत बोराबास के गांव भैरूपुरा में आयोजित चौपाल के दौरान मंत्री ने विकास कार्यों के बदले शराब छोड़ने की शर्त रख दी, जिसने पूरे इलाके में चर्चा पैदा कर दी।

चौपाल में सुनी समस्याएं, रखी अनोखी शर्त सोमवार को जब मंत्री की पदयात्रा भैरूपुरा गांव पहुंची, तो ग्रामीणों—विशेषकर महिलाओं और भील समाज के लोगों—ने अपनी विभिन्न समस्याएं उनके सामने रखीं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन इसके बदले एक शर्त रखी गई। दिलावर ने कहा कि उन्हें बदले में सिर्फ “बोतल” चाहिए, यानी गांव के लोग शराब छोड़ने का संकल्प लें।

लोटे में पानी लेकर दिलाई सौगंध मंत्री ने मौके पर पानी से भरा लोटा मंगवाया और ग्रामीणों से कहा कि वे इसे हाथ में लेकर कसम खाएं कि आज के बाद शराब का सेवन नहीं करेंगे। शुरुआत में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन गांव के बुजुर्गों के समझाने पर एक-एक कर पुरुष मंच पर आए और पानी का लोटा हाथ में लेकर शराब छोड़ने की शपथ ली। इस दृश्य ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक मोड़ दे दिया।

शराब पर सख्त चेतावनी भी दी मंत्री दिलावर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि गांव में किसी ने फिर से शराब पीना शुरू किया, तो विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि रोक दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपने वादे पर अडिग रहने की अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ शपथ नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का सवाल है।

गांव के विकास के लिए 80 लाख रुपए की घोषणा शपथ के बाद मंत्री ने गांव में विकास कार्यों के लिए कुल 80 लाख रुपए की घोषणा की। इसमें नाली निर्माण और सीसी रोड के लिए 30 लाख रुपए, आंगनबाड़ी भवन के लिए 35 लाख रुपए, श्मशान घाट की चारदीवारी के लिए 5 लाख रुपए और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों पर तुरंत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए।

सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव में शिविर लगाकर पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, निशुल्क गेहूं और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

नशे से होने वाले नुकसान पर किया जागरूक मदन दिलावर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शराब किसी भी रूप में लाभकारी नहीं है। यह परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद कर देती है। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से घर की स्थिति खराब होती है और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की।