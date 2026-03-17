शराब छोड़ो, 80 लाख लो! राजस्थान के शिक्षा मंत्री की शर्त ने बढ़ाई हलचल
राजस्थान के कोटा जिले में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपनी ‘जन हिताय-जन सुखाय’ पदयात्रा के अंतिम दिन एक अनोखी पहल के जरिए ग्रामीणों को नशामुक्ति का संदेश दिया।
राजस्थान के कोटा जिले में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपनी ‘जन हिताय-जन सुखाय’ पदयात्रा के अंतिम दिन एक अनोखी पहल के जरिए ग्रामीणों को नशामुक्ति का संदेश दिया। ग्राम पंचायत बोराबास के गांव भैरूपुरा में आयोजित चौपाल के दौरान मंत्री ने विकास कार्यों के बदले शराब छोड़ने की शर्त रख दी, जिसने पूरे इलाके में चर्चा पैदा कर दी।
चौपाल में सुनी समस्याएं, रखी अनोखी शर्त
सोमवार को जब मंत्री की पदयात्रा भैरूपुरा गांव पहुंची, तो ग्रामीणों—विशेषकर महिलाओं और भील समाज के लोगों—ने अपनी विभिन्न समस्याएं उनके सामने रखीं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन इसके बदले एक शर्त रखी गई। दिलावर ने कहा कि उन्हें बदले में सिर्फ “बोतल” चाहिए, यानी गांव के लोग शराब छोड़ने का संकल्प लें।
लोटे में पानी लेकर दिलाई सौगंध
मंत्री ने मौके पर पानी से भरा लोटा मंगवाया और ग्रामीणों से कहा कि वे इसे हाथ में लेकर कसम खाएं कि आज के बाद शराब का सेवन नहीं करेंगे। शुरुआत में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन गांव के बुजुर्गों के समझाने पर एक-एक कर पुरुष मंच पर आए और पानी का लोटा हाथ में लेकर शराब छोड़ने की शपथ ली। इस दृश्य ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक मोड़ दे दिया।
शराब पर सख्त चेतावनी भी दी
मंत्री दिलावर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि गांव में किसी ने फिर से शराब पीना शुरू किया, तो विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि रोक दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपने वादे पर अडिग रहने की अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ शपथ नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का सवाल है।
गांव के विकास के लिए 80 लाख रुपए की घोषणा
शपथ के बाद मंत्री ने गांव में विकास कार्यों के लिए कुल 80 लाख रुपए की घोषणा की। इसमें नाली निर्माण और सीसी रोड के लिए 30 लाख रुपए, आंगनबाड़ी भवन के लिए 35 लाख रुपए, श्मशान घाट की चारदीवारी के लिए 5 लाख रुपए और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों पर तुरंत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए।
सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव में शिविर लगाकर पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, निशुल्क गेहूं और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
नशे से होने वाले नुकसान पर किया जागरूक
मदन दिलावर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शराब किसी भी रूप में लाभकारी नहीं है। यह परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद कर देती है। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से घर की स्थिति खराब होती है और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की।
‘जन हिताय-जन सुखाय’ पदयात्रा का समापन
उल्लेखनीय है कि मंत्री दिलावर ने 13 मार्च को नयागांव से ‘जन हिताय-जन सुखाय’ पदयात्रा की शुरुआत की थी। चार दिन तक चली इस यात्रा का समापन सोमवार को हुआ। अंतिम दिन यात्रा डोलिया गांव से शुरू होकर भैरूपुरा होते हुए बोराबास पहुंची, जहां मंत्री ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।