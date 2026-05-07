शादी की सालगिरह के दिन पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर ACB का शिकंजा; गिरफ्तारी से पहले मंदिर जाने की मांगी मोहलत
जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह रही कि जिस दिन एसीबी की टीम उन्हें पकड़ने पहुंची
जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह रही कि जिस दिन एसीबी की टीम उन्हें पकड़ने पहुंची, उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह भी थी। गिरफ्तारी से पहले जोशी ने स्नान कर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी, जिसे एसीबी टीम ने मंजूर कर लिया।
सालगिरह पर मंदिर दर्शन का था कार्यक्रम
ACB की विशेष जांच टीम (SIT) सुबह करीब साढ़े चार बजे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित सैन कॉलोनी में महेश जोशी के घर पहुंची। DIG डॉ. रामेश्वर सिंह के अनुसार, टीम ने जोशी को उनके आवास से हिरासत में लिया। उस समय घर पर हलचल मच गई, क्योंकि जोशी का सालगिरह के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने का कार्यक्रम तय था।
स्नान के बाद शिव मंदिर में किया जलाभिषेक
सूत्रों के मुताबिक, एसीबी टीम के पहुंचने पर महेश जोशी ने अधिकारियों से स्नान कर मंदिर जाने की मोहलत मांगी। टीम ने मानवीय आधार पर उन्हें इसकी अनुमति दी। इसके बाद जोशी घर के पास स्थित शिव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान उनके समर्थकों की भीड़ भी जमा हो गई। जल चढ़ाने के बाद एसीबी की टीम उन्हें अपने साथ मुख्यालय ले गई।
मेडिकल जांच के दौरान बोले- मैं निर्दोष हूं
बाद में सुबह करीब 10 बजे महेश जोशी को मेडिकल जांच के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल लाया गया। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, “मैंने कोई गलती नहीं की। एसीबी सुबह 4:30 बजे मेरे घर पहुंची। मुझसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की गई और न ही कोई नोटिस दिया गया। सीधे गिरफ्तार कर लिया गया।”
राजनीतिक षड्यंत्र का लगाया आरोप
जोशी ने कहा कि वे राजस्थान की जनता का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया जा रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें दो बार विधायक और एक बार सांसद बनाया है और वे उस भरोसे पर खरे उतरेंगे।
ED पहले भी कर चुकी है गिरफ्तारी
महेश जोशी इससे पहले भी जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चर्चा में रहे हैं। अप्रैल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। करीब सात महीने जेल में रहने के बाद 3 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।
फर्जी दस्तावेजों के जरिए हुए करोड़ों के टेंडर
दरअसल, यह मामला केंद्र सरकार की ‘हर घर नल’ योजना यानी जल जीवन मिशन से जुड़ा है। आरोप है कि PHED मंत्री रहते हुए महेश जोशी ने पद का दुरुपयोग कर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर कंपनियों को टेंडर दिलवाए और बदले में रिश्वत ली गई। एसीबी की जांच में सामने आया कि श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल किए थे।
859 करोड़ से ज्यादा के टेंडर पर सवाल
जांच एजेंसियों के अनुसार, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 68 निविदाओं में भाग लेकर 31 टेंडर हासिल किए, जिनकी कुल राशि करीब 859 करोड़ रुपए थी। वहीं, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने 73 टेंडरों में लगभग 120 करोड़ रुपए के काम हासिल किए थे।
अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में एसीबी अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। इससे पहले 9 अप्रैल को जलदाय विभाग के पूर्व ACS सुबोध अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच में पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 22 अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
ईमेल और डिजिटल सबूतों से खुला नेटवर्क
एसीबी का दावा है कि ईमेल आईडी और डिजिटल दस्तावेजों की जांच से पूरे घोटाले का नेटवर्क सामने आया। फिलहाल एसीबी महेश जोशी से पूछताछ की तैयारी में जुटी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।