शादी की सालगिरह के दिन पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर ACB का शिकंजा; गिरफ्तारी से पहले मंदिर जाने की मांगी मोहलत

जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह रही कि जिस दिन एसीबी की टीम उन्हें पकड़ने पहुंची

जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह रही कि जिस दिन एसीबी की टीम उन्हें पकड़ने पहुंची, उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह भी थी। गिरफ्तारी से पहले जोशी ने स्नान कर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी, जिसे एसीबी टीम ने मंजूर कर लिया।

सालगिरह पर मंदिर दर्शन का था कार्यक्रम ACB की विशेष जांच टीम (SIT) सुबह करीब साढ़े चार बजे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित सैन कॉलोनी में महेश जोशी के घर पहुंची। DIG डॉ. रामेश्वर सिंह के अनुसार, टीम ने जोशी को उनके आवास से हिरासत में लिया। उस समय घर पर हलचल मच गई, क्योंकि जोशी का सालगिरह के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने का कार्यक्रम तय था।

स्नान के बाद शिव मंदिर में किया जलाभिषेक सूत्रों के मुताबिक, एसीबी टीम के पहुंचने पर महेश जोशी ने अधिकारियों से स्नान कर मंदिर जाने की मोहलत मांगी। टीम ने मानवीय आधार पर उन्हें इसकी अनुमति दी। इसके बाद जोशी घर के पास स्थित शिव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान उनके समर्थकों की भीड़ भी जमा हो गई। जल चढ़ाने के बाद एसीबी की टीम उन्हें अपने साथ मुख्यालय ले गई।

मेडिकल जांच के दौरान बोले- मैं निर्दोष हूं बाद में सुबह करीब 10 बजे महेश जोशी को मेडिकल जांच के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल लाया गया। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, “मैंने कोई गलती नहीं की। एसीबी सुबह 4:30 बजे मेरे घर पहुंची। मुझसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की गई और न ही कोई नोटिस दिया गया। सीधे गिरफ्तार कर लिया गया।”

राजनीतिक षड्यंत्र का लगाया आरोप जोशी ने कहा कि वे राजस्थान की जनता का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया जा रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें दो बार विधायक और एक बार सांसद बनाया है और वे उस भरोसे पर खरे उतरेंगे।

ED पहले भी कर चुकी है गिरफ्तारी महेश जोशी इससे पहले भी जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चर्चा में रहे हैं। अप्रैल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। करीब सात महीने जेल में रहने के बाद 3 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए हुए करोड़ों के टेंडर दरअसल, यह मामला केंद्र सरकार की ‘हर घर नल’ योजना यानी जल जीवन मिशन से जुड़ा है। आरोप है कि PHED मंत्री रहते हुए महेश जोशी ने पद का दुरुपयोग कर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर कंपनियों को टेंडर दिलवाए और बदले में रिश्वत ली गई। एसीबी की जांच में सामने आया कि श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल किए थे।

859 करोड़ से ज्यादा के टेंडर पर सवाल जांच एजेंसियों के अनुसार, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 68 निविदाओं में भाग लेकर 31 टेंडर हासिल किए, जिनकी कुल राशि करीब 859 करोड़ रुपए थी। वहीं, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने 73 टेंडरों में लगभग 120 करोड़ रुपए के काम हासिल किए थे।

अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार इस मामले में एसीबी अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। इससे पहले 9 अप्रैल को जलदाय विभाग के पूर्व ACS सुबोध अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच में पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 22 अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।