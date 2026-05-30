छाया में आराम करना पड़ा भारी, जयपुर के SMS हॉस्पिटल में छज्जा गिरने से मजदूर की मौत

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (एसएमएस) हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। अस्पताल परिसर में स्थित चरक भवन के पास बने डॉक्टर्स सेमिनार हॉल के छज्जे का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया।

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (एसएमएस) हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। अस्पताल परिसर में स्थित चरक भवन के पास बने डॉक्टर्स सेमिनार हॉल के छज्जे का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय वहां बैठे दो मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। दोनों को गंभीर हालत में तत्काल ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सेमिनार हॉल के बाहर बने छज्जे का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। उसी समय वहां दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन पर भारी मलबा आ गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए दोनों घायलों को मलबे से बाहर निकाला और ट्रोमा सेंटर पहुंचाया।

इलाज के दौरान एक मजदूर ने तोड़ा दम हादसे में घायल हुए 40 वर्षीय सागर की उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि उसके साथी बाबूलाल को चोटें आई हैं और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं, जो जयपुर में बेलदारी का काम करते थे।

जर्जर हो चुकी थी बिल्डिंग अस्पताल सूत्रों के अनुसार जिस सेमिनार हॉल का छज्जा गिरा है, उसकी इमारत का कुछ हिस्सा पहले से ही जर्जर स्थिति में था। सुरक्षा कारणों को देखते हुए भवन के उपयोग को सीमित भी कर दिया गया था। इसके बावजूद भवन का बाहरी हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसी जर्जर स्थिति के कारण छज्जे का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा।

खाना खाने के बाद छाया में आराम कर रहे थे दोनों हॉस्पिटल में तैनात सुरक्षा गार्डों ने बताया कि दोनों मजदूर दोपहर में भोजन करने के बाद बिल्डिंग के पास छाया में आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक छज्जे का हिस्सा टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। हादसा इतना अचानक हुआ कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

भंडारे में खाना खाकर लौटे थे मजदूर घायल बाबूलाल ने बताया कि अस्पताल के पास एक भंडारे का आयोजन चल रहा था, जहां दोनों ने खाना खाया था। इसके बाद वे छाया में आराम करने के लिए सेमिनार हॉल के पास आकर लेट गए। बाबूलाल के अनुसार अचानक तेज आवाज के साथ पत्थर और मलबा उनके ऊपर गिर पड़ा।

बाबूलाल ने बताया, “हम दोनों गांव के रहने वाले हैं और यहां मजदूरी का काम करते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे थे। अचानक ऊपर से मलबा गिर गया। सागर को गंभीर चोटें लगी थीं, जबकि मुझे अपेक्षाकृत कम चोट आई।”

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुए इस हादसे के बाद भवनों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि इमारत पहले से जर्जर थी तो उसके आसपास लोगों की आवाजाही रोकने और क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है।