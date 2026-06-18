सीखने की जरूरत है,महेश जोशी की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने ACB को लगाई फटकार

जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने 12 जून को महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश की विस्तृत प्रति बुधवार को जारी की गई,

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका भले ही खारिज कर दी हो, लेकिन अपने विस्तृत आदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और स्पेशल जज की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और मामले में जांच एजेंसी तथा न्यायिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण चूक सामने आई है।

जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने 12 जून को महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश की विस्तृत प्रति बुधवार को जारी की गई, जिसमें अदालत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां दर्ज की हैं।

याचिका खारिज, लेकिन दी कानूनी चुनौती की छूट हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति किसी सक्षम न्यायिक आदेश के तहत हिरासत में हो, तब उसकी गिरफ्तारी को हैबियस कॉर्पस याचिका के माध्यम से अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांत है।

हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि वह स्पेशल जज द्वारा पारित आदेश को कानून के अनुरूप उचित मंच पर चुनौती दे सकता है।

गिरफ्तारी के आधार बताने में ACB की विफलता अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताना अनिवार्य है। अदालत ने पाया कि ACB ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो सके कि महेश जोशी को गिरफ्तारी के वास्तविक आधारों की जानकारी दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि केवल एफआईआर की धाराएं या आरोपों का उल्लेख कर देना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “गिरफ्तारी के आधार” और “गिरफ्तारी के कारण” दो अलग-अलग कानूनी अवधारणाएं हैं और जांच एजेंसी इनके बीच का अंतर समझने में विफल रही।

ACB के जवाबों में विरोधाभास पर नाराजगी खंडपीठ ने ACB के जवाबों में मौजूद विरोधाभासों को भी गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि शुरुआत में एजेंसी ने दावा किया था कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, लेकिन बाद में दाखिल जवाब में कहा गया कि यह जानकारी परिवार के सदस्यों को दी गई थी।

कोर्ट ने इसे गंभीर विसंगति माना और कहा कि बाद में दायर किए गए जवाब में नए तथ्यों को जोड़ना प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में हेरफेर की आशंका पैदा करता है। अदालत की इस टिप्पणी को ACB की प्रक्रिया पर कड़ी फटकार के रूप में देखा जा रहा है।

स्पेशल जज की भूमिका पर भी सवाल हाईकोर्ट ने केवल ACB ही नहीं, बल्कि मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज की भूमिका पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि 7 मई को रिमांड के दौरान ही गिरफ्तारी की वैधता को लेकर आपत्ति उठाई गई थी।

ऐसी स्थिति में न्यायालय का दायित्व था कि वह उस आपत्ति पर तत्काल निर्णय करता। लेकिन संबंधित आवेदन को लंबित रखा गया और करीब 31 दिन बाद उसे खारिज किया गया। हाईकोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना और कहा कि ऐसे मामलों में समयबद्ध निर्णय आवश्यक होता है।

अधिकारियों के प्रशिक्षण की जरूरत बताई अपने आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों तथा संवैधानिक प्रावधानों के पालन के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

कोर्ट का मानना है कि यदि शुरुआती स्तर पर ही संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का सही पालन सुनिश्चित किया जाए, तो नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सकती है और भविष्य में इस प्रकार की स्थितियों से बचा जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश और गृह विभाग को भेजी जाएगी प्रति हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति रजिस्ट्रार जनरल को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सके। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को भी आदेश की प्रति भेजने को कहा गया है, जिससे आवश्यक प्रशासनिक और संस्थागत कार्रवाई पर विचार किया जा सके।