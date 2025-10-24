Hindustan Hindi News
मुझे तो 10-10 थप्पड़ मारते थे डर के मारे बच्चे बेड के पीछे छिप जाते थे; SDM छोटूलाल शर्मा की पहली पत्नी ने सुनाई आपबीती

मुझे तो 10-10 थप्पड़ मारते थे डर के मारे बच्चे बेड के पीछे छिप जाते थे; SDM छोटूलाल शर्मा की पहली पत्नी ने सुनाई आपबीती

संक्षेप: भीलवाड़ा में पेट्रोल पंपकर्मी को थप्पड़ मारने के विवाद में सस्पेंड चल रहे RAS अधिकारी छोटूलाल शर्मा पर उनकी पहली पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

Fri, 24 Oct 2025 09:54 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भीलवाड़ा
भीलवाड़ा में पेट्रोल पंपकर्मी को थप्पड़ मारने के विवाद में सस्पेंड चल रहे RAS अधिकारी छोटूलाल शर्मा पर उनकी पहली पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व पत्नी का कहना है कि छोटूलाल की यह पहले से ही आदत रही है कि जब भी किसी से झगड़ा होता है तो वह महिलाओं को आगे कर देता है और फिर कार्रवाई से बच जाता है।

पहली पत्नी ने बताया कि वर्ष 2008 में उनकी शादी छोटूलाल से हुई थी। मैं उनकी पहली पत्नी हूं फर्जी साइन से पति छोटूलाल ने तलाक के कागज बनवाए मैंने इसकी शिकायत की और जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा किया। मैं आज भी उसके नाम का सिंदूर लगाती हूं। कोर्ट में तारीख मिल रही है पर न्याय नहीं मिल रहा है।

पूर्व पत्नी ने बताया कि कॉलेज के समय भी छोटूलाल कई बार गलत हरकतें कर चुका है। वह झगड़ा और लड़कियों को छेड़कर मुझे आगे कर दिया करता था। फिर यही कहता था कि मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई और इसी तरह कानून का फायदा उठाकर बचता आ रहा है।

उन्होंने बताया कि 2018 में जब छोटूलाल का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में हुआ और वह SDM बने तो लगा कि अब सब सुधर जाएगा, लेकिन हालात और बुरे हो गए। बच्चे बड़े हुए तो उनके साथ भी मारपीट करने लगा। रात-रात भर बाथरूम में बैठकर दूसरी औरतों से बात करता, वॉट्सएप चैट करता था और टोकने पर मारपीट करता था।

पूर्व पत्नी ने आगे बताया कि पति ने नकली सिग्नेचर से तलाक लिया और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। साल 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हुए तो छोटू ने कहा कि पिलानी में अच्छे स्कूल हैं, वहां ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। बच्चों को वहां एडमिशन करवा देते हैं। मैं भी वहीं कमरा दिलवा दूंगा।”

उन्होंने कहा, मैंने पति की बात मान ली और बच्चों को लेकर पिलानी चली गई। लेकिन कुछ ही महीनों में छोटू ने आना-जाना बंद कर दिया। शुरू में वह स्कूल की फीस ऑनलाइन भेजते थे, लेकिन बाद में पूरी तरह संपर्क तोड़ लिया। बात करने की कोशिश करती तो मीटिंग का बहाना बनाते, धीरे-धीरे दूरी बढ़ती गई।”

बता दें कि 21 अक्टूबर को भीलवाड़ा के रायला थाना इलाके में अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित जसवन्तपुरा के पेट्रोल पंप पर यह घटना हुई थी। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।

मामले को लेकर छोटूलाल ने शनिवार को मीडिया के सामने अपनी सफाई दी थी। उन्होंने बताया कि वे अपनी फैमिली के साथ त्योहार मनाने गांव जा रहे थे। लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कह दिया। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनकी पत्नी को गलत इशारे किए। कर्मचारियों की हरकत के बारे में पत्नी ने उन्हें बताया।

छोटूलाल ने कहा पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मेरी गाड़ी में गैस नहीं भरी, बल्कि पीछे वाली गाड़ी में गैस भरने लग गया। वाइफ का वीडियो बनाना और फोटो खींचना शुरू कर दिया। इसी कारण मुझे गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि तुम नियम से काम करो। मैं यहां पर एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूं। तुम नियम तोड़ रहे हो, जो पहले आता है, उसको पहले भरना होता है।”

उन्होंने कहा कि इस बात पर पेट्रोल पंप कर्मी ने गाली गलौच की और अभद्रता की। मेरे साथ हाथापाई की गई। मेरे मुंह में खून आ गया और मेरी वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हम रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए परिवार सहित करेड़ थाने पहुंचे।

