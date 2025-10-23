Hindustan Hindi News
थप्पड़कांड वाले SDM छोटूलाल शर्मा ने पत्नी बच्चों को घर से निकाला, अब दर-दर भटक रहा परिवार

संक्षेप: राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भीलवाड़ा के एसडीएम छोटूलाल शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद जहां उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था

Thu, 23 Oct 2025 10:14 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भीलवाड़ा के एसडीएम छोटूलाल शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद जहां उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, वहीं अब उनके पारिवारिक विवाद ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने अपनी पत्नी पूनम शर्मा और बच्चों को रात के समय घर से निकाल दिया, जिसके बाद पूरा परिवार दर-दर भटकने को मजबूर है। बताया जाता है कि इस दौरान मारपीट की भी घटना हुई, जिसके बाद पूनम शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जानकारी के अनुसार, पूनम शर्मा ने थाने में दी शिकायत में बताया कि पति छोटूलाल शर्मा ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, उन्हें और बच्चों को घर से निकालकर बाहर बंद कर दिया। पूनम शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि यह मामला किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं बल्कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का है।

इस बीच, एक नई महिला दीपिका व्यास ने खुद को एसडीएम छोटूलाल शर्मा की पत्नी बताते हुए मीडिया और प्रशासन के सामने दावा किया है। बताया जा रहा है कि यही दीपिका व्यास पेट्रोल पंप विवाद में शिकायत देने वाली महिला है, जिसके बाद शर्मा का थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल हुआ था।

वहीं असली पत्नी पूनम शर्मा का कहना है कि दीपिका व्यास झूठा दावा कर रही है और एसडीएम शर्मा उसे अपनी पत्नी बताकर समाज में भ्रम फैला रहे हैं।

एसडीएम छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। वे अब तक तीन बार एपीओ (Awaiting Posting Order) किए जा चुके हैं।

• साल 2017 में भीलवाड़ा में पंचायत समिति अधिकारी गिरिराज मीणा से झगड़े के बाद उन्हें हटाया गया था।

• 2018 में टोंक में रिश्वत के आरोपों में उनका नाम सामने आया था।

• इसके बाद भी वे कई बार सार्वजनिक विवादों और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों में घिरे रहे हैं।

हर बार मामला सामने आने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे जनता में नाराजगी है।

पेट्रोल पंप विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशासन से सवाल उठाए हैं कि ऐसे अधिकारी को अब तक निलंबित क्यों नहीं किया गया। कई यूज़र्स ने लिखा कि “जब जनता को न्याय देने वाला ही अन्याय करेगा, तो आम आदमी कहां जाएगा।”

अब परिवार से जुड़े नए विवाद ने शर्मा की छवि को और धूमिल कर दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है।
Rajasthan

