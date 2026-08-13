काम की बात: राजस्थान में स्कूल स्टूडेंट्स की होगी आंखों की जांच, 75 हजार जरूरतमंद को बांटे जाएंगे चश्मे
राजस्थान में सरकारी स्कूल के बच्चों की आंखों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही सरकार 75 हजार चश्मे भी बांटेगी। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की आंखों की जांच की जाएगी और इसके साथ ही 75 हजार जरूरतमंद बच्चों को चश्मे दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है और अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की आंखों की जांच की जाएगी जिसमें लगभग 75 हजार जरूरतमंद छात्रों को चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।
खींवसर ने कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की आंखों की समय पर जांच और नजर संबंधी समस्याओं का शुरुआती स्तर पर ही ईलाज बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई कमजोर नजर के कारण प्रभावित न हो।
बीते साल बांटे गए थे 71 हजार चश्मे
विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि बीते साल भी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जांच करवाई गई थी और 71 हजार से ज्यादा बच्चों को मुफ्त चश्मा बांटा गया था, ब्लॉक चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की देखरेख में सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)टीमों द्वारा छात्रों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्कूल स्तर पर शिक्षकों द्वारा शाला दर्पण पर उपलब्ध छात्रों के डाटा के आधार पर आंखों की जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि जिन छात्रों की शुरुआती जांच में नजर संबंधी समस्या सामने आएगी, उनकी आगे की आंखों की जांच सीएससी स्तर पर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के माध्यम से कराई जाएगी। प्रदेश में 382 सीएससी पर ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट कार्यरत हैं।
मिशन के निदेशक ने क्या कहा?
मिशन निदेशक, एनएचएम डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि अभियान में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएससी पर आखों की जांच के लिए पहुंचने वाले छात्रों की जांच किए बिना उन्हें वापस नहीं भेजा जाए। जांच के बाद जिन बच्चों को चश्मे की जरूरत होगी, उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा।
तालमेल बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं
उन्होंने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच तालमेलम बनाने और मिलकर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीते साल भी राज्य में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स की आंखों की जांच करवाई थी।
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