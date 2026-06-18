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सवालों की जगह जवाब, राजस्थान यूनिवर्सिटी का AI वाला पेपर’ बना सुर्खियां; परीक्षा बीच में करनी पड़ी रद्द

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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 राजस्थान यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा उस समय विवादों में आ गई, जब छात्रों को मिले प्रश्नपत्र में सवालों के साथ कथित तौर पर उत्तर और थ्योरी भी छपी हुई थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर AI की मदद से तैयार किया गया था और बिना उचित जांच के परीक्षा में बांट दिया गया। 

सवालों की जगह जवाब, राजस्थान यूनिवर्सिटी का AI वाला पेपर’ बना सुर्खियां; परीक्षा बीच में करनी पड़ी रद्द

राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा जगत को हैरानी में डाल दिया है। यूनिवर्सिटी के पीजी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में मंगलवार को समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है। छात्रों के अनुसार उन्हें जो प्रश्नपत्र दिया गया, उसमें सवालों के साथ-साथ उनके जवाब और विस्तृत थ्योरी भी पहले से छपी हुई थी।

प्रश्नपत्र देखकर छात्रों की फटी रह गईं आंखें

परीक्षा शुरू होते ही जब विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र खोला तो वे हैरान रह गए। छात्रों का कहना है कि कई प्रश्नों के नीचे सीधे व्याख्यात्मक सामग्री और उत्तरनुमा टेक्स्ट लिखा हुआ था। कुछ छात्रों को पहले लगा कि शायद गलती से अध्ययन सामग्री या मॉडल पेपर बांट दिया गया है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि यही वास्तविक प्रश्नपत्र था।

छात्रों ने लगाया AI से पेपर तैयार करने का आरोप

घटना के बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया प्रतीत होता है। विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर का फॉर्मेट और उसमें लिखी सामग्री वैसी ही लग रही थी जैसी AI टूल्स से तैयार किए गए दस्तावेजों में दिखाई देती है। कई छात्रों ने दावा किया कि प्रश्नों के साथ उत्तर जैसी सामग्री मौजूद होने से परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए।

परीक्षा कक्ष में मची अफरा-तफरी

प्रश्नपत्र में गड़बड़ी सामने आते ही परीक्षा केंद्र पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। छात्र एक-दूसरे से चर्चा करने लगे और कई विद्यार्थियों ने तुरंत परीक्षा पर्यवेक्षकों को इसकी जानकारी दी। कुछ समय तक स्थिति को समझने की कोशिश की गई, लेकिन जब मामला गंभीर नजर आया तो अधिकारियों ने परीक्षा रोकने का फैसला किया।

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आनन-फानन में लिया बड़ा फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप किया। परीक्षा को बीच में ही रद्द करने की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई कि प्रश्नपत्र तैयार करने, उसकी जांच और छपाई की प्रक्रिया में आखिर कहां चूक हुई।

तकनीक पर बढ़ी बहस, लापरवाही पर उठे सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे शिक्षा क्षेत्र में AI के बढ़ते उपयोग का नतीजा बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि यदि AI का इस्तेमाल किया भी गया था तो अंतिम जांच के दौरान इतनी बड़ी गलती कैसे नजरअंदाज हो गई। लोगों का मानना है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में मानवीय निगरानी बेहद जरूरी है।

छात्रों की बढ़ी चिंता, नई परीक्षा तिथि का इंतजार

परीक्षा रद्द होने से छात्रों की परेशानी भी बढ़ गई है। कई विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक तैयारी की थी और अब दोबारा परीक्षा होने से उनका शैक्षणिक कार्यक्रम प्रभावित होगा। छात्र चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जल्द से जल्द नई परीक्षा तिथि घोषित करे ताकि उनका सत्र प्रभावित न हो।

जांच रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर

फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी का यह कथित ‘AI प्रश्नपत्र’ मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजर विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट पर है। यह पता लगना बाकी है कि यह तकनीकी चूक थी, मानवीय गलती थी या फिर प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में कोई गंभीर लापरवाही हुई। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था में AI के इस्तेमाल को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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