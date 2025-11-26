Hindustan Hindi News
जयपुर
सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़े पैमाने पर तबादले, 7 यूनिटों के 30 डॉक्टरों को SMS से हटाकर RUHS भेजा गया

सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़े पैमाने पर तबादले, 7 यूनिटों के 30 डॉक्टरों को SMS से हटाकर RUHS भेजा गया

संक्षेप:

जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए SMS अस्पताल में कार्यरत 30 डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर RUHS हॉस्पिटल भेज दिया है।

Wed, 26 Nov 2025 09:06 PM
Sachin Sharma
जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए SMS अस्पताल में कार्यरत 30 डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर RUHS हॉस्पिटल भेज दिया है। इन डॉक्टरों के साथ उनकी यूनिट भी स्थानांतरित कर दी गई है। कुल 7 विभागों—ईएनटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, नेत्र रोग, अस्थिरोग और अन्य सुपर स्पेशलिटी यूनिट—इस तबादले से प्रभावित हुए हैं।

इस कदम को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अस्पतालों में संसाधनों के संतुलन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। अचानक हुए इस तबादले ने SMS अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इनमें वरिष्ठ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट स्तर के डॉक्टर शामिल हैं, जिनकी विशेषज्ञता पर अस्पताल की कई आवश्यक सेवाएँ निर्भर रहती हैं।

ईएनटी विभाग से सीनियर प्रोफेसर डॉ. मोहनीश ग्रोवर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रामलखन मीना और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. तन्मय कटारिया का ट्रांसफर किया गया है। यह यूनिट लंबे समय से ENT सर्जरी और उपचार में अपनी दक्षता के लिए जानी जाती रही है। इन चिकित्सकों का जाना SMS में ENT सेवाओं की गति पर असर डाल सकता है।

जनरल मेडिसिन विभाग से प्रोफेसर डॉ. राधेश्याम चेजारा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मुकेश चौपड़ा और सीनियर स्पेशलिस्ट डॉ. अजीत सिंह शेखावत को भी RUHS भेजा गया है। यह विभाग SMS में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का सबसे बड़ा बोझ संभालता है, ऐसे में इनके तबादले का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से मरीजों की संख्या और प्रबंधन पर पड़ सकता है।

सर्जरी विभाग से सीनियर प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी नारायण मीना का तबादला किया गया है। साथ ही अस्थिरोग विभाग से डॉ. जगराम मीना, डॉ. सादतउल्ला खान, डॉ. शिव कुमार गोयल, डॉ. ओम सिंह मील और जयसिंह राठौड़ को शामिल किया गया है। SMS का ऑर्थो विभाग राजस्थान में सबसे व्यस्त विभागों में गिना जाता है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं।

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग से डॉ. इंदु गौतम, डॉ. अदिति बंसल, डॉ. लता रतनू, डॉ. सुधा सजुला, डॉ. हिमांशी गंगवाल और डॉ. रूचि चांदत को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। यह विभाग SMS अस्पताल में डिलीवरी, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी और महिला स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य केंद्र है।

नेत्र रोग विभाग से डॉ. महिमा पंवार और डॉ. शिवांगिनी कुमारी का तबादला किया गया है। एनेस्थीसिया विभाग, जो ऑपरेशन थिएटर की रीढ़ माना जाता है, से डॉ. सतवीर गुर्जर, डॉ. प्रतिमा यादव और डॉ. सविता मीना को स्थानांतरित किया गया है।

शिशु औषध विभाग से डॉ. रमेश चौधरी, डॉ. शैलजा वाजपेयी और डॉ. प्रीति विजय को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। ये डॉक्टर नवजात और बच्चों के उपचार में विशेषज्ञ माने जाते हैं।

मनोरोग विभाग से डॉ. धर्मदीप सिंह, रेडियोडायग्नोसिस से डॉ. नौरतमल कुमावत, कार्डियोलॉजी से डॉ. बलवीर सिंह पचार और न्यूरो सर्जरी से डॉ. मधुर का भी तबादला हुआ है।

