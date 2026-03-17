राजस्थान के सवाईमाधोपुर में बारात के दौरान विवाद; युवक की चाकू गोदकर हत्या
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक शादी समारोह उस वक्त खूनी वारदात में बदल गया, जब DJ पर नाचने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हत्या तक पहुंच गया।
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक शादी समारोह उस वक्त खूनी वारदात में बदल गया, जब DJ पर नाचने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हत्या तक पहुंच गया। मानटाउन थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुई इस घटना में 28 वर्षीय युवक विशाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध युवकों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है।
DJ पर नाचने को लेकर शुरू हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, कोटा निवासी विशाल अपने परिचित की बारात में सवाई माधोपुर आया हुआ था। बारात मानटाउन थाना इलाके के सीमेंट फैक्ट्री क्षेत्र में संजय कलोशिया के यहां पहुंची थी। शादी का माहौल था, DJ पर तेज संगीत बज रहा था और बाराती नाच-गाने में व्यस्त थे। इसी दौरान DJ पर नाचने को लेकर विशाल और कुछ अन्य युवकों के बीच कहासुनी हो गई।
शुरुआत में यह मामूली बहस थी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, कुछ ही मिनटों में माहौल गरमा गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी।
देखते ही देखते मारपीट और फिर हमला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपियों में शामिल कुछ युवकों ने अचानक चाकू निकाल लिया और विशाल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना तेज और अचानक था कि मौके पर मौजूद लोग संभल भी नहीं पाए।
चाकू के कई वार लगने से विशाल गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और लहूलुहान हो गया। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत
घटना के तुरंत बाद घायल विशाल को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, अस्पताल पहुंचने से पहले ही विशाल की मौत हो चुकी थी।
मृतक विशाल कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र स्थित काली बस्ती, थर्मल चौराहा, शकरपुरा इलाके का निवासी था और वह सिर्फ शादी में शामिल होने सवाई माधोपुर आया था।
पिता की रिपोर्ट पर हत्या का केस दर्ज
घटना के बाद मृतक के पिता रघुवीर चंद ने मानटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि अचानक हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
कुछ संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी
मानटाउन थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की जा सके।
पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
मामूली विवाद से हत्या तक
यह घटना एक बार फिर बताती है कि कैसे छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवाद आजकल जानलेवा रूप ले रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, शादी समारोह जैसे सार्वजनिक आयोजनों में शराब, भीड़ और तेज संगीत अक्सर विवाद की वजह बनते हैं, जो कई बार हिंसक घटनाओं में बदल जाते हैं।
इस मामले में भी प्रारंभिक जांच में यही सामने आया है कि DJ पर नाचने को लेकर शुरू हुई बहस ने अचानक उग्र रूप ले लिया और आरोपियों ने बिना सोचे-समझे घातक हमला कर दिया।
इलाके में दहशत, पुलिस सतर्क
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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