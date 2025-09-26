आ जाओ सस्ता जनरेटर दिलवा देंगे,उत्तरप्रदेश से राजस्थान बुलाकर व्यापारी की हत्या;पुलिस ने दबोचे बदमाश

राजस्थान के बहरोड़ जिले में दो दिन पहले सूखे कुओं में चार शव मिलने के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान के बहरोड़ जिले में दो दिन पहले सूखे कुओं में चार शव मिलने के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते जनरेटर देने का झांसा देकर उत्तर प्रदेश के दो लोगों को जयपुर बुलाया और उनकी हत्या कर शव बहरोड़ जिले के दो अलग-अलग कुओं में डालकर फरार हो गए।

बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि चार दिन पहले शाहजहांपुर क्षेत्र में दो अलग-अलग कुओं में दो लाशें मिली थीं। जांच में पता चला कि मृतक अशोक कुमार बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी और बाइक एजेंसी संचालक था। उसका भाई आईआरएस अधिकारी है। 19 सितंबर को उसने मामला दर्ज कराया कि अशोक कुमार लापता है।

जांच में सामने आया कि अशोक कुमार को एक जनरेटर चाहिए था। ऑनलाइन खोज करने पर जयपुर में सस्ता जनरेटर देने का प्रस्ताव मिला। अशोक कुमार बिना बताए जयपुर गए और अपने मिस्त्री विकास को बुला लिया। दोनों की आखिरी लोकेशन बहरोड़ के शाहजहांपुर क्षेत्र में पाई गई।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी OLX के जरिए संपर्क कर बुलाए थे। आरोपी बहतोड़ क्षेत्र के निवासी थे और पहले से कई मामलों में संलिप्त थे। आरोपियों ने दोनों को जयपुर से बहरोड़ ले जाकर गला दबाकर हत्या की और शव कुओं में फेंक दिए।

पकड़े गए आरोपियों में अजित उर्फ दाना (जखराना, बहरोड़), इंद्रजीत उर्फ कोतवाल (जतगांवडा, बहरोड़), राकेश यादव उर्फ टकली (शाहजहांपुर), नरवीर यादव उर्फ कालिया (नायसरना), मंजीत उर्फ बोहरा (गुवाना, बहरोड़), नितिन उर्फ खोटा (गुवाना, बहरोड़) शामिल हैं। सभी पर हत्या, लूट और मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हत्या के बाद मृतकों के मोबाइल पासवर्ड लेकर उनके खातों से गुरुग्राम से 7 लाख 50 हजार रुपये निकाल लिए थे। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।