सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा तो राजस्थान में मची होड़, जिसे जो मिला उसमें भर ले गया तेल
अलवर-जयपुर मार्ग पर सरसों के तेल से भरा एक टैंकर नीलगाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि टैंकर से बहकर खेतों में फैले सरसों के तेल को इकट्ठा करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी।
अलवर-जयपुर मार्ग पर सरसों के तेल से भरा एक टैंकर नीलगाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि टैंकर से बहकर खेतों में फैले सरसों के तेल को इकट्ठा करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते घटनास्थल पर ऐसा नजारा बन गया कि लोग बाल्टी, डिब्बे, केन और अन्य बर्तन लेकर तेल भरने में जुट गए।
नीलगाय को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार यह हादसा अलवर-जयपुर सड़क मार्ग पर नटनी के बारा से करीब 500 मीटर आगे जयपुर रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि कच्ची घानी सरसों का तेल लेकर एक बड़ा टैंकर जयपुर से अलवर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक सड़क पर एक नीलगाय आ गई। नीलगाय को टक्कर से बचाने के लिए चालक ने तत्काल वाहन मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार के कारण टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खेतों की तरफ पलट गया।
चालक गंभीर रूप से घायल
हादसे के दौरान टैंकर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चालक की पहचान बूंदी निवासी के रूप में हुई है। उसे अकबरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है।
खेतों में बहा तेल, ग्रामीणों में मच गई होड़
हादसे के बाद टैंकर में भरा सरसों का तेल बड़ी मात्रा में सड़क किनारे और आसपास के खेतों में फैल गया। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। कोई बाल्टी लेकर आया तो कोई डिब्बा, केन और अन्य बर्तन लेकर तेल भरने में जुट गया। कुछ लोग खेतों में जमा तेल को इकट्ठा करते नजर आए, जबकि कई लोग सड़क किनारे बह रहे तेल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। लोगों की प्राथमिकता तेल को बचाने और अपने बर्तनों में भरने की दिखाई दी। इस दौरान कई लोगों ने घटना के वीडियो भी बनाए, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
घटनास्थल से सामने आए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग टैंकर से रिस रहे तेल को एकत्र करने में लगे हुए हैं। कई लोग खेतों में उतरकर तेल भर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने वाहनों में बर्तन रखकर मौके पर पहुंचे। वीडियो सामने आने के बाद यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।
पुलिस ने संभाला मोर्चा
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने यातायात व्यवस्था भी संभाली ताकि मार्ग पर किसी प्रकार की अतिरिक्त दुर्घटना न हो। कुछ समय तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई।
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक ने सड़क पर अचानक आई नीलगाय को बचाने के प्रयास में वाहन मोड़ा था, जिसके कारण टैंकर पलट गया। हालांकि हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं, क्षतिग्रस्त टैंकर को हटाने और मार्ग को पूरी तरह सुचारु करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की गई।
इस अनोखे हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वन्यजीवों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की चुनौती को सामने ला दिया है। वहीं टैंकर पलटने के बाद तेल बटोरने के लिए उमड़ी भीड़ का दृश्य भी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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