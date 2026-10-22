राजस्थान के पूर्व MLA संयम लोढ़ा को बार-बार धमकी क्यों? पहले शूटर भेजे, अब AK-47 से भूनने की धमकी

संयम लोढ़ा के बयानों को धमकी की संभावित वजह के तौर पर देखा जा रहा है। सितंबर 2026 में उन्होंने मीडिया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चार्जशीट और इनपुट्स का हवाला देते हुए दावा किया था

दूसरा सवाल सिरोही, पाली और जोधपुर में सक्रिय स्थानीय अपराधियों के नेटवर्क को लेकर है। फार्म हाउस की रेकी करने वाले लोगों को इलाके की जानकारी किसने दी?

राजस्थान में कांग्रेस नेता और सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को कथित तौर पर लॉरेंस गैंग के नाम पर बार-बार धमकियां मिल रही हैं। सितंबर में उनके फार्म हाउस की रेकी करने के आरोप में दो शूटर गिरफ्तार हुए। इसके बाद 11 अक्टूबर को विदेशी नंबरों से कॉल आए और फिर ऑडियो मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई। मैसेज में घर में घुसकर स्टेनगन और AK-47 से हमला करने की बात कही गई।

लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर संयम लोढ़ा को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे रंगदारी वसूलने का मकसद है, गैंग के खिलाफ दिए गए उनके बयान वजह हैं या फिर किसी स्थानीय दुश्मनी के चलते गैंग का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।

2 महीने में दो घटनाएं, पहले रेकी फिर जान से मारने की धमकी 20 सितंबर को जोधपुर में एसओजी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने नेपाल बॉर्डर से आए बताए जा रहे दो शूटर जसकरण सिंह और राजेंद्र सिंह उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया था। जांच के अनुसार, दोनों ने संयम लोढ़ा के फार्म हाउस की रेकी की थी। उस समय निकाय चुनाव के चलते फार्म हाउस पर लोगों की आवाजाही अधिक थी। ऐसे में वे कथित तौर पर हमला नहीं कर सके।

इसके बाद 11 अक्टूबर को लोढ़ा के मोबाइल पर विदेशी नंबरों से तीन इंटरनेशनल कॉल आए। उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए तो ऑडियो मैसेज भेजा गया। मैसेज भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर आरजू बताया और सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद घर में घुसकर हमला करने की धमकी दी।

इन दोनों घटनाओं के बीच का संबंध जांच का अहम बिंदु है। क्या शूटरों की गिरफ्तारी के बाद धमकी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हुई या दोनों घटनाओं के पीछे कोई दूसरा नेटवर्क है? इसका जवाब आरोपियों से पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों से मिल सकता है।

गैंग के खौफ और वसूली के मॉडल पर चोट? संयम लोढ़ा के बयानों को धमकी की संभावित वजह के तौर पर देखा जा रहा है। सितंबर 2026 में उन्होंने मीडिया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चार्जशीट और इनपुट्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि कुछ प्रभावशाली लोग सुरक्षा पाने के लिए खुद गैंगस्टरों से धमकियां दिलवाते हैं।

लोढ़ा के इस बयान का आशय था कि गैंगस्टरों का खौफ दिखाकर सुरक्षा हासिल करने के लिए कथित तौर पर पैसे देने का चलन भी जांच के दायरे में आना चाहिए। यदि गैंग के खिलाफ ऐसे बयान उसके प्रभाव और वसूली के कथित नेटवर्क को चुनौती देते हैं, तो यह एक संभावित एंगल हो सकता है।

हालांकि, सिर्फ बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि धमकी इसी वजह से दी गई। इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

सिरोही-पाली के स्थानीय नेटवर्क की भूमिका? दूसरा सवाल सिरोही, पाली और जोधपुर में सक्रिय स्थानीय अपराधियों के नेटवर्क को लेकर है। फार्म हाउस की रेकी करने वाले लोगों को इलाके की जानकारी किसने दी? उन्हें ठहरने की जगह किसने उपलब्ध कराई? फार्म हाउस पर लोगों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी उन तक कैसे पहुंची?

जांच में इन सवालों के जवाब अहम हो सकते हैं। यदि किसी स्थानीय व्यक्ति ने मदद की थी, तो उससे हमले की कथित साजिश और उसके पीछे के मकसद की कड़ियां जुड़ सकती हैं।

हालांकि, सिरोही-पाली क्षेत्र में तस्करी के रास्तों या स्थानीय आपराधिक नेटवर्क से इस मामले का संबंध होने की आशंका को फिलहाल जांच का संभावित एंगल ही माना जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि धमकी तस्करी के किसी रूट या सिंडिकेट के कारण ही दी गई।

राजनीतिक या निजी दुश्मनी के पीछे तो नहीं साजिश? इस मामले में राजनीतिक, व्यावसायिक और निजी दुश्मनी की आशंका भी महत्वपूर्ण है। पुलिस को यह पता लगाना होगा कि क्या धमकी देने वाले लोग वास्तव में लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं या किसी ने गैंग का नाम लेकर डर पैदा करने की कोशिश की है।

यदि किसी स्थानीय प्रतिद्वंद्वी की भूमिका सामने आती है, तो जांच का पूरा रुख बदल सकता है। लेकिन अभी किसी व्यक्ति या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक साक्ष्य सामने नहीं हैं। इसलिए इस एंगल पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

विदेशी नंबरों से आए ऑडियो की जांच पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती धमकी भेजने वाले की पहचान और कॉल के स्रोत का पता लगाना है। इसके लिए विदेशी नंबरों, कॉल रिकॉर्ड और ऑडियो मैसेज की तकनीकी जांच महत्वपूर्ण होगी। यदि कॉल इंटरनेट आधारित टेलीफोनी यानी VOIP के जरिए किए गए हैं, तो उनकी वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अतिरिक्त डिजिटल साक्ष्यों और संबंधित एजेंसियों की मदद की जरूरत पड़ सकती है।

दूसरी ओर, नेपाल बॉर्डर से आए बताए गए शूटरों के स्थानीय संपर्कों की पड़ताल भी अहम है। पुलिस को यह स्थापित करना होगा कि दोनों आरोपियों को किसने मदद दी और क्या उनका धमकी भेजने वाले व्यक्ति या नेटवर्क से कोई सीधा संबंध है।

फिलहाल विदेशी कॉल के आधार पर दुबई या कनाडा से नेटवर्क संचालित होने की बात को पुष्ट तथ्य नहीं माना जा सकता। इसकी पुष्टि तकनीकी जांच से ही होगी।

जेल से गैंग चलाने पर भी उठा चुके हैं सवाल संयम लोढ़ा मार्च 2024 में जेलों में बंद गैंगस्टरों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और वहां से आपराधिक गतिविधियां संचालित करने के मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने सवाल किया था कि जेल में बंद अपराधी यदि फोन के जरिए रंगदारी और धमकी का नेटवर्क चला रहे हैं, तो यह सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती है।

सितंबर 2026 में सुरक्षा पाने के लिए कथित तौर पर खुद धमकियां दिलवाने वाले प्रभावशाली लोगों पर दिए गए उनके बयान भी चर्चा में रहे। हालांकि, इन बयानों और मौजूदा धमकी के बीच सीधा संबंध अभी साबित नहीं हुआ है।

लोढ़ा बोले- धमकियों से डरने वाला नहीं हूं संयम लोढ़ा ने भास्कर से बातचीत में कहा कि पुलिस पता लगाएगी कि उन्हें बार-बार धमकी देने वाले कौन हैं। उन्होंने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और जनता के बीच रहकर पंचायती राज चुनावों तथा जनसंपर्क के काम में सक्रिय हैं।