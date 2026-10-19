राजस्थान के पूर्व MLA संयम लोढ़ा को लॉरेंस गैंग से फिर मिली मारने की धमकी; किस बात की खुन्नस?

11 अक्टूबर को संयम लोढ़ा के मोबाइल पर विदेशी नंबरों से लगातार तीन कॉल आए। फोन करने वाले ने कथित तौर पर ऑडियो मैसेज के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपनी पहचान आरजू बिश्नोई के रूप में बताई।

11 अक्टूबर को संयम लोढ़ा के मोबाइल पर विदेशी नंबरों से लगातार तीन कॉल आए। फोन करने वाले ने कथित तौर पर ऑडियो मैसेज के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपनी पहचान आरजू बिश्नोई के रूप में बताई।

राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को धमकी देने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। उनकी हत्या की साजिश का खुलासा होने के करीब 20 दिन बाद 11 अक्टूबर को विदेशी नंबरों से तीन कॉल आए। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर आरजू बिश्नोई बताते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था और संगठित अपराध के नेटवर्क को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जिस साजिश में पहले फार्म हाउस की रेकी, शूटरों की गतिविधियां और झाड़ियों में छिपाए गए विदेशी हथियार सामने आए, उसी मामले में अब धमकियों का सिलसिला क्यों जारी है?

तीन कॉल, एक धमकी और सुरक्षा का नया घेरा 11 अक्टूबर को संयम लोढ़ा के मोबाइल पर विदेशी नंबरों से लगातार तीन कॉल आए। फोन करने वाले ने कथित तौर पर ऑडियो मैसेज के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपनी पहचान आरजू बिश्नोई के रूप में बताई। आरजू बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जाता है। हालांकि, कॉल करने वाले की वास्तविक पहचान और विदेशी नंबरों के पीछे मौजूद नेटवर्क की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

मामले में सुमेरपुर सदर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने लोढ़ा की सुरक्षा बढ़ा दी। अब उनके काफिले के साथ विशेष एस्कॉर्ट गाड़ी भी तैनात की गई है। लगातार मिल रही धमकियों ने इस मामले को महज फोन पर डराने की कोशिश से आगे एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना दिया है।

पहले रेकी, फिर हथियारों की बरामदगी; क्या थी पूरी प्लानिंग? इस मामले का सबसे गंभीर पहलू हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की जांच में सामने आया था कि हरियाणा का शूटर साहिल कथित तौर पर इस साजिश को लीड कर रहा था। शूटरों ने सिरोही जिले में शिवगंज के पास पालड़ी जोड़ स्थित संयम लोढ़ा के फार्म हाउस की रेकी की थी।

जांच के दौरान शूटरों की गतिविधियों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने की बात कही गई। बताया गया कि आरोपी सिरोही के एक स्थानीय होटल में ठहरे थे। पुलिस के लिए ये गतिविधियां इस बात की पड़ताल का आधार बनीं कि कथित साजिश में कौन-कौन शामिल था और वारदात को अंजाम देने की तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी थी।

मामले में एक और अहम कड़ी पाली जिले से जुड़ी। ढोला गांव के पास हाईवे से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में छिपाकर रखे गए अत्याधुनिक विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। रेकी और हथियारों की बरामदगी ने जांच को गंभीर मोड़ दिया। हालांकि, इन हथियारों का कथित साजिश से संबंध और प्रत्येक आरोपी की भूमिका जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी।

आखिर संयम लोढ़ा ही निशाने पर क्यों? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल धमकी के पीछे की वजह का है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसका कोई अंतिम कारण सामने नहीं आया है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर संगठित अपराध, कथित रंगदारी और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लोढ़ा के मुखर रुख को संभावित संदर्भ के तौर पर देखा जा रहा है।

राजनीतिक और आपराधिक हलकों में वर्चस्व कायम करने के लिए किसी चर्चित नेता को निशाना बनाने की आशंका भी जताई जा सकती है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वालों की मंशा वास्तव में यही थी या इसके पीछे कोई दूसरी रंजिश थी। पुलिस जांच में सामने आने वाले सबूत ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।

एक अहम पहलू यह भी है कि हत्या की कथित साजिश का खुलासा होने के बाद भी धमकी मिलने का दावा सामने आया। यदि दोनों घटनाएं एक ही नेटवर्क से जुड़ी हैं, तो जांच एजेंसियों के सामने साजिश के बाकी सूत्रधारों तक पहुंचने की चुनौती होगी। फिलहाल इसे स्थापित तथ्य के बजाय जांच का विषय मानना जरूरी है।

विदेशी नंबरों के पीछे कौन? पुलिस के सामने नई चुनौती लगातार धमकियों के मामले में अब यह पता लगाना अहम होगा कि कॉल कहां से किए गए, उनका संचालन कौन कर रहा था और क्या उनका संबंध पहले सामने आए कथित शूटरों से है। विदेशी नंबर अपने आप में यह साबित नहीं करते कि कॉल करने वाला विदेश में ही मौजूद था। इसके लिए तकनीकी जांच और अन्य साक्ष्यों की जरूरत होगी।