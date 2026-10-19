राजस्थान के पूर्व MLA संयम लोढ़ा को लॉरेंस गैंग से फिर मिली मारने की धमकी; किस बात की खुन्नस?
11 अक्टूबर को संयम लोढ़ा के मोबाइल पर विदेशी नंबरों से लगातार तीन कॉल आए। फोन करने वाले ने कथित तौर पर ऑडियो मैसेज के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपनी पहचान आरजू बिश्नोई के रूप में बताई।
राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को धमकी देने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। उनकी हत्या की साजिश का खुलासा होने के करीब 20 दिन बाद 11 अक्टूबर को विदेशी नंबरों से तीन कॉल आए। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर आरजू बिश्नोई बताते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था और संगठित अपराध के नेटवर्क को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जिस साजिश में पहले फार्म हाउस की रेकी, शूटरों की गतिविधियां और झाड़ियों में छिपाए गए विदेशी हथियार सामने आए, उसी मामले में अब धमकियों का सिलसिला क्यों जारी है?
तीन कॉल, एक धमकी और सुरक्षा का नया घेरा
11 अक्टूबर को संयम लोढ़ा के मोबाइल पर विदेशी नंबरों से लगातार तीन कॉल आए। फोन करने वाले ने कथित तौर पर ऑडियो मैसेज के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपनी पहचान आरजू बिश्नोई के रूप में बताई। आरजू बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जाता है। हालांकि, कॉल करने वाले की वास्तविक पहचान और विदेशी नंबरों के पीछे मौजूद नेटवर्क की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
मामले में सुमेरपुर सदर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने लोढ़ा की सुरक्षा बढ़ा दी। अब उनके काफिले के साथ विशेष एस्कॉर्ट गाड़ी भी तैनात की गई है। लगातार मिल रही धमकियों ने इस मामले को महज फोन पर डराने की कोशिश से आगे एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना दिया है।
पहले रेकी, फिर हथियारों की बरामदगी; क्या थी पूरी प्लानिंग?
इस मामले का सबसे गंभीर पहलू हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की जांच में सामने आया था कि हरियाणा का शूटर साहिल कथित तौर पर इस साजिश को लीड कर रहा था। शूटरों ने सिरोही जिले में शिवगंज के पास पालड़ी जोड़ स्थित संयम लोढ़ा के फार्म हाउस की रेकी की थी।
जांच के दौरान शूटरों की गतिविधियों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने की बात कही गई। बताया गया कि आरोपी सिरोही के एक स्थानीय होटल में ठहरे थे। पुलिस के लिए ये गतिविधियां इस बात की पड़ताल का आधार बनीं कि कथित साजिश में कौन-कौन शामिल था और वारदात को अंजाम देने की तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी थी।
मामले में एक और अहम कड़ी पाली जिले से जुड़ी। ढोला गांव के पास हाईवे से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में छिपाकर रखे गए अत्याधुनिक विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। रेकी और हथियारों की बरामदगी ने जांच को गंभीर मोड़ दिया। हालांकि, इन हथियारों का कथित साजिश से संबंध और प्रत्येक आरोपी की भूमिका जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी।
आखिर संयम लोढ़ा ही निशाने पर क्यों?
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल धमकी के पीछे की वजह का है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसका कोई अंतिम कारण सामने नहीं आया है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर संगठित अपराध, कथित रंगदारी और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लोढ़ा के मुखर रुख को संभावित संदर्भ के तौर पर देखा जा रहा है।
राजनीतिक और आपराधिक हलकों में वर्चस्व कायम करने के लिए किसी चर्चित नेता को निशाना बनाने की आशंका भी जताई जा सकती है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वालों की मंशा वास्तव में यही थी या इसके पीछे कोई दूसरी रंजिश थी। पुलिस जांच में सामने आने वाले सबूत ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।
एक अहम पहलू यह भी है कि हत्या की कथित साजिश का खुलासा होने के बाद भी धमकी मिलने का दावा सामने आया। यदि दोनों घटनाएं एक ही नेटवर्क से जुड़ी हैं, तो जांच एजेंसियों के सामने साजिश के बाकी सूत्रधारों तक पहुंचने की चुनौती होगी। फिलहाल इसे स्थापित तथ्य के बजाय जांच का विषय मानना जरूरी है।
विदेशी नंबरों के पीछे कौन? पुलिस के सामने नई चुनौती
लगातार धमकियों के मामले में अब यह पता लगाना अहम होगा कि कॉल कहां से किए गए, उनका संचालन कौन कर रहा था और क्या उनका संबंध पहले सामने आए कथित शूटरों से है। विदेशी नंबर अपने आप में यह साबित नहीं करते कि कॉल करने वाला विदेश में ही मौजूद था। इसके लिए तकनीकी जांच और अन्य साक्ष्यों की जरूरत होगी।
सुमेरपुर सदर थाना पुलिस और साइबर सेल कॉल से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। जांच में कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और आरोपियों के आपसी संपर्क अहम हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।