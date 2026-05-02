राजस्थान में ये सेठ खुद बनते है भक्तों के बिजनेस पार्टनर; एक साल का 337 करोड़ टर्नओवर
क्या आपने कभी सुना है कि भगवान के साथ भी ‘प्रॉफिट शेयरिंग’ होती है? राजस्थान के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में यही हकीकत बन चुकी है। यहां भक्त सिर्फ पूजा नहीं करते, बल्कि भगवान को अपने कारोबार में पार्टनर बनाते हैं और मुनाफे का हिस्सा भी देते हैं।
क्या आपने कभी सुना है कि भगवान के साथ भी ‘प्रॉफिट शेयरिंग’ होती है? राजस्थान के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में यही हकीकत बन चुकी है। यहां भक्त सिर्फ पूजा नहीं करते, बल्कि भगवान को अपने कारोबार में पार्टनर बनाते हैं और मुनाफे का हिस्सा भी देते हैं।
इस अनोखी परंपरा का ही असर है कि मंदिर में इस साल 337 करोड़ रुपये का चढ़ावा आया है, जिसने 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
आस्था + अकाउंट = सांवलिया मॉडल
देश के अलग-अलग हिस्सों से व्यापारी, कारोबारी और शेयर बाजार के खिलाड़ी यहां पहुंचते हैं। लेकिन उनकी भक्ति का तरीका अलग है।
वे भगवान से सिर्फ मन्नत नहीं मांगते, बल्कि एक तरह का ‘एग्रीमेंट’ करते हैं मुनाफा होगा, तो हिस्सा आपका भी होगा। यानी यहां भक्ति भावनात्मक नहीं, बल्कि ‘कमिटमेंट बेस्ड’ है।
स्टाम्प पेपर पर भगवान के साथ डील
इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली परंपरा है—स्टाम्प पेपर पर साझेदारी।
भक्त बाकायदा लिखकर लाते हैं कि उनके बिजनेस या शेयर बाजार से होने वाले मुनाफे में से एक तय प्रतिशत भगवान को दिया जाएगा। जब कारोबार चमकता है, तो वही लोग मंदिर लौटते हैं—और लाखों-करोड़ों रुपये चढ़ाकर अपनी ‘डील’ पूरी करते हैं।
उदाहरण के तौर पर, कई करारों में लिखा जाता है-
मेरे व्यापार/शेयर बाजार के मुनाफे का 10% हिस्सा सांवलिया सेठ का होगा।
क्यों खास है ये मंदिर?
सांवलिया सेठ मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां जो भी सच्चे मन से ‘पार्टनरशिप’ करता है, उसका व्यापार कभी डूबता नहीं। यही विश्वास इस मंदिर को देश के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में शामिल करता है। सांवलिया सेठ मंदिर में भगवान कृष्ण को ‘सेठ’ के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से व्यापारी, कारोबारी और शेयर बाजार के खिलाड़ी उन्हें अपनी कमाई का हिस्सा देने का वादा करते हैं।
जब व्यापार बढ़ता है, मंदिर का खजाना भी भरता है
मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस बार चढ़ावे में बड़ा हिस्सा ऐसे ही ‘प्रॉफिट शेयरिंग’ से आया है।
यानी भक्तों की कमाई जितनी बढ़ी, भगवान का हिस्सा भी उतना ही बढ़ा।
और यही वजह बनी—337 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े की।
विश्वास का असर या सफलता का फॉर्मूला?
भक्तों के बीच एक बात आम है—
“एक बार सांवलिया सेठ को पार्टनर बना लिया, तो घाटा नहीं होता।”
यही भरोसा हर साल हजारों नए भक्तों को इस ‘आस्था के कारोबार’ से जोड़ रहा है।
बदलती आस्था की नई तस्वीर
जहां एक तरफ बिजनेस में जोखिम, उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता होती है, वहीं यहां लोग अपने विश्वास को ‘सिक्योर इन्वेस्टमेंट’ मानते हैं।
यह मंदिर अब सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां आस्था और अर्थशास्त्र साथ-साथ चलते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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