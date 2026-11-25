संतोष कुमारी जैसलमेर के पोकरण विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जिला परिषद के वार्ड संख्या 21 से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6208 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की।

संतोष कुमारी जैसलमेर के पोकरण विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जिला परिषद के वार्ड संख्या 21 से चुनाव लड़ा था।

जैसलमेर की राजनीति में एक युवा चेहरे ने ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसकी चर्चा अब पूरे राजस्थान में हो रही है। महज 21 साल की उम्र में एक बेटी जिले की सबसे बड़ी पंचायती राज कुर्सी तक पहुंच गई। नाम है संतोष कुमारी। जैसलमेर की नई जिला प्रमुख बनीं संतोष कुमारी की उम्र महज 21 साल 36 दिन है। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। खास बात यह है कि संतोष कुमारी निर्विरोध जिला प्रमुख चुनी गई हैं। आखिर कौन हैं संतोष कुमारी, जिन पर कांग्रेस ने इतना बड़ा भरोसा जताया और इतनी कम उम्र में उन्हें जिले की ग्रामीण राजनीति की कमान मिल गई? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी।

सामान्य सीट से चुनाव लड़कर 6208 वोटों से दर्ज की जीत संतोष कुमारी जैसलमेर के पोकरण विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जिला परिषद के वार्ड संख्या 21 से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6208 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6208 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उनकी जीत इसलिए भी खास रही, क्योंकि कांग्रेस ने एक सामान्य सीट पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा था।

पार्टी का यह दांव सफल रहा और संतोष कुमारी ने चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी की मजबूत शुरुआत की। अब जिला प्रमुख के चुनाव में निर्विरोध चुने जाने के बाद उनके नाम के साथ राजस्थान की सबसे युवा जिला प्रमुख होने का रिकॉर्ड भी जुड़ गया है।

चुनाव के पहले चरण में होते तो नहीं लड़ पातीं चुनाव संतोष कुमारी के चुनावी सफर में एक दिलचस्प संयोग भी सामने आया है। दरअसल, उनकी उम्र को देखते हुए चुनाव कार्यक्रम उनके लिए बेहद अहम साबित हुआ। अगर पंचायती राज चुनाव पहले चरण में आयोजित होते तो न्यूनतम आयु सीमा पूरी नहीं होने के कारण वे चुनाव नहीं लड़ पातीं।

चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़े और उन्हें चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिल गया। इसके बाद उन्होंने न केवल चुनाव लड़ा, बल्कि बड़े अंतर से जीत भी हासिल की। अब 21 साल 36 दिन की उम्र में जिला प्रमुख बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है।

BA पास हैं संतोष कुमारी, पिता ग्राम विकास अधिकारी राजनीतिक पहचान के साथ संतोष कुमारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी चर्चा में है। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की है और फिलहाल अविवाहित हैं। उनके पिता चौथाराम भील ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं।

यानी संतोष कुमारी का परिवार ग्रामीण प्रशासन से जुड़ा रहा है। पिता के सरकारी सेवा में होने के चलते ग्रामीण व्यवस्था और पंचायतों से जुड़े कामकाज को करीब से समझने का अवसर भी मिला होगा। हालांकि, अब उनके सामने खुद जिले के ग्रामीण विकास से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाने की चुनौती होगी।

अब पूरे जैसलमेर के ग्रामीण विकास की संभालेंगी कमान जिला प्रमुख का पद पंचायती राज व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जिले की जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं और विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाने में जिला प्रमुख की अहम भूमिका होती है।

ऐसे में इतनी कम उम्र में इस जिम्मेदारी तक पहुंचना संतोष कुमारी के लिए बड़ी उपलब्धि के साथ बड़ी चुनौती भी है। उनके सामने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने, लोगों की समस्याएं सुनने और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी।